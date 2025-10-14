Prokop (ANO): Fialova vláda se rozhodla škodit do poslední chvíle

Zdá se, že se Fialova vláda rozhodla škodit do poslední chvíle. Co to je za situaci, kdy je Miroslav Kraďousek hlasem rozumu?
Vláda nepošle do sněmovny k projednání svůj navržený rozpočet a ani nechce předat vítězi voleb aparát pro přípravu vlastního rozpočtu, protože formálně nová vláda ještě sestavená není. Tady nezbývá než souhlasit se Schillerovou - Stanjura si bere zemi jako rukojmí a uměle nás vede vstříc stavu rozpočtového provizoria.
Bc. Vítek Prokop
autor: PV