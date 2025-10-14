Prokop (ANO): Fialova vláda se rozhodla škodit do poslední chvíle

15.10.2025 9:06

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu navrženém vládou Petra Fialy a komentář Miroslava Kalouska k témuž.

Prokop (ANO): Fialova vláda se rozhodla škodit do poslední chvíle
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Zdá se, že se Fialova vláda rozhodla škodit do poslední chvíle. Co to je za situaci, kdy je Miroslav Kraďousek hlasem rozumu?

Vláda nepošle do sněmovny k projednání svůj navržený rozpočet a ani nechce předat vítězi voleb aparát pro přípravu vlastního rozpočtu, protože formálně nová vláda ještě sestavená není. Tady nezbývá než souhlasit se Schillerovou - Stanjura si bere zemi jako rukojmí a uměle nás vede vstříc stavu rozpočtového provizoria.

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Psali jsme:

Vítek Prokop: Hnutí STAČILO! může být klíčovou překážkou návratu Fialovy vlády
Místo superdebaty v ČT to Babiš rozbalil jinde. Občan by měl vidět
Prokop (STAČILO!): Na bydlení stát selhává. Trh slouží developerům, ne lidem
Trh s bydlením slouží developerům, ne lidem. Stačilo, říká Prokop a chce změnu

