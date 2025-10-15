Rusové nezastavují. Ukrajinci vyklidili 40 lokalit

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Společnost Ukrenergo, která provozuje ukrajinské vedení vysokého napětí, uvedla, že přetrvávající problémy způsobené ruskými útoky na energetický systém způsobily výpadky v regionech na severní Ukrajině, na Ukrajině střední a také v jihovýchodní části země.
„Následky ruských útoků na energetická zařízení se nadále řeší ve všech regionech postižených ostřelováním,“ uvedla Ukrenergo na Telegramu.
Ukrajinské úřady navíc nařídily evakuaci zbývajících civilistů z vesnic v okolí takřka zničeného města Kupjansk s tím, že v regionu je bezpečnostní situace stále horší.
Oleh Synjehubov, gubernátor severovýchodní Charkovské oblasti, napsal na Telegramu, že celkem 409 rodin s 601 dětmi bylo vyzváno k opuštění 27 lokalit. Nařízená evakuace však byla rozšířena na celkem 40 lokalit. Situace se tu pro ukrajinskou armádu zřejmě nevyvíjí dobře.
47. prezident USA přesto dává najevo, že Rusko platí za válku na Ukrajině tak vysokou cenu, že by ji měl ruský prezident Vladimir Putin raději ukončit.
Na společné tiskové konferenci s argentinským prezidentem Javierem Mileiem Trump prohlásil, že Putin „měl tu válku vyhrát během jednoho týdne“, a připomněl, že boje ve skutečnosti pokračují již čtvrtý rok. Válku označil za „hroznou“ a prohlásil, že Rusko „ztratilo milion a půl vojáků“ – buď zabitých, nebo zraněných,
Ruského prezidenta Vladimira Putina také varoval, že se mu zhroutí ekonomika.
„Víte, že v Rusku teď stojí dlouhé fronty na benzín… najednou se mu zhroutí ekonomika a já bych přitom byl raději, kdyby se mu dařilo. Měl jsem s Vladimirem Putinem velmi dobrý vztah, ale on prostě nechce tu válku ukončit.“
Na Trumpův projev upozornil např. server listu Hindustan Times.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Server Kyiv Independent si v této souvislosti položil otázku, proč se daří jednat o míru na Blízkém východě, kde se Trumpova administrativa také významně angažuje a proč obdobné pokusy o vyjednání míru s Ruskem selhávají. A nabídl odpověď.
„USA prostě nemají na Rusko stejný vliv jako na Izrael,“ řekla listu Kyiv Independent Jenny Mathersová, expertka na mezinárodní politiku na britské Aberystwyth University s tím, že by Trump mohl tlak na Rusko posílit, pokud by Ukrajině poskytl více zbraní. Jenže dodávky zbraní jak Bidenova, tak Trumpova administrativa spíše omezují, takže Vladimira Putina k ukončení války nic netlačí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.