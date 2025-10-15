Rusové nezastavují. Ukrajinci vyklidili 40 lokalit

15.10.2025 7:50 | Zprávy

Ukrajina se dál potápí do tmy. V důsledku ruských útoků na energetickou síť napadené země je elektrická síť přetížená a kolabuje na několika místech Ukrajiny. Ruské síly přitom zesilují tlak nejen ze vzduchu, ale i na zemi. Ukrajinské úřady nařídily evakuaci ze 40 obcí v okolí Kupjansku s odůvodněním, že bezpečnostní situace v regionu je stále horší. 47. prezident USA Donald Trump Ukrajince přesto pochválil a poslal vzkaz Rusku.

Rusové nezastavují. Ukrajinci vyklidili 40 lokalit
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
0%
4%
1%
24%
1%
hlasovalo: 9739 lidí
Kyjev a další ukrajinská města se opět nořila do tmy. V důsledku předchozích masivních ruských útoků na energetickou infrastrukturu ukrajinská elektrická síť neunesla přetížení a na několika místech zkolabovala. O prodlužující se temnotě, do které Ukrajince uvrhly rakety a drony, informovala agentura Reuters s tím, že v některých částech Kyjeva navíc netekla voda.

Společnost Ukrenergo, která provozuje ukrajinské vedení vysokého napětí, uvedla, že přetrvávající problémy způsobené ruskými útoky na energetický systém způsobily výpadky v regionech na severní Ukrajině, na Ukrajině střední a také v jihovýchodní části země.

„Následky ruských útoků na energetická zařízení se nadále řeší ve všech regionech postižených ostřelováním,“ uvedla Ukrenergo na Telegramu.

Ukrajinské úřady navíc nařídily evakuaci zbývajících civilistů z vesnic v okolí takřka zničeného města Kupjansk s tím, že v regionu je bezpečnostní situace stále horší.

Oleh Synjehubov, gubernátor severovýchodní Charkovské oblasti, napsal na Telegramu, že celkem 409 rodin s 601 dětmi bylo vyzváno k opuštění 27 lokalit. Nařízená evakuace však byla rozšířena na celkem 40 lokalit. Situace se tu pro ukrajinskou armádu zřejmě nevyvíjí dobře.

47. prezident USA přesto dává najevo, že Rusko platí za válku na Ukrajině tak vysokou cenu, že by ji měl ruský prezident Vladimir Putin raději ukončit.

Fotogalerie: - Tváří v tvář zločinu

Křest knihy Karolíny Liškové- Josef Klíma: Tváří v...
Křest knihy Karolíny Liškové- Josef Klíma: Tváří v...
Křest knihy Karolíny Liškové- Josef Klíma: Tváří v...
Křest knihy Karolíny Liškové- Josef Klíma: Tváří v...
Křest knihy Karolíny Liškové- Josef Klíma: Tváří v...
Křest knihy Karolíny Liškové- Josef Klíma: Tváří v...

Na společné tiskové konferenci s argentinským prezidentem Javierem Mileiem Trump prohlásil, že Putin „měl tu válku vyhrát během jednoho týdne“, a připomněl, že boje ve skutečnosti pokračují již čtvrtý rok. Válku označil za „hroznou“ a prohlásil, že Rusko „ztratilo milion a půl vojáků“ – buď zabitých, nebo zraněných,

Ruského prezidenta Vladimira Putina také varoval, že se mu zhroutí ekonomika.

„Víte, že v Rusku teď stojí dlouhé fronty na benzín… najednou se mu zhroutí ekonomika a já bych přitom byl raději, kdyby se mu dařilo. Měl jsem s Vladimirem Putinem velmi dobrý vztah, ale on prostě nechce tu válku ukončit.“

Na Trumpův projev upozornil např. server listu Hindustan Times.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 11345 lidí
Trump svá slova pronáší jen pár dní před tím, než se se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzka je naplánována na pátek v Bílém domě. Zelenskyj zřejmě požádá Trumpa o rakety dlouhého doletu Tomahawk, které chce využít na zničení vojenských cílů v hloubi Ruska.

Server Kyiv Independent si v této souvislosti položil otázku, proč se daří jednat o míru na Blízkém východě, kde se Trumpova administrativa také významně angažuje a proč obdobné pokusy o vyjednání míru s Ruskem selhávají. A nabídl odpověď.

„USA prostě nemají na Rusko stejný vliv jako na Izrael,“ řekla listu Kyiv Independent Jenny Mathersová, expertka na mezinárodní politiku na britské Aberystwyth University s tím, že by Trump mohl tlak na Rusko posílit, pokud by Ukrajině poskytl více zbraní. Jenže dodávky zbraní jak Bidenova, tak Trumpova administrativa spíše omezují, takže Vladimira Putina k ukončení války nic netlačí.

Psali jsme:

I z vašich peněz. Ukrajině slíbili přes 240 mil. korun na souzení Putina
Temno na Ukrajině pokračuje. I se zbraněmi je problém
Rakety pro Ukrajinu? Rusové je možná uvítají. Zde důvod
Třeba ano, třeba ne. Trump opět mlží vůči Ukrajině i Putinovi

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/why-did-trump-succeed-in-gaza-but-fail-in-ukraine/

https://www.reuters.com/business/energy/network-overload-triggers-blackouts-kyiv-other-ukrainian-regions-2025-10-14/

https://www.reuters.com/world/ukraine-authorities-order-mass-evacuations-around-devastated-kupiansk-2025-10-14/

https://www.youtube.com/watch?v=4iKUpP2Ik7A

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Izrael , Palestina , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Blízký východ , zbraně , Reuters , válka na Ukrajině , Kyiv Independent , Hindustan Times

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dosáhne podle vašeho názoru nakonec na Ukrajině Trump stejného mírového urovnání jako na Blízkém východě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Lidé s poruchami učení mají kratší životLidé s poruchami učení mají kratší život Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Cosi jí podstrčili, rychle to šlo ven.“ Nová vlna kolem Turka i redaktorky

20:30 „Cosi jí podstrčili, rychle to šlo ven.“ Nová vlna kolem Turka i redaktorky

Kauza kolem Filipa Turka dál sílí. Po článcích Deníku N zveřejnila iniciativa Štít demokracie vlastn…