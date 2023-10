„Doplnil jsem kanystry.“ Ropa a plyn: ČR po Izraeli v pasti. Vážné

reklama

Tak jsme se v sobotu probudili do další války, nyní na Blízkém východě. Co předvedl Hamás, to asi nemá smysl komentovat. Nebo to snad smysl má?

Víte, co na celém tom útoku Hamásu bylo nejhorší? Ta vojenská inspirace z ukrajinského konfliktu. Oni se dneska všichni strašně rychle učí, a i Hamásu došlo, že sledují válku, po které celé zbrojení začne úplně od začátku a úplně jinak. Ostré hochy z Gazy muselo potěšit, když zjistili, že se dá bojovat pomocí levných čínských dronů a pěchoty, přičemž všechna ta technika za miliardy je jen drahý obrněný šrot.

Izraelci posledních dvacet let investovali do tanků, letadel páté generace, antiraketových systémů, do betonové zdi, senzorů, kamer, automatických kulometů, aby se ukázalo, že byli překvapeni pomocí motorových padáků a ručních protitankových i protiletadlových zbraní. Nejlepší tanky světa, Merkava, hoří stejně dobře jako Leopardy na východní frontě, izraelské vrtulníky nejsou o nic odolnější proti střelám, než ty ruské... Výsledkem je slabší izraelská armáda a silnější Hamás. Nemyslím si, že by Izraelci tahali za kratší konec provazu, to ne, ale budou mít víc problémů, než se zdá.

Ještě horší ovšem je, že jsme se odstřihli od ruských energií právě ve prospěch těch arabských... Té ropy a plynu, kterou mají pod palcem režimy, proti kterým je ten ruský jen čajíček. Režimy, které jsou na straně Palestinců. Miliarda muslimů po celém světě se teď bude dívat na izraelskou odplatu a organizovat „dny hněvu“. Miliony muslimů v Evropě teď slaví palestinské vítězství a takřka všechny evropské zbraně už shořely tam někde na Donbase. Jsme v situaci, že můžeme dělat ramena?

Jestli je něco Thúkýdidova past, tak je to tohle. Izrael nemůže neodpovědět, to by se mohli rovnou rozpustit jako ten Karabach a odstěhovat se někam na Sibiř. Západ nemůže než odsoudit zabíjení izraelských civilistů a hanobení jejich mrtvol. To by porušil ty nejzákladnější principy našeho myšlení. Arabské státy nemohou nepodpořit Palestince, protože jejich obyvatelstvo Izrael nenávidí.

Nás v Evropě se ani Izrael ani muslimové na názor ptát nebudou... My můžeme tak maximálně zaujmout postoj a nasvítit budovy do bílé a modré.

Fialova vláda se těšila, že v druhé půli jejího mandátu bude větší klid. Jenže bůh ví, jak dopadnou ceny ropy a plynu. Chystáte se zase na nějaké cenové šoky? Energií, potravin, čehokoliv?

Doplnil jsem brambory i kanystry s benzínem a vyzkoušel jsem elektrocentrálu... Moc dobře to nevidím. Saúdové už stopli normalizační rozhovory s Izraelem. Katarský šejk už asi s Lipavským další memorandum o porozumění nepodepíše... Ruské energie nechceme, ty jsou nedemokratické. Arabské energie jsou teď zase takové anticivilizační. Obávám se, že jsme v pasti, ze které nevede žádná dobrá cesta.

Úplně se vnucuje otázka, s kým se asi půjde lépe domluvit? S šejky nebo s Putinem? Tak nějak pochybuju, že jsme v současné situaci schopni války na dvou frontách... Obzvlášť když pořád platí emisní povolenky, grýndýly a Němci vypínají fůůůj jaderné elektrárny.

Jaký máte vy, jako evangelík, vztah k Židům a Izraeli? Je to tak, že „jsme v tom spolu“?

Rozhodně se shodneme na tom, že kdyby byl Izrael poražen, pochybuji, že by tímto aktem skončil islámský tlak na Evropu. Pokud by Židé přestali být odpovědní za všechnu bídu arabského světa, automaticky by tuto odpovědnost muslimové přehodili na „bílé křesťanské satany“. Nemyslím si, že kdyby Izrael neexistoval, tak by se muslimské no go zóny v Německu a Francii rázem změnily v mírumilovné enklávy.

Bohužel, jediná správná cesta byla, aby se toto vůbec nestalo. Aby do Evropy nepřišly miliony přistěhovalců, aby Evropa nepodporovala teroristy v Gaze, aby se nezavíraly oči před kšefty se zbraněmi na Ukrajině, kdybychom o překot neodřezávali ruské produktovody a nedávali naší energetickou bezpečnost do rukou Arabům, kdybychom jednali s Ruskem a nedělali z Putina antikrista, kdyby libtardi nedávali každému kritickém hlasu nálepku kolaboranta... Nemuseli jsme teď být v pasti, ze které prakticky nevede žádná cesta ven.

A to si prosím myslím, že to teď jinak dopadnout nemohlo. Jestliže zavřete dva a půl milionu lidí na území menším než Praha a nedáte jim žádné východisko, tak to prostě jednou vybuchne. Izraelci třicet let „šlechtili“ svoje nepřátele, aby byli silnější, drsnější, odolnější a krutější. Připomíná mi to léčbu varoázy ve včelstvech. Tak dlouho jsme na toho roztoče šli pomocí chemie, až jsme vyšlechtili mnohem odolnější jedince, na které potřebujeme víc chemie, což zase vyšlechtí odolnější jedince.

Bohužel, dnes už je na jakékoliv nesilové řešení asi pozdě. Myslím, že budeme svědky strašlivých věcí. Nejen v Izraeli a pásmu Gazy.

Vzpomínáte, jak v roce 2015 nebo 2016 byli ostrakizování odpůrci imigrace a islámu? Jak ty tehdejší nadávky „alternativě“ vnímat teď?

Teď je to jednoduché... stačí jen ukázat aktuální videa, jak se v Berlíně či Paříži přistěhovalci radují a mávají palestinskými vlajkami. Nebo videa přímo z Izraele, jak palestinské ženy a děti plivou na izraelské mrtvoly. Nebo na rozstřílený hudební festival...

Jsem zvědavý, jestli si někdo z vlády ještě troufne připomenout nějakou povinnou solidaritu. Myslíte, že Vítek Rakušan ještě napíše na sociální sítě nějaký status, jak musíme přijmout třicet tisíc muslimských migrantů? Petr Fiala by si mohl oprášit projevy z roku 2016, to ještě mluvil jinak.

Mimochodem, preference koalice SPOLU se řítí dolů, podle průzkumu zveřejněného už i v ČT. Co by s tím Fiala měl vlastně dělat?

Odstoupit. Dokud je čas. Jestli se situace tam na Blízkém východě ještě vyhrotí, tak mu brzy ani v Berlíně ani v Paříži nebudou brát telefon. A jeho fejsbůk je plný sebechvály o tom, jak nás dovedl tam, kde jsme teď. Představte si ten kontext... Odstřihli jsme se od Ruska, abychom se vydali všanc hanobitelům mrtvých a představitelům anticivilizace. Jestli se tam v Izraeli nestane nějaký zázrak (který se nestane), tak bude Fiala za pár týdnů jako kůl v plotě a ani kolektivní Biden mu nepomůže, protože pro USA je Izrael stokrát důležitější než Ukrajina. O České republice ani nemluvě.

Fiala má podle mě poslední šanci odejít, aniž by měl oplétačky. V Německu v zemských volbách strašně pohořely strany současné vládní koalice. Na Slovensku vyhrál Fico. Pochybuju, že v současném rozpoložení půjde Pellegrini s Progresívným Slovenskem, které také propagovalo kulturní obohacení. V Polsku to také vypadá na vítězství PiS. Rakouští Svobodní jedou na silné vlně, a i jejich vítězství se očekává. Zkušenost říká, že je lepší neodejít na smetiště dějin poslední. Jakeš s Biľakem to pochopili, odešli předposlední, revoluce byla sametová a dostali vysoké důchody. V Rumunsku dostal diktátor na rozloučenou olovo...

Jindřich Rajchl vyzval své příznivce, ať řeknou, zda chtějí další demonstraci. Na to asi ale teď čas není?

Teď bezprostředně určitě na demonstraci nedojde. Ale za pár týdnů může být všechno jinak. Všechny vládní kroky za uplynulé dva roky teď docházejí ke svému konci. Všechno se teď ukáže. Jestli Fiala bude pokračovat stejným směrem, může být příští demonstrace ta poslední, která řeší všechno. Jindra přišel s tím „referendem o demonstraci“ úplně akorát. Bude mu to měřit rychle se horšící nálady veřejnosti.

Co nás tak nějak v nejbližší době asi čeká? Omlouvám se, nemám přesnější a inteligentnější otázku na konec, protože sám nevím.

Asi bychom se měli všichni modlit za zázrak. Protože ten jediný může zabránit tomu, aby na Blízkém východě vznikla podobně zničující válka jako na Ukrajině. Ten jediný může zabránit radikalizaci muslimských enkláv v Německu, Francii nebo Holandsku. Měli bychom se modlit za návrat zdravého rozumu, za okamžité ukončení všech našich vojenských angažmá v cizině, ukončení emisních povolenek i emisních norem a mobilizaci těch žalostných zbytků národního hospodářství v náš prospěch. Jinak to špatně dopadne. A kdyby tak chtěl přiletět nějaký meteor a trefit se do budovy zpravodajství na Kavčích horách, také bych se nezlobil.

