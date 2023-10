„Drž hubu a seď.“ Zahnaly 20 migrantů. Drsné Slovenky

17.10.2023 13:41

Německá spolková policie zadržela o víkendu 250 uprchlíků z Turecka, Sýrie i Ruska. Mnohé z nich z rakouské pohraniční oblasti propašovali převaděči, jiní cestovali bez dokladů vlakem. Asi 100 jich bylo vráceno zpět do Rakouska a předáno policii. Mezi nimi i nezletilé osoby. To na Slovensku u maďarských hranic zneškodnily dvě Slovenky 20 migrantů vlastními silami. Po povelech „Drž hubu a seď!“ užily drsné metody k tomu, aby dotyčné zahnaly zpět do Maďarska. Video zákroku se šíří a řeší to policie.