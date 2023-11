„Drzost!“ Kavárníci nerozdýchali, že jim pustili Zemana s Klausem

Páteční televizní vystoupení exprezidentů Václava Klause a Miloše Zemana v rámci výročí 17. listopadu 1989 vyvolalo v řadách jejich odpůrců nemalé rozhořčení a dá se říci, že bývalé prezidenty kavárníci nerozdýchali. Padala nejen ostrá slova na adresu někdejších hlav našeho státu, ale schytala to také CNN Prima News za to, že jim v tento významný den dala prostor vyjádřit jejich názory na listopadové události.

Bývalí prezidenti si během debaty zaměřené k 17. listopadu, vedené moderátorkou Terezií Tománkovou, poměrně dobře notovali. Václav Klaus uvedl, že tento den neslaví a že „nám byly ukradeny symboly“. Prohlásil, že Česko ztratilo skutečný parlamentní systém a strany se snaží být jen blízko moci.

Miloš Zeman sdílel přesvědčení, že násilné potlačení studentské demonstrace komunistickou policií 17. listopadu 1989 nebylo masakrem. Národ podle něj povstal až po dezinformaci o „fiktivním“ úmrtí jednoho ze studentů.

Bývalí prezidenti se shodovali v názoru na „nastupující cenzuru“ či na „novodobou totalitu“, mj. v podobě zelené ideologie. Během rozhovoru si také vyměnili svá telefonní čísla.

Jejich vystoupení plné kontroverzních názorů někteří neskousli. Na sociálních sítích se Klausovi a Zemanovi především vyznavači idejí Václava Havla vysmáli a tvrdě jejich postoje odsoudili.

Že si Klause se Zemanem mohla česká veřejnost poslechnout 17. listopadu v televizi, to nerozdýchal kavárník Lukáš Valenta. Nazval to drzostí: „První se listopadové demonstrace vůbec nezúčastnil, druhý si účast na ní vymyslel. Oba dva na každý pád tuhle zemi poškodili natolik, že je od nich nebetyčná drzost lézt v tenhle den do televize,“ vyjádřil svůj názor.

A nešetřil ani televizi CNN Prima News, že nechává prostor k vyjádření různých názorových proudů: „Zábavné televizní pořady v České republice jsou na absolutním dně,“ konstatoval Valenta na síti X.

Zábavné televizní pořady v České republice jsou na absolutním dně.

První se listopadové demonstrace vůbec nezúčastnil, druhý si účast na ní vymyslel.

Oba dva na každý pád tuhle zemi poškodili natolik, že je je od nich nebetyčná drzost lézt v tenhle den do televize. pic.twitter.com/9XPbvk7oTX — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) November 17, 2023

Saze při sledování vysílání bouchly i Jiřímu Štefkovi. Ten se nerozpakoval předchůdce Petra Pavla, který je některými označovan za druhého Václava Havla, označit za „samolibé starce“. „Normálně vypnout a vyhodit ovladač. Takhle země a dnešní výročí zcela určitě není o těchto dvou samolibých starcích,“ rozlítil se při debatě Václava Klause a Miloše Zemana.

Normálně vypnout a vyhodit ovladač. Takhle země a dnešní výročí zcela určitě není o těchto dvou samolibých starcích — Jiří Štefek (@JiriStefek) November 17, 2023

Lukáš Valenta následně lidi ubezpečil, že televizi za vysílání těchto dvou pánů sledovanost nezvedá, rozhovor neposlouchá a z pořadu si udělal jen „screen“ diskutujícího Klause a Zemana, aby to mohl náležitě okomentovat. „Koukám na fotbal, udělal jsem jenom screen,“ ujišťoval své příznivce, kteří se pozastavovali nad tím, že Valenta vystoupení prezidentů sleduje.

Koukám na fotbal, udělal jsem jenom screen?? — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) November 17, 2023

Pod další palbou kritiky od dalších diskutérů se ocitla samotná televize CNN Prima News. Zaznívaly názory, že svou troufalosti přizvat Václava Klase a Miloše Zemana do debaty k listopadovým událostem se televize doslova vysmívá občanům.

„To je fór? CNN Prima News se zbláznila? Výsměch všem občanům!“ rozhořčil se diskutující Martin.

„Dva gauneři a kremrole. K vám na dezole tv patří,“ přistála v diskusi další kritická reakce.

„Vám Eliška a Damián nestačili,“ zmínil Robert Kolek nový seriál s Emmou Smetanou. „Musíte se do těch sraček nořit hloubš a hloubš, no holt, komu není rady, to CNN vás stálo kolik? Nebyly to vyhozené prachy?“ obořil se na televizi.

Vůči CNN Prima NEWS se ale míra ostrých výrazu postupně navyšovala, někteří jí přidělili i přízvisko „kolaborantská“. „Jdi do prdele, kolaborantská Primo!“ neudržel se diskutér Michal.

Přisadila si komentující Lenka, pro kterou Klaus se Zemanem „senilní dědci“. „Kdo je vyčpělý? jedině tito dva senilní pánové Klaus a Zeman. Už by měli zalézt někam do nory a neotravovat národ !Nic hloupějšího si na dnešní den nemohla CNN Prima NEWS najít, než tyto dva dědky! FUJ!“ rozčílila se ve svém komentáři.

„Nebetyčná blbost redaktorů je tam zvát,“ dodal k debatě exprezidentu na CNN Prima NEWS uživatel Michal.

