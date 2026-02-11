Vzpouře pracovníků ČT se staví do cesty babička z Blanska

Když v úterý začínalo jednání Poslanecké sněmovny, bylo toto téma vnímáno zástupci opozice jako jedno z nejdůležitějších. A to přesto, že na začínající sedmé schůzi k němu žádná legislativa neměla být projednávána.
I tak se ale k potřebě zachovat koncesionářské poplatky vyjadřovali z opozice všichni. Ať na tiskových konferencích, které jednání sněmovny tradičně předcházejí, nebo v sále na mikrofon.
„Je národním zájmem zachovat nezávislost veřejnoprávních médií,“ zvýšil na tiskovce ODS hlas předseda Martin Kupka. Tato nezávislost by podle něj byla zásadně ohrožena, pokud by byly Česká televize a Český rozhlas podřazeny státnímu rozpočtu.
Argumenty, že v jiných zemích, třeba v celé Skandinávii, už tato změna byla provedena, podle něj neplatí, protože v těchto zemích je delší demokratická tradice.
Vít Rakušan ve svém vystoupení při úvodním schvalování programu schůze navrhl vložit do jednání bod s názvem Budoucnost veřejnoprávních médií.
„Vidíme, jaký je váš přístup k médiím obecně. Kádrování toho, kdo smí vstoupit do budovy, kádrování toho, kdo smí jít na vaši tiskovou konferenci a v téhle atmosféře vy chcete zásadním způsobem měnit to, jak budou veřejnoprávní média v téhle zemi financována. Ve chvíli, kdy se jednoznačně finančně model koncesionářských poplatků osvědčil a naopak se ukazuje, že ty výnosy z nich jsou i nad očekávání, oproti tomu, jak bylo kalkulováno v té rozvaze, proč to rušit? Proč měnit něco, co funguje? Jaký je ten motiv?“ ptal se ministrů.
„Jaký je motiv dělat změnu, která dle zkušeností ze zahraničí je prostě navždy nevratná. Dáte si veřejnoprávní média na vaše mocenské vodítko. To je prostě jediný cíl, který máte,“ podsunul vládě.
Pokud má vláda motivy jiné, požádal předseda STAN o jejich předložení a představení.
„Já nevím, jakým to finálně půjde návrhem, jestli zase čtyři poslanci se podepíší a budeme tady mít poslanecký návrh a budete nás přemlouvat na devadesátku, aby to bylo co nejrychleji, jak se stává v téhle Poslanecké sněmovně bohužel normou. Ale my nemáme žádné informace, my nevíme, co vy zamýšlíte s veřejnoprávními médii, neví to možná ani ministr vaší vlády, který nejdříve byl ochráncem koncesionářských poplatků, aby ten názor několikrát změnil,“ pokračoval Vít Rakušan.
Téma, že Oto Klempíř změnil svůj postoj, opozice na schůzi opakovala v různých variantách. Třeba předseda ODS Martin Kupka k tématu za pultíkem rapoval, v odkazu na někdejší hudební kariéru ministra.
Citujme stenozáznam: „Připomenu, jak současný ministr kultury hřímal, že koncesionářské poplatky nedá. Asi si pak pětkrát v duchu zarapoval, koncesionářské poplatky nedám, nedám, nedám, nedám. (Naznačuje za pultíkem rapování.) No, a pak se na něho možná Andrej Babiš zle podíval a Oto Klempíř otočil přibližně o 180 stupňů,“ předvedl Martin Kupka. A hned poté zkritizoval „cirkus, co vláda předvádí“.
Na tyto výstupy zareagoval z vládní koalice poslanec ANO Patrik Nacher. „Martin Kupka tady hovořil o ohrožení svobody médií pouhou změnou ve financování veřejnoprávních médií. Připomínám, že ta změna ve financování veřejnoprávních médií, to jest to, že by to bylo navázáno na daně nebo na státní rozpočet, je ve většině zemí Evropské unie. Takže vy tím vlastně útočíte i na jiné země.
Ale zároveň, když už tady mluvil o otočkách o 180 stupňů, vám něco přečtu: ‚ODS navrhuje zrušit poplatky za ČT i Český rozhlas a ekonomicky je zestátnit.‘ 31. srpen 2009,“ citoval. A neodpustil si poznámku, že to určitě bylo něco jiného, co svobodu médií neohrožovalo.
Na iniciativu z rodu 2009 pro ParlamentníListy.cz zavzpomínal i právník Petr Kolman. „Autorem byl tehdejší brněnský senátor Richard Svoboda. Mimochodem skvělý chlapík, ještě ze staré dobré ODS, která ještě měla nějaký pravicový program,“ dodal.
Vít Rakušan v závěru svého projevu jako poslanec požádal ministryni financí Schillerovou a ministra kultury Klempíře, aby mu poskytli informace, jak bude vypadat rozpočtový model financování veřejnoprávních médií.
Podobný požadavek adresoval ministru Klempířovi poslanec ODS Martin Baxa. „Já bych si vlastně přál, aby, pokud tento bod bude zařazen, tady vystoupil pan ministr kultury Ota Klempíř a seznámil Poslaneckou sněmovnu s tím, v jaké fázi přípravy je naplnění bodu programového prohlášení vlády – zrušení koncesionářských poplatků a co konkrétně vláda v této věci, respektive Ministerstvo kultury pro vládu chystá. Protože je to opravdu věc zásadní, která z různých důvodů je nebo má mít velkou kontrolu Poslanecké sněmovny i veřejnosti,“ vyzval.
Jak ParlamentníListy.cz informovaly, jednání o podobě nového modelu financování v rámci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě teprve probíhají.
Uvažovány mají být dva způsoby financování. Tím prvním je zřízení rozpočtové kapitoly veřejnoprávní televize a rozhlasu, kterou by administrovalo pravděpodobně Ministerstvo kultury a jejím prostřednictvím by byl provoz obou médií financován přímo. V rámci koalice má variantu přímého financování ČT a ČRo podle našich informací podporovat především SPD.
Druhou variantou je založení zvláštního fondu, do něhož by k financování televizního a rozhlasového vysílání byla odváděna přesně stanovená částka. Ta má být definována procentním podílem z HDP.
Není zřejmé, jaký by tento podíl měl být, ale při vědomí, že současné rozpočty obou institucí jsou deset miliard korun a výše HDP České republiky je kolem osmi bilionů korun, se dá předpokládat podíl zhruba odpovídající poměru těchto částek. Další zásadní otázkou je, kdo by tento společný fond spravoval.
Jednou z možností samozřejmě je zřízení zcela nového orgánu. Zvažována je ale i možnost nějakým způsobem v rámci fondu využít již existující orgány mediálního dozoru. Tedy Rada ČT a Rada ČRo nebo případně i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má správní pravomoc nad celým vysílacím trhem.
Podle informací ParlamentníchListů.cz bylo téma projednáváno na koaliční radě toto pondělí, ale nebylo definitivně uzavřeno.
Téma koncesionářských poplatků ale zcela jistě bude jedním z těch, která budou v tomto volebním období rezonovat. Do dění totiž vstoupili přímo redaktoři a další zaměstnanci České televize, kteří vyzývají k zachování současného stavu.
V kampani, která začala v úterý, má být hlavní tváří populární redaktor vědecké redakce Daniel Stach.
„Nezůstanu v České televizi, pokud nebudu moct dělat práci svobodně. Poplatky jsou bariéra mezi námi a politiky,“ řekl při rozhovoru v DVTV.
Akce zaměstnanců cílí na koncesionáře a nese název „Pro vás, ne pro politiky“.
Do celé akce ale vstoupily i vnitřní poměry na Kavčích horách. Redaktoři zdůrazňují, že šlo o iniciativu „bez šéfů“ a na sociálních sítích se rozhořel spor, zda se smí pod výzvu podepsat šéfredaktor Petr Mrzena, částí petentů odmítaný.
„My, pracovníci České televize a Českého rozhlasu, máme obavu ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby,“ stojí ve výzvě.
A proto považují za nebezpečný „vládní plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou institucí pod státní rozpočet, a tedy i vládní kontrolu“.
Redaktoři zdůrazňují, že chtějí být nadále odpovědní občanům, ne politikům. A koncesionářský poplatek je plněním tohoto vztahu.
„Jsme odhodlaní chránit principy, na kterých média veřejné služby – jeden z pilířů demokracie – stojí už desítky let,“ ujišťují zaměstnanci.
Právník Petr Kolman ale pro ParlamentníListy.cz poznamenává: „Jsem dlouhodobým zastáncem zrušení zmíněných nemorálních poplatků. Především proto, že jde o drahý, nespravedlivý a zbytečně komplikovaný systém.“
Souhlasí, že média jsou pro demokracii klíčová, ale otázka, jak je financovat, je zcela legitimní.
„Domnívám se, že nejčistší, nejlevnější a nejférovější cestou je financování přímo ze státního rozpočtu, tedy z daní. Přesně tak, jak to už zvolilo osmnáct členských států Evropské unie. Není to žádný výstřelek ani ‚východní cesta‘,“ odpovídá kritikům změny.
Stále zdůrazňované obavy z politických tlaků už jsou podle něj takový „argumentační kolovrátek“.
„Je dnes ohrožena nezávislost soudů, státních zástupců, Nejvyššího kontrolního úřadu, veřejného ochránce práv nebo veřejných vysokých škol jen proto, že jsou financovány ze státního rozpočtu? Samozřejmě že ne,“ odpovídá. Nezávislost je podle něj otázkou právních garancí, nikoliv formy inkasa.
Princip koncesí za rádiové a televizní přijímače je podle Kolmana hluboce nemravný i tím, že poplatek platí každý stejně. „Sedmdesátiletá babička z Blanska s nízkým důchodem platí stejný poplatek jako čtyřčlenná pražská domácnost, kde vydělávají tři lidé. Poplatek je totiž na domácnost, ne na hlavu. To je morálně i ekonomicky neobhajitelné. Představte si, že by někdo s příjmem 25 tisíc platil daně ve stejné absolutní výši jako manažer se 240 tisíci,“ připomíná.
Téma veřejnoprávních médií je podle něj skutečně důležité. Proto bychom měli přestat strašit a začít debatovat.
„Financujme veřejnoprávní média transparentně z rozpočtu a nastavme jasné právní záruky jejich nezávislosti. A hlavně: Přestaňme nutit osamělé seniory, aby ze svého důchodu dotovali sledování televize bohatším rodinám. To opravdu fér není. Změňme to,“ říká Petr Kolman.
Po věcné a široké debatě nakonec volá i opozice, i zaměstnanci České televize.
Je však otázkou, jak věcnosti této debaty prospívají pohrůžky, že diváci přijdou o sobotní večery s Danielem Stachem.
