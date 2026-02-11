Vidlák: Pavel nebo Stalin, vsjo ravno. Ale dřív by dostal po hubě

Víte, co mě nejvíce zaujalo na příběhu „horníci vypískali Petra Pavla“? Že oni sezvou div ne oslavu toho, že přestáváme těžit černé uhlí, pozvou tam bývalé havíře, kterým zajistila jejich práce slušný životní standard, a diví se, že dotyční pošlou prezidenta po ostravsku do p*či, s prominutím… Co to je za uvažování?
To není uvažování, to je úplně normální fanatismus, který se, jak známo, vyznačuje právě tím, že vypnete mozek a zapnete hormony. Elektřina pak vzniká v zásuvce, mlíko se dojí v Kauflandu do papírové krabice a energetické problémy lidstva vyřeší slunečníky, měsíčníky a větrníky. Řekněme si, že ti, kdo myslí, vypískali toho, kdo nemyslí. Vypískali toho, kdo chce bojovat s Ruskem, ale zároveň si ničí průmyslové zázemí. Chce jít s Evropskou unií, ale zároveň provádí deindustrializaci. A upřímně... Petr Pavel může být rád, že máme rok 2026. Za Vasila Mohority by prostě dostal po hubě.
Věříte tomu, že z Ostravy se stane „Silicon Valley“, přijde nový „zelený“, moderní průmysl a zajistí lidem alespoň takovou životní úroveň, jakou jim zajistil ten „ošklivý“ průmysl?
Zelený průmysl je oxymóron. Protimluv. Ten nezajistí žádnou živnotní úroveň a také se o to nesnaží. Přečtete si ten grýndýl pořádně. Jeho smyslem je zajistit, aby se lidé spokojili s NIŽŠÍ životní úrovní a nebouřili se. Ale jinak se samozřejmě může najít něco jiného, co nahradí horníky na Ostravsku. Ale nejspíš se to najde někde jinde. Třeba v Číně. Každopádně, Petr Pavel by do Ostravy raději jezdit neměl. To, co zažil jako generál v Bosně, není nic proti tomu, co by mohl zažít na Stodolní v Ostravě.
Horníci prý dostali odstupné, tak ať drží ústa, slyšíme i od odborů. Je to správný přístup?
Správný přístup k čemu? K horníkům? Nebo k českému hospodářství? Horníkům možná odstupné zavře ústa a nějak už to doklepou, ale pro české hospodářství to znamená, že budeme zase o něco závislejší na cizině. Já vím, v Praze z toho mají radost, ale geopoliticky se náš význam právě snížil o tři miliardy tun uhlí.
Prezident Pavel byl sice vypískán v Ostravě, ale hřál se v záři našich sportovců na olympiádě. Neúspěšní sportovci se mu dokonce omlouvají za své výkony. Jak se vám na to hledí?
Je vidět, že DNA tohoto národa (a především jeho pražské podskupiny) se za posledních osmdesát let nezměnila. Pavel nebo Stalin, vsjo ravno. Jako chápu, že to dělali za Gottwalda. Tehdy bylo nebezpečné, to nedělat. Ale proč to dělají teď, v té nejlepší liberální demokracii, to tedy nechápu. Jedině, že bychom už zase tak moc demokracie neměli, a pokud chcete na olympiádu, tak prostě musíte opěvovat svého Vůdce jak v KLDR.
Věříte té „správné“ části české společnosti, že zrovna tohoto člověka tak miluje? Nebo by adorovala třeba i slaměného strašáka do zelí, kdyby v něm byl zabudován reproduktor, který opakuje banality typu „patříme na Západ, stojíme za Ukrajinou, klima je problém, musíme být spolehlivým partnerem EU, musíme zbrojit“ apod.?
Jo, věřím jim to. Myslí to stejně upřímně jako s Heydrichem. Toho také milovali, dokud nebyla fronta za dveřmi. Pak ho rychle vyměnili. Tihle to mají úplně stejně. Teď Pavla zcela upřímně milují a vlhnou z jeho slov. Až se kolo dějin pootočí, budou milovat zase někoho jiného. To je prostě systém padesáti odstínů šedi. Dokud je pan Grey miliardářem, je možné ho milovat, i když své milenky bije. Ale kdyby nebyl miliardář, ale popelář, tak by z něj ta děvčata neměla orgasmus, ale podávala by trestní oznámení. S Petrem Pavlem je to stejný princip. Jestli kecám, běžte se zeptat jeho první manželky, jak to vidí ona.
Někteří voliči se cítí pobouřeni tím, že Babišova vláda nezrušila veškeré důchodové změny schválené Marianem Jurečkou. Vidíte za tím „ruku“ koaličních partnerů, či co?
Spíš za tím vidím, že došly prachy... S tím totiž nic neudělá ani takový manažer, jako je Andrej. Kde nic není, ani čert nebere a pak musíte nechat v platnosti to, co jste slíbil, že zrušíte. Ono by to jako mělo řešení – muselo by se sáhnout na vyvádění zisků nadnárodními korporacemi, ale to může udělat jedině někdo, kdo není podporován ani korporacemi, ani nemá v zahraničí svůj byznys. Ano, měli jsme hnutí, které by přesně tato kritéria splňovalo, ale STAČILO! se do sněmovny nedostalo.
Je tu žhavá novinka. Markéta Pekarová Adamová se stala součástí „Globální expertní rady“ think-tanku Evropské hodnoty. Má se člověk smát, nebo brečet?
Dneska se teda urodilo... Ale proč ne, teď už nad Ruskem rozhodně zvítězíme, když to jistí Markétka. Myslím, že z této informace mají největší radost v Kremlu, protože kde je Markéta, tam se nepřítel porazí sám.
Redaktoři České televize a Českého rozhlasu vytvořili petici proti změnám poplatků. A já se ptám: Co na to akce „Nekrm hydru“, kterou jste kdysi rozjel?
Kdybych já byl Otou Klempířem, tak bych koncesionářské poplatky ponechal. Jen bych povolil jejich asignaci. Ať si každý koncesionář platí toho, kdo podle něj nejlépe splňuje veřejnoprávní službu. Ať je to lid, kdo určí, zda veřejnoprávní média dělají dobrou práci. Nejvíc mě dostal moderátor Cibulka, který si pochvaloval skvělou morálku plátců a apeloval, ať to neměníme, vždyť lidi platí rádi. Ano, když vám hrozí exekutor, tak platíte vysloveně s chutí a včas.