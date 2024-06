„Dva atentáty. Na mě a na Fica.“ Miloš Zeman překvapil. A jeho host také

„Úplně si nejsem jistý, zda mohu něco k tomuto prozrazovat nebo sám rozhodovat. Možná i vzhledem k zabezpečení budoucích zabezpečení rozhovorů do té knihy. Ale co mohu říct naprosto jasně, je to, že když jsme tu knihu dopisovali, dokončovali, tak se stále objevovaly další a další informace, hlásily se nám zdroje. A s jejich vydáním se jich ohlásilo nevídané množství. A to z míst, která jsou pro tento celý příběh velmi důležitá. Ze Senátu, Ústřední vojenské nemocnice, celá řada podobných lidí se ozvala s tím, že by k tomu také něco měli a něco zažili, slyšeli a rádi by to řekli,“ poznamenal autor knihy Radim Panenka k tomu, zda je zvažován druhý díl příběhu.

„Pokud bude zájem čtenářů a lidí o to, aby některé ty aspekty byly popsány důkladněji, aby byl dán prostor těm dalším, tak jsme určitě připraveni,“ dodal Panenka.

„Zastávám názor, že nejlepší způsob, jak motivovat tyto dva úspěšné autory, je motivace brutální. Brutální motivace v mém případě spočívá v tom, že jsem jim vždycky shovívavě říkal: Když v roce 2005 vyšla má kniha Jak jsem se mýlil v politice, prodalo se jí, ne, rozdalo, 135 tisíc výtisků. Vy jste na šestnácti, tak se snažte dál. Tomu říkám brutální motivace. A věřím, že se sejde měsíc s měsícem a oba autoři budou radostně hlásit, že mají nejméně sto tisíc,“ poznamenal k prodeji knih Zeman.

A jak Zeman knihu vnímal, když ji četl? Nemrazilo jej z té četby? „Já už jsem prožil v politice tolik, že mě nezamrazí z ničeho. Myslím si, že tady pro čtenáře bude zajímavé spíše to, čemu se říká politický hyenismus. To znamená, když nemůžeš svého protivníka popravit, obrazně řečeno, regulérním způsobem, například argumenty, tak mu podtrhneš nohu. A tomu se říká hyenismus. A ještě se z toho raduješ. A protože ve světové politice je těch případů hyenismu velice mnoho a v české politice takový případ téměř nebyl, tak já bych chtěl opravdu s úctou a poděkováním vyjádřit názor, že toto dílo se podařilo, vystupuje tam jeden všeznalý ústavní právník, který se jmenuje Jan Kysela, a doporučuji obrátit pozornost i na tuto postavu. Vystupuje tam jako muž ve stínu šéfa Bezpečnostní a informační služby, ale to už bych říkal příliš mnoho. Přečtěte si a mohu s čistým svědomím doporučit tuhle knížku ne proto, že je o mně, ale protože je dobrá,“ dodal Zeman.

Knihu Spiknutí Zeman věnoval při své návštěvě Slovenské republiky v uplynulých dnech nejen nové hlavě státu Peteru Pellegrinimu. „Zatelefonoval jsem si i s Robertem Ficem. A říkal jsem: Robo, já ti pošlu dárek. Pošlu ti dárek o atentátu. Ty jsi měl takový atentát, který byl přirozený a naprosto lidský. To znamená pět střel z pistole. Zatímco atentáty mohou být i poněkud složitější, mohou nasadit různá prostředí, ať už nemocniční nebo právní nebo senátní nebo jakékoliv jiné, ale ve svých důsledcích je to také atentát svého druhu. Takže až se setkáme, možná to bude už v srpnu v Tatrách, ale to bude záležet na tom, jak dalece se Robert uzdraví. Až se s ním setkám a zeptám se ho, jestli si tuto knihu přečetl – a času teď má dost – tak to bude zajímavé srovnání dvou typů atentátů, z nichž ten první, na Slovensku, byl přirozený, lidský a takříkajíc humánní. A byl spáchán básníkem a spisovatelem zvícím 71 let a ten druhý byl tak trošku podraz, a dobrá zpráva, která by nás všechny měla těšit, zní, že ten podraz nakonec nevyšel,“ dodal Zeman.

V minulosti Zeman avizoval, že napíše knihu Prezidentský úděl. Ta má vyjít na podzim v nakladatelství Olympia. „Nejenže jsem knihu už odepsal, ale předal jsem ji, aby měli co dělat. Aby nezpychli po své úspěšné knize, svým dvěma přátelům, kteří mají vazbu na nakladatelství Olympia. A oni byli dokonce tak obětaví, že se ujali přepisu této knihy. Podotýkám, že ta kniha není psána ručně, ta kniha je psána na psacím stroji, stejně jako mé předchozí knihy. A pokud vyjde na podzim a bude na vánočním nebo předvánočním trhu, tak doufám, že zaznamená minimálně stejný úspěch jako kniha Spiknutí,“ řekl Zeman. Na podzim by měla být vydána také reedice knihy Jak jsem se mýlil v politice.

„Napadlo mě něco strašlivého. Žena říká před Vánoci svému manželovi: Miláčku, chtěla bych, viděla jsem to ve výloze... Žena se pak pod vánočním stromečkem těší na koktejlové šaty, které viděla ve výloze. A muž jí říká: Miláčku, Dostala jsi daleko cennější dar. Sebrané spisy Miloše Zemana,“ podotkl Zeman a přítomní se smějí a tleskají. „Bude to nástroj, jak rozbít mnohá a mnohá manželství,“ doplnil.

Čestným hostem křtu byla herečka Jaruška Obermaierová. „Sledovala jsem tu dobu, kdy byl pan prezident v nemocnici, sem tam jsem viděla něco ve zprávách. A mě strašně zajímalo, poněvadž jsem o tom slyšela, jak to vlastně bylo. A já mám hrozně ráda se dozvědět věci ze všech stran. A chci slyšet pravdu, pokud je to možné. Ono to ne vždy je možné, protože věci jsou dvojité. Takže pro mě to docela bylo šokující, a aniž bych chtěla propagovat – ale já čtu teď málo, nějak se těžko soustředím, sem tam něco, ale tuto knihu jsem přečetla za dva dny,“ řekla.

„Myslím, že je dobře vědět o lidech, kteří jsou svým způsobem určující pro nás, tak je dobře vědět, jak se zachovali a tak. A že tam všechno je,“ zakončila Obermaierová. Hostem autogramiády byl také Jiří Kajínek, jemuž dal právě Zeman v minulosti milost. Oba si vřele potřásli rukou.