„Ekolog“ Petříček: Spletl si partaj, vysmál se Zahradil. A hůř...

„Pan ministr Petříček se opět rozhodl ‚zabod‘ovat'. V Respektu již řičí nadšením nad jeho pokrokovostí,“ uvádí Zahradil. „On totiž povede svůj úřad v září do klimatické stávky (jeden pátek, nebo všechny pátky?). Zaměstnanci si podebatují, jak se chovat klimaticky zodpovědně (budou i pravidelná školení?). Do zeleně u budovy vysadí čmeláky (včely neprošly, bodají). Začne se (nějak) snižovat uhlíková stopa budovy. Taktéž na ministerstvu již nepoužívají plasty a kelímky mění za skleničky (vidím to aspoň na pokutu za v kanceláři přistižený kelímek). Prý je to všechno výsostně ‚sociálně demokratické‘,“ poznamenal ke všem Petříčkovým nápadům Zahradil.

„Jo, přesně tohle od ministra zahraničí chceš,“ dodal.

„Tento ministr má vzácný dar obracet se na ty voličské skupiny, které si o jeho ČSSD pak neopřou ani kolo,“ poznamenal následně v diskusi Zahradil.

„Nyní pěkná sociologická sonda na Twitteru. Tweetnul jsem čmeláky, samozřejmě záplava hejtů à la ‚běž do Trikolóry, Petříček je skvělej‘ atd. Dávám tedy všem přímý dotaz ‚volíte ČSSD?‘. Nikdo z tázaných ji nevolí (ani ODS, mi tam samozřejmě připisují). Tak si vydedukujte, odkud se ten jeho fanklub rekrutuje. Pan ministr si fakt spletl partaj,“ dodal Zahradil.

„Tady je dokonale vidět, jak přemýšlíte. Jediné, co vás zajímá, je to, zda vás budou lidi volit. (Stejnou optikou měříte i Petříčka). Hodně málo na člověka, a to dokonce i na politika. Život nejsou jen prohrané, nebo vyhrané volby. Život se netočí jen kolem arogantních, namyšlených individuí, jejichž jediným přínosem pro společnost je chvíle, kdy mlčí,“ odvětil mu jeden z uživatelů.

Zahradil se však nedal: „Ano. Máte pravdu. Dokonale je vidět, jak někteří politici přemýšlí. Z průzkumů jim vyjde, že ‚mladí‘ slyší na environmentální témata a už to rozjedou naplno, ač doposud byli o životním prostředí ticho. Spoléhají na to, že naivkové jako vy jim to zbaští i s navijákem a poslouží coby komparz. Jak vidět, funguje to.“

