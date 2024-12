„Evropa páchá ekonomickou sebevraždu a ještě si u toho tleská,“ říká expert Svobodných Robert Vlášek

Připravte se na jasné názory, ostrou analýzu i originální pohledy, které vás nenechají chladnými.

Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem vyvolalo mnoho rozruchu na mezinárodní scéně. Ohlásil odstoupení od Pařížské úmluvy, mluví se o opuštění WHO ze strany USA… Jak se na možný vývoj geopolitického dění díváte jako bezpečnostní expert Svobodných?

Donald Trump je do jisté míry osobnost přinášející na scénu kontroverzi. Příznivci ho nekriticky adorují jako zachránce světa a ztělesněné dobro, zatímco odpůrci ho stejně nekriticky označují za samotný extrakt zla. Oba pohledy jsou samozřejmě iracionální. Je třeba si uvědomit, že prezident USA není nejmocnější osobou světa, jak nám ho vykreslují masmédia (jistě se o tom sám přesvědčil během svého prvního volebního období a mnoho by nám o tom mohl vyprávět například JFK). Americký prezident je pouze viditelnou osobou v popředí, která má za úkol plnit hlavní body zadání nastavené americkou zahraniční politikou. Zjednodušeně řečeno můžeme amerického prezidenta vnímat jako osobu z větší části plnící zadání vojensko-průmyslového komplexu a vlivných politicko-ekonomických kruhů. Prezident USA má jistě určitý prostor na vlastní iniciativu, ale pouze v určitých mantinelech. Několik případů v historii ukazuje, jaké opravné prostředky byly použity, pokud se prezident USA od takové doktríny výrazně odchýlil. Zdá se, že určité mocenské kruhy v USA vyhodnotily, že bude pro ně výhodnější, pokud USA přenechá Green Deal a „zelené bláznění“ Evropě, kterou to spolehlivě ničí a vyřazuje z globální ekonomické soutěže. To je jistě pro USA výhodné. Stejně tak se zdá, že snaha WHO o omezení suverenity členských zemí prostřednictvím pandemické dohody není něco, co by tyto kruhy pro USA považovaly za žádoucí. Samozřejmě brzy uvidíme, jak budou jednotlivé proklamace naplňovány v praxi, ale díky vnitropolitickému uspořádání v USA (většina republikánů v obou komorách parlamentu) je poměrně reálné, že naplněny budou.

Spekuluje se o vlivu na NATO a BRICS (tj. hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jižní Afriky, Egypta, Etiopie, Íránu a Spojených arabských emirátů) i o rozpoutání obchodní války s Čínou. Co očekáváte v této oblasti? Jak se to dotkne nás?

V případě NATO se jeví jako pravděpodobné, že zmíněné kruhy v USA dospěly k názoru, že další financování ochrany Evropy a financování zástupné války na Ukrajině ohrožuje jiné, zásadnější geopolitické a vojenskopolitické priority USA ve světě. Zdá se, že USA hodlají ukončit své angažmá v zástupném konfliktu na Ukrajině a jeho řešení a financování (v případě, že se ho nepodaří administrativě Donalda Trumpa ukončit) ponechat plně na EU. Primárně se jedná o zájmy na Blízkém východě (Izrael/Írán) a v indo-pacifické oblasti (Tchaj-wan/Čína). Vojensko-ekonomické kapacity USA nejsou neomezené. Kromě toho Donald Trump jasně deklaroval, že hodlá naplňovat svou prioritu „Amerika na prvním místě“ a uvalit dovozní cla na zboží z EU a zemí BRICS+. Dále opakovaně sdělil, že plánuje uvalit na země, které se plánují vyhýbat mezinárodnímu obchodu v USD, 100% dovozní cla na jejich výrobky (zejména země BRICS+). Tato rétorika může proces dedolarizace ještě urychlit, což by znamenalo zásadní ohrožení USD jako světové rezervní měny a ekonomické pozice USA. Dovozní cla, ponechání financování války na Ukrajině na zemích EU a ekonomické dopady Green Dealu a sankcí na levné suroviny by mohly mít zásadně negativní dopady na ekonomiku zemí EU, ČR nevyjímaje.

Jste také člověk, který se věnuje obchodování se zlatem. Jak zvolení Trumpa ovlivnilo tuto oblast?

Po zvolení Donalda Trumpa zlato jako reakci na to, a také posilující USD, mírně korigovalo, ale velmi záhy se v reakci na eskalaci na Ukrajině (použití raket delšího doletu na území RF a odvetné reakce RF) a následně na eskalaci na Blízkém východě a v Sýrii vrátilo k růstu. Aktuálně (3. 12. 2024) zlato dosáhlo úrovně 2 645 USD za trojskou unci. Za poslední den vzrostlo o 0,35 %, za 3 měsíce o 5,46 % a za 12 měsíců o cca 40 %. Zlato je jistým zrcadlem světa – čím více je svět nemocný a porouchaný, tím více zlato roste. Právě proto v poslední době vidíme extrémní růsty hodnoty zlata, a proto jsou predikce vývoje jeho hodnoty z hlediska budoucího růstu velmi pozitivní. Zlato je bezpečný přístav, kam v dobách nejistoty utíkají centrální banky, velcí i malí investoři. Proto v současné době vidíme historicky rekordní nákupy, které se stále zvyšují.

V každém případě výsledky amerických voleb významně zahýbaly cenou bitcoinu a také se spekuluje o budoucí ceně ropy. Jaké trendy předpokládáte?

V případě alternativních aktiv mimo mainstreamový finanční systém a fiat měny lze podle mě očekávat růst těchto aktiv jako reakci na potenciální rizika globálního finančního systému – ať už z hlediska hlubší krize, nebo růstu systémových poruch, otřesů kurzů měn apod. BTC a zlato mají před sebou nepochybně růst, byť krátkodobé korekce v rámci přirozené volatility těchto aktiv jistě nastanou. Trend ale bude, minimálně ve středním horizontu, růstový. Predikovat cenu ropy je v dnešním neklidném a rozkolísaném světě prakticky nemožné. Může stát 50 nebo také 550 USD za barel. Bude záležet na řadě faktorů, jako je vývoj na Blízkém východě, pozice Číny jako významného odběratele, růst čínské ekonomiky a v neposlední řadě na politice Saúdské Arábie, u které se spekuluje, že plánuje zaplavit trh zvýšenou těžbou, aby si vyřídila účty se svými konkurenty.

O ekonomice se diskutuje hodně i u nás. Upozorňuje se na to, že EU zaostává za Čínou, ale významně i za USA. Co s tím?

Vidíte, a já myslel, že je u nás všechno v pohodě a zalité sluncem... Pan premiér přece říkal, že stačí nechat jej ještě čtyři roky vládnout a máme v ČR platy jako v Německu, nebo ne? To byl samozřejmě pokus o vtip. EU jednoznačně zaostává za USA i Asií jako celkem. Je to dáno Green Dealem, emisními povolenkami, ESG, nesmyslnými regulacemi jako celkem, sankcemi na levné energie apod. Evropa páchá ekonomickou sebevraždu a ještě si u toho v Bruselu tleská. Řešení je jednoduché – ukončit Green Deal a vše s ním spojené, ukončit nesmyslné sankce a tím zlevnit energie, opustit regulace a vrátit do hry trh a tržní ekonomiku. Socialismu a „zeleného bláznění“ již bylo v EU dost.

Jsou podle vás slibované reformy Elona Muska nebo prováděné Javiera Mileie v Argentině možnou inspirací i pro Českou republiku?

Jednoznačně. Reformy prezidenta Mileie v Argentině již své plody nesou – snižuje se inflace, roste HDP a klesá deficit státního rozpočtu. V případě Muska uvidíme, jak se mu bude dařit, ale jeho předsevzetí jsou jistě pozitivní. Určitě mu držím palce. My v České republice nutně potřebujeme svého Javiera Mileie, to je myslím poměrně jasné.

Jak hodnotíte v tomto kontextu výroky Petra Fialy, že do 4 let doženeme v úrovni mezd Německo, když bude ještě jednou premiérem?

Mám to opravdu komentovat? Myslím si, že každému, kdo má zachovány alespoň zbytky zdravého rozumu, je jasné, že jde o naprostý ekonomický nesmysl. Na druhou stranu jako vtipná politická estráda to není špatné, ostatně humoru v dnešní náročné době je pomálu.