„F*ck Biden, Allahu akbar.“ Co provedli před Bílým domem odpůrci Izraele, v ČR neukázali

podle agentury Reuters zúčastnily tisíce demonstrantů a požadovaly, aby USA zajistila konec izraelské operace v Pásmu Gazy i přesto, že jsou tam teroristy z palestinské ozbrojené skupiny Hamás stále drženy stovky izraelských zajatců.



Tisíce demonstrantů se v sobotu sešly ve Washingtonu, aby požadovaly příměří v Gaze, kde od útoku palestinských islamistů z Hamásu zahynuly při izraelské ofenzivě tisíce lidí, a aby odsoudily politiku prezidenta Joea Bidena vůči této válce.



CNN informovala, že příchozí zaplnili washingtonské náměstí Freedom Plaza, které se nachází nedaleko Bílého domu, a Iman Abid-Thompsonová z americké Kampaně za práva Palestinců této televizi sdělila, že přítomní chtějí, aby „nastala změna“, a ukazovala na masovou účast, jež podle ní dokazuje, že se v Americe rozrostla podpora Palestinců. „Nyní se z toho stala volba morálky. Buď se rozhodnete promluvit a podpořit Palestince, nebo se rozhodnete podpořit genocidu,“ řekla CNN.

Stanice také připojila, že do hlavního města svážely Američany z celé země autobusy, které zorganizovaly „místní komunitní skupiny“ a „progresivní organizace“.



Na akci vystoupil mezi řečníky rovněž rapper Macklemore, proslavený písní „Thrift Shop“, který prohlásil, že sice „neví všechno“, ale „ví dost na to, aby věděl, že je to genocida“.

They defaced our Benjamin Franklin statue and dressed the Founding Father in a keffiyeh scarf. pic.twitter.com/1KZa6T3LVy — Katie Daviscourt (@KatieDaviscourt) November 5, 2023

Britský Daily Mail popsal, že během protestu však ani zdaleka nedošlo pouze k podpoře Palestinců z Pásma Gazy, ale během tisícových protestů došlo i k „několika znepokojivým antisemitským incidentům“.

„Po milionech se vrátíme,“ skandoval dav podle serveru a přítomní aktivisté nesli i cedule podporující útok Hamásu. „Odpor je oprávněný, když jsou lidé okupováni,“ stálo například na jedné z nich.



Protestující obviňovali USA z údajného umožnění válečných zločinů a mnozí se inspirovali protesty Black Lives Matter, a vidět tak byly nápis „Palestinian Lives Matter“.

A foreign army desecrating our capitol. We need mass deportations.pic.twitter.com/Epj1KDizZa — End Wokeness (@EndWokeness) November 5, 2023

Stejně jako na mnoha jiných propalestinských demonstracích – včetně těch v Praze – zaznívalo i zde volání po kompletním zničení Izraele. Server The Jerusalem Post informoval, že zaznívaly mimo jiné pokřiky, že „Palestina bude svobodná od řeky k moři“, což je slogan, který běžně používají palestinské teroristické skupiny k označení absolutního zničení státu Izrael a odstranění nebo vyvraždění všech Židů z oblasti mezi řekou Jordán a Středozemním mořem.



Došlo i na vandalství, a na washingtonských ulicích se tak po propalestinské akci objevují hesla oslavující „mučedníky“ či nápisy „Smrt Izraeli“.

In our backyard: “Death to Israel” and “Glory to our Martyrs,” among other violent antisemitic graffiti spotted in Washington DC. #WhereIsTheOutrage pic.twitter.com/WWWuDrULNe — Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) November 4, 2023

Řádění se nevyhnuly ani známé americké monumenty, na něž propalestinští protestující lezli a následně je postříkali barvou. Sochy amerických osobností přelepovali palestinskými vlajkami a pod arabským šátkem kefíja, který bývá spojován s palestinským vůdcem Jásirem Arafatem, skončil i monument Benjamina Franklina.

NEW: United States monuments in Washington D.C. have been vandalized by pro-Palestine thugs as rioters rage against President Biden’s support of Israel.



The monuments include:



Andrew Jackson statue in front of the White House.



The General Marquis de Lafayette Statue in… pic.twitter.com/bfvJvRnnLK — Collin Rugg (@CollinRugg) November 5, 2023

Přítomní nakonec zaútočili i na bránu Bílého domu, kterou se někteří snažili i překonat. Dav se před prezidentským sídlem seřadil za pokřiku „F*ck Joe Biden“ a začal lomcovat bránou jednoho ze vchodů.

Americká televize Fox pak upozornila, že se část lidí snažila na bránu vylézt, což se pár lidem částečně podařilo, a přítomní směrem k Bílému domu mávali palestinskými vlajkami a křičeli „Alláhu akbar“ a „Svobodná, svobodná Palestina“.

Pro-Hamas rioters try to get over the fence at the White House. That's 22 years in prison, right FBI and DOJ? Oh right, they're democrats. My bad.pic.twitter.com/owUC3yqwkP — Pamela Hensley???? ?? (@PamelaHensley22) November 5, 2023

Plot se sice demonstrantům nepodařilo zcela překonat, jak však mnohá média následně informovala, řádění propalestinských demonstrantů odnesla brána u Bílého domu, kterou vandalové poničili rudou barvou. Podobně dopadly i mnohé další monumenty ve Washingtonu.

