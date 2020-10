„Fakáč“ Zahradilovi. Pavel Novotný tahá ven špínu z ODS. Padla jména: Černochová, Benda... Prý panuje strach

reklama

Rozhovor otevřel divácký dotaz vztahující se ke zkušenostem Novotného s drogami, konkrétně pak s pervitinem. „Je zvláštní, že já působím jako vyfetovaný celý život. Já neměl čáru snad pětadvacet let, papír jsem si nedal roky. Ja prostě mluvím překotně odjakživa a představa, že bych s mým naturelem ještě smažil..." smál se Novotný s tím, že se drogama nikdy netajil.

Na radnici si dnes občas zapálí marihuanu. „Je to prdel, matka tam sedí u mne a říká: Ty jsi tu normálně hulil trávu. A já říkám: Mami, když tu budu ležet na heráku pod stolem, tak pořád to tu povedu líp, než to tu vedli oni,“ doplnil pobaveně, že to je podle zákoníku práce stejně povolené.

Jedním dechem dodal, že trpí zřejmě poruchou pozornosti a hyperaktivitou. „Mám asi ADHD a několik vad řeči,“ zmínil.

Zavzpomínal na své pocity, když se dozvěděl, že byl zvolen starostou městské části Praha-Řeporyje. „Já si myslel, že vím, do čeho jdu. Byl jsem osm let v opozici. Myslíš si, že víš, že je tam trochu bordel. Já nejsem bulvární hyena, která honila Bartošovou, seděl jsem v redakci jako manažer, řídil jsem velkým vydavatelům redakční tým, vydělával jsem jim prachy. Bereš tam kilo a buzeruješ dvacet lidí, co berou šedesát a vydělávají ti peníze, kurva. Pak jsem přišel do zpomaleného filmu, kde všichni berou hovno,“ popsal svůj příchod na radnici.

Přechod ze soukromé do státní sféry byl pro něj složitý především i z hlediska komunikace s lidmi. „Tam nejde jen tak nikoho vyhodit, říct: Jdi do prdele, debile, vezmu si někoho jiného. Ani náhodou. V redakci jsem řekl redaktorce: Já jsem nacista, ty krávo, táhni. Udělal jsem konkurz a přišlo sto jiných. Tady někoho vyhodíš a dá tě k soudu. Ten náraz byl pro mě strašný,“ vzpomněl.

„Že budu muset dělat na radnici trochu pořádek, jsem věděl. Jinak jsem věděl aboslutně hovno. Že se budu muset prakticky rozloučit s celým managementem, že budu vyhazovat lidi, že budu měnit strukturu, to jsem netušil. Pochopil jsem hodně věcí i to, že starostka nechtěla některé věci vidět, což jsem jí dřív vyčítal. Doporučuji všem, co chtějí dělat komunální politiku, jsou zvídavý a bystřejší, to není práce pro vás. Dnes už taky něco chci nevidět,“ pokračoval řeporyjský starosta.



Následně dodal: „Lidi se nesmí dozvědět, že jsem ve skutečnosti inteligentní psychopat. Ta pověst společensky nepřijatelného debila a hovada, je pro mne neskutečně důležitá. Bezprecedentně to zneužíváme ve prospěch městské části. My přesně víme, co děláme. Důvod, proč mě zastupitelstvo nikdy neodvolá, je ten, že se tam maká,“ doplnil Novotný.

Ambice dostat se do Parlementu odmítá, sám nevěří, že by se tam mohl dostat: „Řeporyje nikdy neopustím, nikdy. Do Parlamentu nikdy neodkráčím, byť vypadám jako kometa... Já se tam nikdy nedostanu. Velký kluky sem teď trochu vylekal, na kongresu viděli, čeho jsem schopný. Praha zpozornila, že přišla konkurence,“ hovořil o svém ostře kritickém projevu na kongresu ODS.

Pustil se do některých svých kolegů z ODS, kteří ty ambice mají: „Za rok jsou volby do Sněmovny, z kandidátky ODS se tam v Praze dostane pět lidí. Lidi jako Jana Černochová a Markové Bendové šílí. Ti mě nepodpoří, říkají, že jsem moc vulgární a ne jejich „cup of tea“,“ dodal Novotný.

Bendovi vzkázal, že je skokan roku: „Já ti dám Marku „cup of tea“, ty vole. Ty jsi hlavně skokan roku, úspěšný poslanec, ale skočil jsi tam dvakrát ze 17. místa,“ připomněl.

Stejně tak Černochová se bojí, že by kvůli Novotnému přišla o své poslanecké křeslo: „Černochová se zase bojí, že bych skončil na prvním místě, že jí přeskočím. A bojí se ještě něčeho horšího, že jí kvůli mně nezvolí do Poslanecké sněmovny,“ myslí si politik.

„ODS si je vědoma, že na kandidátce být musím, protože přetahuju voliče Pirátům. Já už tu kandidátku v Praze měl vést. Jenomže tady už se lámou ledy," dodal s tím, že strana už mu naznačila, že jeho místo je v Řeporyjích. „Já to chápu, na partijní hrátky teď stejně nemám naládu. Teď mě čeká rok, kdy se budu proukousávat vnitrostranickýma intrikama, abych vyžebral místo na kandidátce. Ani na to poslední mě nedají, jak se mě bojí," doplnil Novotný.

Cítí se proto pod velkým tlakem: „A ne pod tlakem od komunistů, od Rusáků, od Číňanů, ale od ODS! Všichni chtějí hlavně na magistrát, kde se rozděluje 50 milionů, ne do Sněmovny. Tam se dostat na kandidátku na volitelné místo v Praze je daleko brutálnejší. Mně vyhrožují, ale ne strana, ale jejich mocní kamarádi,“ řekl Novotný a s pozvednutým prostředníčkem zašeptal do mikrofonu jméno Zahradil. „To je pokrytec, který neumí říct, že je kámoš Černochový a ať jdu do prdele,“ dodal starosta.

V rámci dotazu na jeho vztah s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem, se ostře pustil i do hlavy státu. „Jirka bydlí odsud pár kilometrů, pracuje pro zrůdu. Že je to jinak inteligentní frajer, který pracuje pro hovado, to si tu teď povídat nebudeme,“ mávl řeporyjský starosta rukou.

Co ho prý s Ováčáčkem spojuje, je jejich společný koníček: „Zajímá nás oba historie Prahy 5. Máme tenhle společný koníček. Ano, kamarádím s Ovčáčkem, tak mě zabijte. Pohrdám tím, pro koho dělá. Pro své přátelé ale udělám cokoli. Nezapudím ho jen proto, že dělá pro...tfuj,“ odplivl si Novotný a dodal: „V životě jsem s ním nemluvil o Zemanovi, nikdy!“

Zdůraznil, že absolutně nechápe ty, kteří pochybují o Ovčáčkově inteligenci. „V životě nechopím, že někdo pochybuje o jeho inteligenci. Všimněte si, že on komunikuje cokoli, co nejde ani komunikovat a u toho ještě trolí novináře, to je souběh věcí, které nemůže dělat hlupák,“ upozornil.

Zazněl i názor, že Novotný dobře vystupuje proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), načež začal potěšeně a hlasitě vykřikovat: „Zmrd! Babiš je zmrd!“ propukl starosta v záchvat smíchu.

Přidal i komentář ke své policejní ochraně, která dodnes vzbuzuje zájem „Většinu času jsem měl ochranku ne kvůli Rusům, ale kvůli vyhrožování. A představte si, co mi muselo chodit, aby mi ji přidělili. V těch mailech už mi stříleli i děti. Strašně jsem se bál,“ přiznal Novotný.



