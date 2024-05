„Fiala byl ochoten ke koalici s ANO. A slíbil abolici Mynářovi.“ Miloš Zeman vypustil třaskaviny

reklama

Miloš Zeman promluvil o tom, zda je pravda, že podmiňoval jmenování Fialovy vlády včetně pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského abolicí pro Vratislava Mynáře: „Když jsem jednal s Petrem Fialou, zeptal jsem se ho, zda je ochoten podepsat tuto abolici pro Vratislava Mynáře. Petr Fiala odpověděl: ‚To je pro mě přijatelné.‘ A to je vše, co k tomu mohu říci,“ řekl někdejší prezident.

Prezident na dotaz moderátorky, zda na základě údajného příslibu vládu jmenoval, ale slib nakonec nebyl naplněn, uvedl: „Záleží na vás, jestli tyto dvě věci budete uvádět do souvislostí, a máte na to svaté právo. Na druhé straně jednání o abolici byla dvě a nikdy to ani jedna, ani druhá strana nespojovala s otázkou schválení vlády. Snažím se být ale objektivní, jistě tento Fialův příslib zpříjemnil atmosféru dalšího jednání,“ dodal Miloš Zeman.

„Konstatuji, že Petr Fiala nedodržel své slovo, a jak vidíte, přesto jsem mu tu vládu jmenoval,“ podotkl Miloš Zeman a následně uvedl: „Pokud mi věříte, že Petr Fiala řekl, že je ochoten jít do koalice s hnutím ANO, a pak to neudělal, a pokud mi věříte, že Petr Fiala řekl, že je pro něj přijatelné dát abolici Mynářovi, a také to nedodržel, tak v těchto dvou konkrétních příkladech člověk, který nedodrží dvakrát své slovo, není zcela důvěryhodný,“ konstatoval.

Pro toto tvrzení Miloš Zeman nemá žádné důkazy: „U tohoto jednání nebyl Blažek, ten byl následně informován, protože ho Petr Fiala pověřil, aby abolici realizoval. Abolici kontrasignuje předseda vlády, ale technické provedení má na starosti ministr spravedlnosti. Tak si počkáme a uvidíme, zda vám to Pavel Blažek potvrdí. V tom případě bude mluvit pravdu. Anebo vám to popře,“ sdělil Zeman s tím, že soukromé rozhovory si nenahrává, aby tím dosvědčil, že je jeho tvrzení pravdivé.

Vratislav Mynář je podle slov Miloše Zemana obžalován především proto, že byl jeho kancléřem. „Což samozřejmě je, a teď budu mluvit tak trochu jako Andrej Babiš, trošku účelové stíhání,“ sdělil exprezident.

Státní zástupce podal na exkancléře Vratislava Mynáře na konci dubna kvůli dotaci na přestavbu penzionu v Osvětimanech žalobu z dotačního podvodu a z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Šestimilionovou dotaci získala Mynářova společnost Clever Management před třinácti lety, podle obžaloby ale porušila její podmínky, a čerpala ji tedy neoprávněně. Dotaci firma loni vrátila.

Mynář veřejně reagoval, že jde o účelové stíhání a že nadcházející soudní proces považuje za příležitost se veřejně očistit, uvedl server Blesk.

Okomentoval i Koudelkovo nejnovější povýšení prezidentem Petrem Pavlem do hodnosti brigádního generála. „Je to vůle současné vládnoucí moci, proti které nemám důvod ani možnost se jakkoli vymezovat,“ dodal Miloš Zeman.

K vládě Petra Fialy zopakoval, že kabinet považuje za nejhorší vládu v polistopadových dějinách České republiky. „Dost by mě překvapilo, kdyby tento kabinet měl vůči mně příznivý postoj, když ví, jaký postoj já mám k němu,“ řekl na dotaz, zda by si přál, aby se k němu Fialova vláda chovala lépe.

Letos v září bude Zemanovi osmdesát let. O tomto jubileu hovoří exprezident s nadsázkou jako o vítězství nad smrtí. Moderátorka poznamenala, že ne každý věřil, že se tohoto roku Zeman ještě dožije. „Vy to dramatizujete, protože jste podlehla hysterii médií, podle kterých jsem byl opravdu v posledním tažení, ale není to tak, takže nepřehánějte,“ upozornil Miloš Zeman.

