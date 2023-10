„Fiala skončí jako Nečas.“ Odhalení a vážná nařčení

reklama

V časopisu Reportér píše novinář Jaroslav Kmenta o zcela nové a veřejnosti neznámé větvi kauzy prestižní kliniky IKEM. Přes popis známých faktů, jako je třeba obvinění ředitele IKEM Michala Stiborka i jeho zástupce Jiřího Malého, se Kmenta dostává k dvěma ikonám zmíněné kliniky, ke kapacitám svého oboru – Janu Pirkovi a Ivanu Netukovi.

Kmenta ale nepopisuje jejich nesporné lékařské kvality, ale věnuje se dokumentům, které naznačují, že oba lékaři vlastnili přes offshorové společnosti se sídlem v Lichtenštejnsku firmy, které zařizovaly významné dodávky do českých nemocnic a především do samotného IKEM.

Pokud by se tyto informace potvrdily, znamenalo by to podle Kmenty konflikt se zákonem, který by měli kriminalisté prověřit minimálně kvůli možným daňovým únikům a obcházení pravidel pro veřejné zakázky.

Celá věc je o to zajímavější, že Ivan Netuka pracuje jako poradce premiéra Petra Fialy pro oblast zdravotnictví.

To ale není všechno, čemu Netuka poslední dobou musí čelit a co by měl vysvětlovat.

Objevila se totiž informace o propojení tohoto premiérova poradce s bývalým poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým. Netuka je totiž jeho lékařem, ale podle všeho tím jejich vztah nekončí.

Zatímco Ivan Netuka se k napojení na Martina Nejedlého odmítl podle serveru iDnes.cz vyjádřit, Nejedlý uvedl, že se setkali mimoslužebně pouze jednou, a to v době, kdy Netuka s Pirkem projevili v rámci přípravy na lékařský kongres zájem o prohlídku Pražského hradu.

To je ale v rozporu s tím, co píše server Blesk.cz, kde se objevila informace, že se Nejedlý setkal s Netukou i jindy. Zmíněna je jejich schůzka za účasti bývalého ředitele IKEM Stiborka.

Na tyto zveřejněné informace reagoval např. šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl, který se na svém facebooku vyjádřil v tom smyslu, že pokud měl premiérův poradce v Lichtenštejnsku firmu na nemocniční zakázky a před policií ho chrání premiér, „tak Fiala s Rakušanem a Blažkem nemůžou skončit jinak než Nečas“.

