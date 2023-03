„Fiala skončil.“ Rajchl řekl, co teď hrozí. Dal výzvu

reklama

„Dnešek je zlomovým dnem v historii České republiky. Dostáváme se za hranu toho, co se dá nazvat demokratickým právním státem, za hranu demokracie jako takové. Protože se pětikoaliční či spíše pětidemoliční vláda rozhodla, že zválcuje tuto zemi, bez ohledu na opozici, bez ohledu na to, co říká zákon, bez ohledu na to, že by se na cokoliv ptala v Poslanecké sněmovně.

Jednoduše nám vzkázala, že teď tady vládnou oni, protože mají 108 poslanců a my už máme být zticha. Je to věc, která je opravdu závažná,“ říká Rajchl ve svém facebookovém vysílání, jak „pětidemolice zašlapala právní stát pod zem“.

A glosuje diskusi během mimořádné sněmovní schůze ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů, který nakonec vládní poslanci se svou pohodlnou většinou v projednání za stavu legislativní nouze prosadili.

„Tato vláda nás začala ožebračovat. V momentě, kdy vláda sáhla k nesmyslnému zastropování, jsem říkal, že to státní rozpočet bude stát neuvěřitelné peníze a že to nakonec zaplatíme my z vlastních kapes – zvyšování zdanění, snižování valorizace důchodů, zrušení daňové slevy pro manžele atd. Teď to začíná!“ zdůrazňuje Rajchl s tím, že poradce ministra práce a sociálních věci Pertold jasně v ČT přiznal, že na řadě nejsou první důchodci, že před nimi už byly rodiny s dětmi, kterým nezvýšili příspěvky za minulý rok vůbec.

„Je to jejich šílený tanec, který nevede nikam jinam než do propasti. Spali, teď se probudili a začali znásilňovat legislativu. Obcházet zákony, roztrhali sbírku zákonů na cáry papírů. Rychle se snaží zatáhnout za ruční brzdu za každou cenu. To už je čistá panika vlády, kdy je ochotná sáhnou ke všemu včetně flagrantního porušování zákonů, aby si zachránila svůj krk.

„Jim jde o sebe samotné, o nic jiného. Situace je dramatická, protože to, k čemu sáhli, je za hranou všeho,“ upozorňuje Rajchl.

„Pekarová Adamová vyhlásila legislativní stav nouze, k němuž zcela jistě nebyly naplněny legislativní podmínky, za kterých se může vyhlásit, jde o protiprávní krok. Následně se v průběhu projednávání odhlasovalo, že se přeskočí tzv. obecná rozprava. Rovněž nesmysl. Je to nezákonné. A pan Michálek tvrdí, že to je nestandardní, ale není to nezákonné, pan Michálek je to neštěstí tohoto národa, jak tam tenhle člověk může sedět,“ hrozí se Rajchl.

„Pětidemolice si usmyslela, že parlamentní demokracii přetvoří na vládní diktaturu! Brutální prosazení upuštění od obecné rozpravy je zcela bezprecedentním krokem, který nemá v naší historii obdoby. Pirát Michálek si může žvatlat o tom, že je to možné, jak chce – ale realita je taková, že je to naprosté znásilnění procedurálních předpisů. Pokud chtějí opozici zcela vyřadit z legislativního procesu, tak můžou napříště parlament přímo zrušit a vládnout formou vládních dekretů.

Arogance moci Fialovy vlády dosáhla nového vrcholu. Oni jsou schopní v té své naprosté zoufalosti patrně úplně všeho. Je naší povinností je zastavit. Jinak bude ještě hůř!“ apeluje Rajchl v jednom ze svých dalších příspěvků.

Do vlády se pustil i kvůli zkrácení řečnické doby. „To, co se stalo v sobotu, kdy si Sněmovna odhlasovala, že zkrátí limit řečníkům s přednostním právem, to je další absolutně protiprávní krok, protože zákon o jednacím řádu Sněmovny je zákon. To se nedá schválit, to je jako kdyby si schválili, že neplatí ústava,“ zdůrazňuje, že šlo o absolutně protiprávní krok a připomněl dlouhý proces schvalování změny zákonů. „Snažili se buldozerem probourat za svým snem snížit valorizaci důchodcům, na kterou důchodci mají právo. Je nehorázné je obírat o tisíc korun!“ dodává, že už dnes jsou na hranici chudoby.

Jindřich Rajchl proto apeluje na občany, aby příští sobotu vyrazili do centra Prahy a aby vyjádřili nesouhlas s tím, co vše na naší politické scéně děje. „Žádná fotka nevystihuje lépe mravní bídu ovládající Českou republiku než právě tato,“ píše k fotografii demonstrantů držících vlajku pluku Azov.

„V sobotu 11. března se sejdeme na Václavském náměstí i proto, aby tahle vlajka už nikdy nešpinila ulice žádného z našich měst. Nelze již nikdy více tolerovat, aby naše policie jen nečinně přihlížela odporné propagaci nacistických symbolů v naší zemi. Vraťme naší zemi morálku. Vraťme jí čest!“ vyzývá Jindřich Rajchl. „Opravdu se už nechci za naši zem nikdy stydět tak, jako jsem se styděl, když jsme zvedli ruku pro ‚humanitární bombardování‘ Srbska,“ dodává ve svém facebookovém příspěvku.

