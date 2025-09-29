Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT

29.09.2025 8:45 | Analýza

I obranné politice se věnovali lídři stran v nedělní superdebatě na ČT. Tu pro ParlamentníListy.cz zhodnotil a rozebral analytik Štěpán Kotrba. Toho nepřesvědčily zejména „kecy o obraně“ premiéra Petra Fialy.

Fialovy „kecy o obraně" schytaly zásah hned po debatě na ČT
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Superdebata na obrazovce České televize měla poněkud pomalejší a méně bulvární průběh, než stejné divadelní představení na Primě. Bylo to veřejnoprávní až běda. Snad proto, že šly obě debaty těsně po sobě, argumenty politiků se příliš nelišily.

Žádný  z lídrů nepřinesl nic nového, v podstatě zopakovali každý nazpaměť naučenou půlstránku programu, pohovořili o problematice nevýstavby bytů, postrašili se Ruskem a hotovo. Dobrý tah ANO byl poslat  na debatu opět Karla Havlíčka. Zapadá do image vzdělaného soudného politika, je srozumitelný a na rozdíl od Andreje Babiše nepůsobí jako…  Čechoslovák.

Fiala po debatě na sociálních sítích poděkoval všem, kteří ho podpořili.

„Děkuji všem, kteří sledovali dnešní debatu na ČT a že mi vyjadřujete podporu! Moc si toho vážím. Věřím, že jste mohli jasně vidět, kdo chce pro naši zemi svobodu & prosperitu a kdo naopak chce Česko nasměřovat na Východ a do chaosu. Přijďte, prosím, v pátek a sobotu k volbám a volte koalici SPOLU!“

 

 

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) Havlíčkovi zatleskala.

„Popleta Fiala, Karel Havlíček byl dneska večer na ČT ve skvělé formě a panu premiérovi Petru Fialovi bravurně vysvětlil, jak je to s těmi energiemi a co přesně lidi zajímá.“

 

 

Fakt, že Babiš byl v tu dobu dělat rozhovor s Lubošem Xaverem Veselým, je ovšem pozoruhodný.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
Xaver, který je radním České televize, přetáhl  Babiše České televizi. Skandální je, že rovněž někdy neodolá touze sdělit vám divákům, koho mají kroužkovat. Veselý navíc zcela zjevně porušuje § 5 zákona o České televizi, který říká, že

„člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost Rady. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.“

 

Andrej Babiš u Lubomíra Veselého

Celkový pocit přenosu z Národního muzea byl poněkud… mauzoleální, zcela chápu touhu po důstojném prostoru, ale… není to už trochu moc? Vladimír Iljič měl výzdobu z rudého sametu a  když Česká televize vyzdobila prostor modře, místo státního znaku člověk čekal rakev s mumifikovaným Václavem Klausem. Rozdíly?

Šlachta, který na Primě chyběl. Macinka, který už se vyléčil. O to ale hůř v obou případech.

Pomalejší tempo řeči, méně čísel Marcely Augustové. Zkušená moderátorka  byla naprosto skvělá, nikomu nestranila, nehádala se s hosty, do řeči skočila pouze plechovému bubínku Okamurovi, když už po několikáté recitoval celý volební program SPD v bodech. Je to hvězda televizních diskusí. Dokázala uřídit tu překřikující se židovskou školu s přehledem, mimo dvou neukázněných žáků, kteří se málem poprali. Místopředseda ANO Havlíček a premiér a předseda ODS Fiala se dokázali špičkovat tak vytrvale, že umravnit je nebylo možné.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Důvod pomalejší řeči moderátorky ale byl zřetelně vidět na obrazovce. Byla to tlumočnice do znakového jazyka pro neslyšící. Kulometnou kadenci slov nejde tlumočit on-line.

Ačkoliv koalice a opozice měly různé názory, chvílemi to celé působilo jako schůze vlády. Patrně je to dáno tím, že nikdo neví, s kým kdo jaké koalice bude po volbách chtít dělat, a tak byl každý opatrný. Kromě Roberta Šlachty, jehož Přísaze o nic nepůjde, protože se špatným fízlem stejně jako s udavačem nikdo u jednoho stolu sedět nechce  a Motoristů, kteří byli svou okázalou pravicovostí protisystémoví a Macinka se stal tak trochu terčem všech.

Oproti Primě v ČT bylo méně nesrozumitelně sdělených ekonomických ukazatelů a grafů, více srozumitelně řečených zásad politiky jednotlivých stran.

Všichni koaliční politici včetně koaličně opozičního Hřiba strašili cestou země na Východ, pokud někdo zvolí opozici, zejména SPD a STAČILO!. 101 hlasů na klopě bylo zbožným přáním.

 

 

Konečně pomalejší tempo dovolilo Kateřině Konečné vyniknout a říci, co potřebovala.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
V případě Motoristů jsem se dozvěděl, že jsou jedinou pravicovou stranou na české politické scéně. Nejspíš ano, pokud si mám pod pojmem „pravice“ představit slogany Václava Klause z počátku privatizace země v devadesátých letech o štíhlém státu a svobodném trhu a penězích v kapsách občanů. Za Klause měl někdo v kapse miliardy a většina národa hovno. Po volbách jim řekli, aby si utáhli opasky.

Macinka si přeje repete. Fialová ODS je proti němu ošklivá levice. Něco jako Mertlík blahé paměti. Chtěl být bankéř a skončil jako místopředseda Zemanovy vlády. Nikdy se z toho nevzpamatoval. Macinka žije v domnění, že lze dělat učebnicová tržní rozhodnutí.

 

 

Bohužel v žádné zemi Evropy, Ameriky ani Asie si to nemyslí, WTO je v troskách a ty nejtržnější země jako USA budují hradbu globalizaci z ochranářských opatření, které systém cen a stabilizovaná pravidla zahraničního obchodu převrací naruby  a vystavují svobodný trh Trumpově celní zvůli.

Chtěl bych upozornit nadšence, kteří mantru „méně státu a více trhu“ recitují stále, že Macinkovi roste na té pravé pravici ještě pravicovější konkurence. Šlachta totiž prohlásil, že si přeje nikoliv progresivní zdanění těch hnusných miliardářů, kteří optimalizují daně v rájích, ale chtěl by rovnou daň (true flat rate tax) 17%. Pro všechny, jak jsem pochopil. Brrr. I ten  Milton Friedman navrhl ve své knize Kapitalismus a svoboda z roku 1962 (paušální) rovnou daň, ale s odečty na uznatelné náklady – například na poplatníka či vyživované osoby. Umožnil tak i zápornou daň z příjmu, kterou by vyplácel občanovi stát. Námitka proti této konstrukci daně spočívá v tom, že se jedná de facto o sociální zabezpečení bez požadavku na práci. Rovná daň progresivně zvýhodňuje osoby s vyššími příjmy v důsledku poklesu mezní hodnoty. Doufejme, že miliardáři budou Šlachtovi náležitě vděční. Alespoň za snahu. Z realizace jeho nápadů nemusí mít nikdo strach, protože se jeho preference potácejí okolo 2–3 %.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
Chtěl bych ekonomického velmistra Šlachtu upozornit, že i to Rusko, které má jednu z nejasociálnějších a nejrovnějších daní z příjmu, má dvě sazby. Zaměstnanec platí 13 %, právnické osoby 20 % (2 % do federální pokladny, 18 % do republikové). Mimo to má naprosto zmatený systém místních daní. A zahraniční právnické osoby, které nemají v Rusku oficiální zastoupení, si nemohou od příjmů vytvořených v Rusku ani odečíst výdaje. A to má Rusko ještě navíc daň z majetku 0,5–2 %. Nejen z nemovitostí, ale i z věcí movitých včetně strojů. Vlastníte-li ledoborec či těžní věže, tak i z nich. Jednotná zemědělská daň 6 % je alespoň úlevou pro výrobce potravin. Zjednodušený systém zdanění má Rusko 6 % pouze z příjmů nebo 15 % z příjmů po odečtení výdajů. Takže houby rovná daň, ale víceprvkový příjem státu z různých typů aktiv pro různé typy poplatníků. Nicméně Rusko chce daně s tenčícími se příjmy z uhlovodíků zvýšit na 22 %.

Fiala s Havlíčkem se hádali v souboji přinesených grafů, kdo víc zadlužil stát. Pravdou zůstává, že kumulovaná inflace za volební období 34,4 % se doposud nikomu než Fialovi nepovedla, stejně jako státní dluh ve výši 1 200 miliard. Okamura, který by rád snížil náklady na život téměř všech, zejména důchodců, se do složitější debaty raději nepouštěl. Stejně tak ministr vnitra Rakušan, který nadšeným jásavým hlasem plédoval za ekonomický růst jako modelky za světový mír. 

Kateřina Konečná v ČT.

Na Kateřině Konečné bylo vidět, že dostala školení od zemědělských producentů, protože by ráda nulovou DPH na potraviny, ale pouze na ty české. Ale na levici je snaha po vyšším zdanění pochopitelná. Neprobírala se Tobinova daň z finančních transakcí, z převodu jedné měny na měnu jinou, která má penalizovat krátkodobé spekulace a omezit tak volatilitu měnových trhů. Kdyby princip zdanění kurzových spekulací někdo vysvětlil, hned by přibylo stoupenců eura jako jednotné měny. Zlořečený Soros zbohatl během „Černé středy“ v roce 1992 z útoku na britskou libru. Bank of England nebyla schopna bránit kurz před jeho masivními prodeji a nakonec musela zvýšit úrokové sazby, což způsobilo kolaps mechanismu směnných kurzů. Vydělal tehdy za den dvě miliardy dolarů a uškodil Británii tak, jak nikdo předtím. Neprobíraly se ani sektorové daně, které by zdanily nemravně se chovající banky či pojišťovny. Neprobíralo se ani zdanění příjmů poboček nadnárodních korporací v místě vzniku příjmů.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Ale budiž. Daním stejně rozumějí ti, kteří je jsou nuceni platit sami a ti jsou většinou rozhodnuti předem koho budou volit a večer dali přednost jiné zábavě.

Chtěl bych se zastavit u míru. Jedině Kateřina Konečná (STAČILO!) a Okamura (SPD) vypadali, že by ho uvítali. Ostatní, včetně Havlíčka (ANO), vyjadřovali loajalitu k NATO.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
U koalice mě nepřekvapuje nic. Rozhodla se dobrovolně hýkat radostí, že může posílat peníze na zbraně a zbraně do Kyjeva. Ve jménu ideálů svobody a demokracie. Zelenskému ještě nikdo neřekl, že život jeho občana má pro Evropany cenu jednoho granátu. Mně, na rozdíl od Konečné, nevadí, že umře tím víc Ukrajinců, čím víc budou mít střeliva a iluzí o tom, že Západ stojí za nimi. Prohrají. Čím později, tím méně jich přežije. A všichni Evropané se zastaví v hrůze, pokud by Rusku došla trpělivost s ekonomickým a vojenským oslabováním Evropy  prostřednictvím ukrajinské „speciální operace“ a na jaderné střelnici na Novoj zemli by z ničeho nic vyrostl hřib pokusného atomového výbuchu. Všichni hřeší na to, že jadernou zbraň nikdy nikdo nepoužije. Myslím, že by se v nových skandinávských a pobaltských zemích NATO zatřásly okenní tabulky a v Bruselu by si upšoukli strachy. Silácké řeči našich papírových generálů by umlkly.

Tomio Okamura v debatě

Dovolím si na tomto místě komentář. Navzdory probíhajícím bojům si premiér Fiala myslí, že nákup předražených F-35, nákup příliš těžkých tanků a potápějících se bojových vozidel, předražených kuchyní či civilních teréňáků jsou ty nejlepší nákupy, jakými lze zajistit efektivní obranu Česka. Nelze, konstatoval NKÚ ve Výroční zprávě a připomněl Okamura. Mnozí v diskusi Fialovi přikyvovali. Ne, není tomu tak. Nemáme prakticky vůbec žádné systémy protivzdušné obrany, které by chránily stovky měkkých cílů české ekonomiky a zásobování proti hypersonickým střelám, kterými disponují už i Hútíové a takřka neviditelným dronům, které si lze koupit v hračkářství. Přitom z ničeho nic se nad evropskými letišti, vojenskými základnami, elektrárnami a přehradami objevily „neidentifikovatelné“ drony. Nikdo neví, zda je možno je sestřelit, nikdo neví, komu patří. Nikdo nikoho nechytil.  A přitom si někdo hraje. Přijede s dodávkou na mýtinku, odstartuje, proletí se a přistane. Sbalí dron a jede domů. Ukazuje nám, jak zranitelní jsme. Jak nesmyslné kecy o obraně Evropy vedeme. Jak nesmyslné nákupy platíme. Mohou to být opět pubertální hry, jako ta, kterou prováděl ukrajinský mladík a jeho běloruská přítelkyně. Mohou to být hry lobbistů zbrojních koncernů, protože se dá čekat řada zakázek na těžké protiletadlové kulomety, raketové systémy PVO, radary a systémy automatické perimetrové ochrany. Kšeft je kšeft. Praktická ukázka je pro politické hlupáky nad veškerou teorii. Anebo to může být nějaký Čepiga s Myškinem, kteří testují obranné mechanismy pro případný zákeřný úder. Nebo je to nějaký důstojník ukrajinské vojenské rozvědky, který nám chce ukázat, že opravdu, ale opravdu jsme ohroženi Ruskem. Připravuje flase flag operations, které se svedou na ruské Čepigy. Jako drony bez bojové hlavice na polském poli.

Debata v ČT

A naši politici nevěda co říct, budou zase tvrdit, že Rus je zlo. Na Rusa se svede všechno. Stejně jako v devatenáctém století na Žida. Přitom za pár měsíců s tím Rusem budou čeští politici nuceni jednat o míru a za pár dalších měsíců s ním budou muset začít obchodovat. Temelín stále běží na ruské palivo. Všichni zástupci stávající pětikoalice se předháněli, kdo označí Rusko za nepřítele jadrněji. Nedivím se. Ty miliardové výdaje vložené do podpory Ukrajinců v té či oné podobě by jinak neodůvodnili. Neměli jinou volbu. I když je to volba hloupá. Ale i ANO v podobě Havlíčka vsadilo na to, že Rusko je fuj. Je to oportunismus člověka, který neuvažuje o konzistenci svých názorů, neuvažuje nad příčinou konfliktu, ale o tom, jak přilákat na poslední chvíli Fialovy voliče. Já vím, že je to předvolebně logické, ale vadí mi to. Konečná odmítla otázku a vymluvila se s poukazem na mír a EU. Nakonec jmenovala Rusko, ale na stejné úrovni jmenovala i Izrael a USA. Spravedlivé hodnocení? Izrael válčí s teroristy převlečenými do civilu. Musí válčit. Do posledního Palestince s kalašnikovem. Pouze Okamura zůstal jednoduchý a přímočarý. Odmítl nazývat zlem někoho, s kým budeme zítra nuceni jednat. Tuší.

Všichni padli do pasti zákeřné otázky Marcely Augustové, aby si vybrali spojence a aby ukázali na nebezpečí. Papírovým tygrem se stal ministr vnitra Rakušan (STAN), který vymyslel termín obranný útok. Novinku v učebnici taktiky. Něco jako preemptivní válka. Nebo humanitární bombardování. Hlupák.

Bývalá senátorka a bývalá dlouholetá starostka ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková prohlásila, že se jí z Petra Fialy a Víta Rakušana dělá zle.

„Debata lídrů na ČT 24. Fiala i Rakušan jsou naprosto šílení. Je mi z nich zle. Nenávist jim křiví obličej. Jsou to zrůdy.
Jen urážky a urážky."

Hodnocení vládních politiků

Kdybych byl voličem pravice, měl bych jedinou volbu. Motoristy. Musel bych být ale mladý, zdravý a bohatý. Protože jen pro takové vidí oni stát. Jsem ale zastánce sociálního státu, i když relativně bohatý. Volit pravici nechci. Kdybych volil koalici, styděl bych se podívat do zrcadla. Poblil bych se. Kdyby Piráti byli piráti, volil bych je. Ale oni už nejsou. Jen se tak jmenujou. Takže zase nic. Kdybych chtěl věcně a střízlivě řízený stát, kde bych se nemusel o nic starat, volil bych ANO. Kdybych chtěl světový mír, zvolím Konečnou. Anebo bych si dal jointa. Či dva. A kdybych měl hodně velkou zlost, zvolil bych Okamuru spolu s flaškou rumu.

V české politice postrádám velikost. Postrádám koncepčnost. Postrádám rozhled a profesionalitu. Miloši, vrať se. Nejsou lidi. Ale udělám to, co ty. Protože volím v Praze, budu kroužkovat Janu Maláčovou v čele kandidátky STAČILO!. Aby v čele té kandidátky zůstala.

Zdroje:

autor: Štěpán Kotrba

