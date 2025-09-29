Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadě předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadě předsedy vlády?
Superdebata na obrazovce České televize měla poněkud pomalejší a méně bulvární průběh, než stejné divadelní představení na Primě. Bylo to veřejnoprávní až běda. Snad proto, že šly obě debaty těsně po sobě, argumenty politiků se příliš nelišily.
Žádný z lídrů nepřinesl nic nového, v podstatě zopakovali každý nazpaměť naučenou půlstránku programu, pohovořili o problematice nevýstavby bytů, postrašili se Ruskem a hotovo. Dobrý tah ANO byl poslat na debatu opět Karla Havlíčka. Zapadá do image vzdělaného soudného politika, je srozumitelný a na rozdíl od Andreje Babiše nepůsobí jako… Čechoslovák.
Fiala po debatě na sociálních sítích poděkoval všem, kteří ho podpořili.
„Děkuji všem, kteří sledovali dnešní debatu na ČT a že mi vyjadřujete podporu! Moc si toho vážím. Věřím, že jste mohli jasně vidět, kdo chce pro naši zemi svobodu & prosperitu a kdo naopak chce Česko nasměřovat na Východ a do chaosu. Přijďte, prosím, v pátek a sobotu k volbám a volte koalici SPOLU!“
Děkuji všem, kteří sledovali dnešní debatu na ČT a že mi vyjadřujete podporu! Moc si toho vážím.— Petr Fiala (@P_Fiala) September 28, 2025
Věřím, že jste mohli jasně vidět, kdo chce pro naši zemi svobodu & prosperitu a kdo naopak chce Česko nasměřovat na Východ a do chaosu.
Přijďte, prosím, v pátek a sobotu k volbám a…
Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) Havlíčkovi zatleskala.
„Popleta Fiala, Karel Havlíček byl dneska večer na ČT ve skvělé formě a panu premiérovi Petru Fialovi bravurně vysvětlil, jak je to s těmi energiemi a co přesně lidi zajímá.“
Popleta Fiala ?? Karel @KarelHavlicek_ byl dneska večer na ČT ve skvělé formě a panu premiérovi @P_Fiala bravurně vysvětlil, jak je to s těmi energiemi a co přesně lidi zajímá?? pic.twitter.com/1cbz6XKM5h— Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) September 28, 2025
Fakt, že Babiš byl v tu dobu dělat rozhovor s Lubošem Xaverem Veselým, je ovšem pozoruhodný.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Xaver, který je radním České televize, přetáhl Babiše České televizi. Skandální je, že rovněž někdy neodolá touze sdělit vám divákům, koho mají kroužkovat. Veselý navíc zcela zjevně porušuje § 5 zákona o České televizi, který říká, že
„člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost Rady. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.“
Celkový pocit přenosu z Národního muzea byl poněkud… mauzoleální, zcela chápu touhu po důstojném prostoru, ale… není to už trochu moc? Vladimír Iljič měl výzdobu z rudého sametu a když Česká televize vyzdobila prostor modře, místo státního znaku člověk čekal rakev s mumifikovaným Václavem Klausem. Rozdíly?
Šlachta, který na Primě chyběl. Macinka, který už se vyléčil. O to ale hůř v obou případech.
Pomalejší tempo řeči, méně čísel Marcely Augustové. Zkušená moderátorka byla naprosto skvělá, nikomu nestranila, nehádala se s hosty, do řeči skočila pouze plechovému bubínku Okamurovi, když už po několikáté recitoval celý volební program SPD v bodech. Je to hvězda televizních diskusí. Dokázala uřídit tu překřikující se židovskou školu s přehledem, mimo dvou neukázněných žáků, kteří se málem poprali. Místopředseda ANO Havlíček a premiér a předseda ODS Fiala se dokázali špičkovat tak vytrvale, že umravnit je nebylo možné.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Ačkoliv koalice a opozice měly různé názory, chvílemi to celé působilo jako schůze vlády. Patrně je to dáno tím, že nikdo neví, s kým kdo jaké koalice bude po volbách chtít dělat, a tak byl každý opatrný. Kromě Roberta Šlachty, jehož Přísaze o nic nepůjde, protože se špatným fízlem stejně jako s udavačem nikdo u jednoho stolu sedět nechce a Motoristů, kteří byli svou okázalou pravicovostí protisystémoví a Macinka se stal tak trochu terčem všech.
Oproti Primě v ČT bylo méně nesrozumitelně sdělených ekonomických ukazatelů a grafů, více srozumitelně řečených zásad politiky jednotlivých stran.
Všichni koaliční politici včetně koaličně opozičního Hřiba strašili cestou země na Východ, pokud někdo zvolí opozici, zejména SPD a STAČILO!. 101 hlasů na klopě bylo zbožným přáním.
Pro spekulanty z nepřátelských zemí (Ruska) navrhneme zdanění investičních bytů 68x. Proto Letos Piráti! ????????— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 28, 2025
Superdebata ČT24 právě teď pic.twitter.com/w8CqIewhWi
Konečně pomalejší tempo dovolilo Kateřině Konečné vyniknout a říci, co potřebovala.
Ing. Kateřina Konečná
V případě Motoristů jsem se dozvěděl, že jsou jedinou pravicovou stranou na české politické scéně. Nejspíš ano, pokud si mám pod pojmem „pravice“ představit slogany Václava Klause z počátku privatizace země v devadesátých letech o štíhlém státu a svobodném trhu a penězích v kapsách občanů. Za Klause měl někdo v kapse miliardy a většina národa hovno. Po volbách jim řekli, aby si utáhli opasky.
Macinka si přeje repete. Fialová ODS je proti němu ošklivá levice. Něco jako Mertlík blahé paměti. Chtěl být bankéř a skončil jako místopředseda Zemanovy vlády. Nikdy se z toho nevzpamatoval. Macinka žije v domnění, že lze dělat učebnicová tržní rozhodnutí.
Co je a co není pravice. Macinka X Fiala.— Antonín Berdych (@AntBerdych) September 28, 2025
Momentka z debaty: hajlování a bití žen to fakt není.
Díky za skvělý výkon, @P_Fiala! Dává to naději ?? pic.twitter.com/fV7ScR2Gvg
Bohužel v žádné zemi Evropy, Ameriky ani Asie si to nemyslí, WTO je v troskách a ty nejtržnější země jako USA budují hradbu globalizaci z ochranářských opatření, které systém cen a stabilizovaná pravidla zahraničního obchodu převrací naruby a vystavují svobodný trh Trumpově celní zvůli.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Chtěl bych ekonomického velmistra Šlachtu upozornit, že i to Rusko, které má jednu z nejasociálnějších a nejrovnějších daní z příjmu, má dvě sazby. Zaměstnanec platí 13 %, právnické osoby 20 % (2 % do federální pokladny, 18 % do republikové). Mimo to má naprosto zmatený systém místních daní. A zahraniční právnické osoby, které nemají v Rusku oficiální zastoupení, si nemohou od příjmů vytvořených v Rusku ani odečíst výdaje. A to má Rusko ještě navíc daň z majetku 0,5–2 %. Nejen z nemovitostí, ale i z věcí movitých včetně strojů. Vlastníte-li ledoborec či těžní věže, tak i z nich. Jednotná zemědělská daň 6 % je alespoň úlevou pro výrobce potravin. Zjednodušený systém zdanění má Rusko 6 % pouze z příjmů nebo 15 % z příjmů po odečtení výdajů. Takže houby rovná daň, ale víceprvkový příjem státu z různých typů aktiv pro různé typy poplatníků. Nicméně Rusko chce daně s tenčícími se příjmy z uhlovodíků zvýšit na 22 %.
Fiala s Havlíčkem se hádali v souboji přinesených grafů, kdo víc zadlužil stát. Pravdou zůstává, že kumulovaná inflace za volební období 34,4 % se doposud nikomu než Fialovi nepovedla, stejně jako státní dluh ve výši 1 200 miliard. Okamura, který by rád snížil náklady na život téměř všech, zejména důchodců, se do složitější debaty raději nepouštěl. Stejně tak ministr vnitra Rakušan, který nadšeným jásavým hlasem plédoval za ekonomický růst jako modelky za světový mír.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Ing. Kateřina Konečná
Ale budiž. Daním stejně rozumějí ti, kteří je jsou nuceni platit sami a ti jsou většinou rozhodnuti předem koho budou volit a večer dali přednost jiné zábavě.
Chtěl bych se zastavit u míru. Jedině Kateřina Konečná (STAČILO!) a Okamura (SPD) vypadali, že by ho uvítali. Ostatní, včetně Havlíčka (ANO), vyjadřovali loajalitu k NATO.
Tomio Okamura
U koalice mě nepřekvapuje nic. Rozhodla se dobrovolně hýkat radostí, že může posílat peníze na zbraně a zbraně do Kyjeva. Ve jménu ideálů svobody a demokracie. Zelenskému ještě nikdo neřekl, že život jeho občana má pro Evropany cenu jednoho granátu. Mně, na rozdíl od Konečné, nevadí, že umře tím víc Ukrajinců, čím víc budou mít střeliva a iluzí o tom, že Západ stojí za nimi. Prohrají. Čím později, tím méně jich přežije. A všichni Evropané se zastaví v hrůze, pokud by Rusku došla trpělivost s ekonomickým a vojenským oslabováním Evropy prostřednictvím ukrajinské „speciální operace“ a na jaderné střelnici na Novoj zemli by z ničeho nic vyrostl hřib pokusného atomového výbuchu. Všichni hřeší na to, že jadernou zbraň nikdy nikdo nepoužije. Myslím, že by se v nových skandinávských a pobaltských zemích NATO zatřásly okenní tabulky a v Bruselu by si upšoukli strachy. Silácké řeči našich papírových generálů by umlkly.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Všichni padli do pasti zákeřné otázky Marcely Augustové, aby si vybrali spojence a aby ukázali na nebezpečí. Papírovým tygrem se stal ministr vnitra Rakušan (STAN), který vymyslel termín obranný útok. Novinku v učebnici taktiky. Něco jako preemptivní válka. Nebo humanitární bombardování. Hlupák.
Bývalá senátorka a bývalá dlouholetá starostka ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková prohlásila, že se jí z Petra Fialy a Víta Rakušana dělá zle.
„Debata lídrů na ČT 24. Fiala i Rakušan jsou naprosto šílení. Je mi z nich zle. Nenávist jim křiví obličej. Jsou to zrůdy.
Jen urážky a urážky."
Kdybych byl voličem pravice, měl bych jedinou volbu. Motoristy. Musel bych být ale mladý, zdravý a bohatý. Protože jen pro takové vidí oni stát. Jsem ale zastánce sociálního státu, i když relativně bohatý. Volit pravici nechci. Kdybych volil koalici, styděl bych se podívat do zrcadla. Poblil bych se. Kdyby Piráti byli piráti, volil bych je. Ale oni už nejsou. Jen se tak jmenujou. Takže zase nic. Kdybych chtěl věcně a střízlivě řízený stát, kde bych se nemusel o nic starat, volil bych ANO. Kdybych chtěl světový mír, zvolím Konečnou. Anebo bych si dal jointa. Či dva. A kdybych měl hodně velkou zlost, zvolil bych Okamuru spolu s flaškou rumu.
V české politice postrádám velikost. Postrádám koncepčnost. Postrádám rozhled a profesionalitu. Miloši, vrať se. Nejsou lidi. Ale udělám to, co ty. Protože volím v Praze, budu kroužkovat Janu Maláčovou v čele kandidátky STAČILO!. Aby v čele té kandidátky zůstala.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Štěpán Kotrba