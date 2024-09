„Foltýn pohrdá většinou společnosti.“ Zeman znovu zasáhl. A to nebylo vše

A hned v úvodu zazněla zásadní otázka. Dotaz na vzájemné vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou. Jsou naše vzájemné vztahy ještě důležité? „Pro někoho ano, včetně mě, pro někoho, například pro našeho premiéra, ne, protože jinak by nerušil společné jednání vlád,“ zkonstatoval pro XTV Miloš Zeman, který se čerstvě vrátil za Slovenska, kde trávil dovolenou a setkal se s mnoha vlivnými lidmi našich východních bratří.

Jsou vztahy mezi oběma republikami poškozené? „Zcela určitě ano, právě rozhodnutím Petra Fialy. A mám dojem, že po našich parlamentních volbách se vztahy mohou zlepšit,“ řekl Miloš Zeman a naznačil tím, že současná garnitura v čele České republiky půjde od válu.

Moderátor Veselý přehodil v rozhovoru výhybku a zeptal se na návrh státního rozpočtu, který vyšel z pera nynější vlády. Je naplánovaný dluh 230 miliard únosný, nebo je to příliš? „Jen dluhová služba, za kumulovaný státní dluh, je dnes přesně 100 miliard korun… To je polovina investičních nákladů na Dukovany, abychom to s něčím srovnali,“ vypočetl Zeman a dodal, že tu sumu na obsluhu státního dluhu nechce srovnávat s cenou za stíhačky F-35, protože jejich nákup neschvaluje.

Miloš Zeman ocenil, že v návrhu rozpočtu rostou investice do školství a do vědy a výzkumu. „Pozitivní také je, že se sebraly peníze naprosto neschopnému ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi, který tvrdí, že mu chybí sedm miliard na bytovou výstavbu, a přitom svojí digitalizací stavebního řízení způsobil daleko vyšší národohospodářské škody,“ shrnul tři pozitivní věci na návrhu státního rozpočtu. A vrhl se na negativní stránku, která podle něj převažuje.

Co říká prezident Zeman na to, že jednání o rozpočtu probíhalo neveřejně? Byl záměr, aby nemohly kvůli tomu ve veřejné debatě zaznívat oponentní názory? „Zcela určitě. Utajovat něco může jen ten, kdo má špatné svědomí,“ řekl Zeman a dodal, že veřejná debata o rozpočtu probíhala vždycky. A to včetně debat o rozpočtu jednotlivých resortů.

Dopadne nějak výše státního dluhu i na občany? Zeman zmínil ratingové agentury, které sledují ekonomickou zdatnost jednotlivých zemí a „známkují je“. Pokud by se Česká republika dočkala kvůli příliš vysokému dluhu sníženého ratingu, prodraží nám to jak dluhy, tak i úroky z dluhů. „Miroslav Kalousek ve své době rozesílal fiktivní složenky se státním dluhem na každého občana a tehdy tam měl na té složence 110 tisíc korun. Kde jsou ty časy. Dnes je to výrazně víc.“

Přišla řeč i na vládního zmocněnce pro strategickou komunikaci, který označil část české společnosti za svině a volal po tom, že se kolem nich musejí vykopat příkopy. „Výrok plukovníka Foltýna mi nápadně připomíná věty nacionálních socialistů v Německu po roce 1930, kdy také označovali svoje odpůrce za svině. Jen doufám, že plukovník Foltýn nedostoupí až ke koncentračním táborům.

„Jsem pověstný tím, že jsem se nevyhýbal drsným výrazům. Ale v mých veřejných a ani soukromých projevech nikdy výraz svině nenajdeš. Vrcholem mé kritiky byl výraz blbeček, což je v podstatě výraz laskavý a soucitný,“ zasmál se Zeman a dodal, že Foltýnův výraz „svině“ určitou částí společnosti pohrdá, podle průzkumů veřejného mínění většinou společnosti, doplnil prezident Zeman.

Téma hovoru se stočilo i na vlnu rezignací v ukrajinské vládě. Jde to nazvat resetem, jak to nazval server iDnes? „Já bych nepoužil výraz reset. Reset je něco, kdy lepší nahrazují ještě lepší. Ale tady odchází dlouholetý ministr zahraničí, odchází šéf Fondu národního majetku, hospodářští ministři... Já bych to místo resetu nazval pogrom,“ řekl Zeman.

A co je příčinou takového „pogromu“? „Za prvé jsou to neúspěchy ukrajinské armády na bojišti, zejména na Donbase. A za druhé očekávané pokračování bojů. Tedy pád Pokrovska a také stažení se z Kurské oblasti, pokud se tam Rusové nevybijí.“

Skončí v dohledné době konflikt na Ukrajině? Podle prezidenta Zemana záleží na USA. „Rozhodujícím faktorem v tomto konfliktu jsou Spojené státy. Jejich rozhodnutí může vést buď k pokračování, nebo k ukončení tohoto konfliktu.“

