„Globalistická organizace se dostala až na Hrad.“ Děs z toho, kdo nahradí Vohralíkovou

Kancléřka Jana Vohralíková končí ve funkci. Důvody jejího odchodu jsou podle slov Hradu osobní, server iDnes.cz přichází s informacemi, že za jejím koncem stojí mocenský boj na Hradě a spor s poradcem Petrem Kolářem.

„Práce kancléřky byla tou nejlepší zkušeností, kterou jsem dostala. Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující, a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům,“ uvedla Jana Vohralíková. Její působení na Hradě skončí k 15. únoru 2024.

„Jana Vohralíková odvedla skvělou práci v nesmírně těžké době začátku prezidentského mandátu a budování kanceláře. Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu. Patří jí za to mé velké poděkování. Byl bych potěšen, kdybych mohl i nadále využívat její zkušenosti nebo doporučení a zůstal s ní v kontaktu. Dveře na Hrad bude mít otevřené,“ ocenil práci kancléřky prezident Petr Pavel.

MF Dnes kancléřka končí kvůli mocenským sporům kolem prezidenta Petra Pavla. Jedním z nich má být i spor o bezpečnostní prověrku poradce hlavy státu a jeho přítele Petra Koláře. Ten chtěl totiž získat bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu a zastavila ji právě Vohralíková. Hrad toto zdůvodnění odmítá.

Janu Vohralíkovou nahradí Milan Vašina, který patří mezi top manažery v zemi. Od roku 2007 řídil slovenský T-Mobile a od roku 2011 byl generálním ředitelem společnosti T-Mobile ČR. V současné době je výkonným ředitelem Aspen Institutu. „Je to pro mě další životní výzva, které hodlám věnovat veškerý čas a energii. Chci navázat na všechno dobré, co kancléřka udělala, a proto jsme se dohodli na harmonogramu předávání od dnešního dne, tak aby vše proběhlo hladce a správně,“ doplnil Milan Vašina.

To, že má být jejím nástupcem právě Vašina, vzbuzuje mezi lidmi na sociálních sítích nemalé rozpaky.

„Stačilo potvrzení loutkového Ústavního soudu a už i Hrad si přestal hrát na podporu zájmů občanů. Vohralíková skončí v čele prezidentské kanceláře! Jako nástupce si loutka PePa – jasně že Kolář vybral ředitele středoevropské pobočky Aspen Institutu Milana Vašinu. Konec ČR,“ píše uživatel sociální sítě X.

Absolvent právnické fakulty a rovněž bývalý člen hnutí Trikolora Martin Chmela upozornil, že se na Hradě děje očekávané: „Vohralíková skončí k 15. únoru a nahradí ji Milan Vašina, který je v současné době výkonným ředitelem Aspen Institutu. ‚Dezoláti‘ měli opět pravdu,“ konstatoval.

„Vohralíková skončí k 15. únoru a nahradí ji Milan Vašina, který je v současné době výkonným ředitelem ASPEN INSTITUTU !!! A takhle si v Česku žijeme,“ hrozí se další diskutér nad tím, že jako prezidentův kancléř míří na Hrad bývalý šéf T-Mobile Milan Vašina.

„Mocná neziskovka (ziskovka) a globalistická organizace se dostala až na Hrad. To není dobrá zpráva pro Čechy,“ zní další komentář k dění na Hradě.

Naopak psychiatrička Džamila Stehlíková změny na Hradě vítá, konečně se budou podle ní řešit kauzy exprezidenta Miloše Zemana: „Odcházející hradní kancléřka Vohralíková tvrdila, že ‚prezidenta Zemana zhodnotí až dějiny‘. Ona si myje ruce a po Mynářovi uklízet nechtěla bez ohledu na to, že Zeman na Hradě deset let znásilňoval ústavu a kálel na hodnoty republiky. Hrad potřebuje změnu. S Vohralíkovou to nešlo,“ uvedla.

Podobně na věc nahlíží novinář Lukáš Valášek. „Kancléřka prezidenta Petra Pavla Jana Vohralíková na Hradě končí. Nabere nyní řešení kauz Miloše Zemana a Vratislava Mynáře větší tempo?“ podotkl.

