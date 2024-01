„Green Deal škodí světu“. Turek, Šlachta a Macinka o překreslování evropské mapy. Jen na PL

reklama

O spojení obou stran, z nichž jedna byla v roce 2021 nejsilnější ze všech neparlamentních a druhá má jeden z nejvyhraněnějších ekonomických programů, jsme psali už v minulosti.

Nyní předsedové Šlachta a Macinka podepsali program celkem pěti bodů.

Na prvním místě je suverenita České republiky. Ta bude mít především podobu kategorického odmítnutí jakýchkoli pokusů o prolomení práva veta pro členské státy.

Na unijní úrovni je podle obou třeba garantovat zejména ochranu evropských hranic před migrací.

Koalice chce rovněž udělat vše pro zrušení schváleného plánu na konec spalovacích motorů, což je důležité téma Motoristů. A s tím souvisejí i plány na aktivní odpor proti politice Green Dealu, zejména jejich dopadů na průmysl. Ten podle Macinky znamená nejen likvidaci evropského průmyslu, ale i ohrožení bezpečnosti na celém kontinentě.

Posledním tématem, na kterém se obě strany shodují, je jasné odmítnutí zrušení české koruny a přijetí eura.

Fotogalerie: - Stvrzeno podpisem

I když se to na první pohled nemusí zdát, podle všech účastníků na tématech existuje mezi oběma stranami skutečná shoda. „Myslím, že budeme skoro jediná autentická koalice,“ řekl na tiskovce Robert Šlachta.

Podle něj lze věřit, že se v letošních eurovolbách podaří překreslit evropskou politickou mapu. „Ve veřejnosti je cítit velká nespokojenost a v tom tyto eurovolby budou mimořádné,“ domnívá se předseda Přísahy. „Některý sociální sítě z toho prasknou, až budou komentovat toto spojení,“ domnívá se.

Cílem koalice je získat alespoň dva europoslanecké mandáty.

Lídrem společné kandidátky bude Filip Turek, bývalý formulový pilot a mezinárodně uznávaný automobilový expert, který se v posledních letech díky evropské zelené agendě a nesmyslům, které o automobilismu šířila, stal rovněž komentátorem politickým.

Psali jsme: Není se čím chlubit, to špatné zůstalo. Filip Turek natřel vládu za EURO 7. A „kolaboranty“ na magistrátu taky

„Moji přátelé homosexuálové.“ Filip Turek dorazil Pride. Mnohá zjištění

Rodinné auto, ekologické. I tomu vypustili kola. Blamáž aktivistů

Jeho podcast Hranatost se v poslední době stal vyhledávaným internetovým pořadem. Zájem vzbudil třeba jeho nedávný díl s Markem Vašutem, který hovořil o emisních povolenkách jako o středověkých církevních odpustcích.

„Já jdu jenom do věcí, u který si jsem jistý, že mají smysl, a u čeho si jsem jistý, že to uspěje. Pokud bych si nebyl jistý, že na to, co chceme sdělit lidem a co chceme změnit v Evropě, stačím, tak bych do toho nešel,“ uvedl Turek pro ParlamentníListy.cz.

Vzpomíná, že řadu greendealových automobilových „nesmyslů“ v Česku veřejně pojmenoval právě on. „Kdybych neměl velkou podporu lidí, kteří mě v podstatě přemlouvali, tak bych si nedovolil do toho jít,“ dodává.

Na dalších místech kandidátky budou zástupkyně Přísahy, socioložka a expertka na migraci Nikola Bartůšek, a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Ten čelil na tiskovce dotazům, co na jeho angažmá říká prezident Václav Klaus, se kterým politolog Macinka dlouhé roky spolupracoval na Hradě a poté i v jeho institutu. Předseda Motoristů uvedl, že s Klausem o tématu hovořil u jednoho oběda a vyjádřil jejich koalici s Přísahou podporu.

Internetová show Petra Macinky

„Projekt Motoristé sobě nemá s Institutem Václava Klause nic společného,“ zdůraznil Macinka pro ParlamentníListy.cz. S Klausem prý o tématu hovořil pouze proto, že si rád poslechne názor moudrého státníka.

„V případě úspěchu můžu slíbit, že určitě nebudeme součástí komunistické frakce, socialistické frakce, rozhodně nebudeme součástí zelené frakce anebo té progresivistické frakce Renew. Tam určitě nemíříme,“ ujistil Macinka.

S tím souhlasil i Filip Turek, podle kterého mají jasno, se kterými subjekty ne. A jmenoval stejné jako Macinka. „Jsou to subjekty, jejichž politika dnes škodí celém světu a škodí i České republice.“

Koalice by se podle něj mohla uplatnit v některé ze dvou pravicových frakcí. I když v otázkách Green Dealu začínají čím dál častěji projevovat realističtější postoj i silní evropští lidovci, kteří donedávna byli pevnou součástí klimatické koalice.

„Je velká šance tam něco prosadit,“ věří. Prožíváme podle něj jeden z nejdůležitějších volebních roků. „Budou se dít velké změny a myslím, že revize Green Dealu a přístupu ke spalovacím motorům bude jedním z témat,“ věří.

„Je třeba, aby téma uchopili lidé, kteří tomu rozumějí, dovedou argumentovat a vysvětlit, proč toto zvěrstvo likviduje náš průmysl,“ uzavřel.

Psali jsme: „Prasknou, až to budou komentovat.“ S tímhle Šlachta a Macinka táhnou spolu na Brusel „Máte právo znát odpovědi.“ Tiskovka, sled událostí, osoba střelce. Ale hlavně ty správné otázky „A tehdy jsem to pochopil.“ Macinka vysvětlil, proč podpořil Šlachtu Tajná dohoda za drahé potraviny. Šlachta sepsal, vyjmenoval, zažaloval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE