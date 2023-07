„Hájit rodinu je protistátní?“ Radkin Honzák ví, kam dojdou sňatky gayů

reklama

Poslanecká sněmovna minulý týden poslala do druhého čtení návrh tzv. „manželství pro všechny“, tedy novelu občanského zákoníku umožňující homosexuálům uzavírat sňatky s osobami stejného pohlaví. Debata, která k tématu proběhla v dolní komoře Parlamentu, vzbudila ve veřejném prostoru vášně a ostré reakce na obou stranách názorového spektra.

Editorka serveru SeznamZprávy.cz Lucie Stuchlíková rozpravu popsala jako „olympiádu v homofobii“. Za „vítěze v kategorii Moudro dne“ pak označila poslance KDU-ČSL Šimona Hellera, který u řečnického pultíku pronesl, že v jeho rodném Jihočeském kraji „hovězí je hovězí, kuřecí je kuřecí a manželství bude vždycky svazkem muže a ženy“. „Ačkoli v této kategorii bývá narváno a konkurence je značná, poslanec Heller ji opanoval tak suverénně, že by se nikdo další již ani neměl pokoušet o účast,“ rýpla si novinářka Seznamu do lidoveckého poslance.

Stuchlíkovou rovněž pobouřil výrok poslance SPD, lékaře MUDr. Jana Síly, který prohlásil: „Pokud bude dítě vychováváno v gay vztahu stylem, že je normální, když muž má anální sex s mužem, tak je do budoucna cosi špatně.“ Novinářka Seznamu za tyto slova opozičnímu poslanci udělila titul „Homofob debaty“. „Pan poslanec by byl patrně překvapen, jaké všechny sexuální praktiky spolu mohou páry včetně těch heterosexuálních provádět. Ale uklidním ho – nikdo to jako součást výchovy neprobírá s dětmi,“ napsala novinářka Seznamu v reakci na politiky, kteří varují před sexualizací nezletilých dětí v souvislosti s nástupem LGBT agendy do mainstreamového společenského diskurzu. Podle informací americké televizní stanice FOX News základní školy ve státě New Jersey mají státem nařízenou povinnost učit třináctileté žáky o análním sexu, jinak mohou čelit kárným opatřením.

Na článek Lucie Stuchlíkové následně kriticky reagoval svým krátkým textem nazvaným „Sňatek je sňatek a šofar je šofar a hovězí skutečně není kuřecí“ na blogu Aktuálně.cz psychiatr Radkin Honzák, který řadu let působil jako lékař Psychiatrické nemocnice Bohnice.

„Lucie Stuchlíková ve svém dnešním příspěvku na Seznamu kritizuje Parlament. Rozčiluje se nejprve nad tím, že nechce nazvat svazek dvou osob stejného pohlaví manželstvím a je pohoršena, že se tomuto revolučnímu kroku někteří poslanci brání. Například výrokem, že hovězí je hovězí a ne kuřecí. Bráním se tomu také. Manželství je svazkem muže a ženy a všechny ostatní svazky nechť v pohodě existují, ale nenazývají se manželstvím. Nejsou to jen jazykové hrátky, je to otázka významu,“ glosuje Honzák.

„Na jedné straně je rodina a na druhé různé pozoruhodnosti, které nechť si pro svou existenci najdou jméno a pod tímto jménem vystupují,“ píše ve svém příspěvku psychiatr. Následně vysvětluje, že nemá nic proti homosexuálům, ale děsí jej představa „patchworkových“ seskupení, „kde děti mají dvě maminky a čtyři tatínky a dále skutečnost, že porodnost v minulém roce klesla pod úroveň, pod níž nebyla nikdy předtím.“

Honzák se ve svém textu rovněž zamýšlí nad tím, proč leckdo dnes považuje za zavrženíhodné křesťanské hodnoty, na nichž je zčásti postavena morálka. „Zakažme Desatero a můžem se začít vraždit na každém rohu,“ glosuje psychiatr, jenž se dle svých slov přiklání k „psychosomatickému myšlení, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci“.

V rámci zdejší občanské společnosti zaujal aktivní roli v obraně tradičního rodinného uspořádání spolek Aliance pro rodinu, který se na svých webových stránkách představuje slovy: „Lobbujeme za zájmy českých rodin. Naším cílem je země přátelská rodině. Denně pracujeme na tom, aby politici nezapomněli, že na silných a samostatných rodinách se dá budovat lepší budoucnost pro všechny.“

Aliance pro rodinu se v posledních týdnech stala terčem útoků určité části tuzemského politického spektra pro své kritické postoje k tzv. „manželství pro všechny“ a zejména adopcím dětí homosexuálními páry. Někteří aktivisté požadují odvolání členů spolku z poradních orgánů státní správy. Pirátští politici označují spolek hájící stávající znění občanského zákoníku za „extremistický“, přičemž někteří k tomu dokonce používají nadávky jako „katolibán“. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová z TOP 09 zase loni v létě bez důkazů označila Alianci pro rodinu za „spolek, který je napojen na Putinův režim“. Za svůj výrok se vládní politička následně omluvila poté, co spolek oznámil, že se proti takovým pomluvám hodlá bránit soudní cestou.

MUDr. Radkin Honzák prý tyto snahy dávat Alianci pro rodinu nálepku „militantní sekty“ nechápe. „To už je rodina opravdu tak odporná skutečnost, že její podpora má téměř protistátní perverzní charakter?“ zamýšlí se závěrem svého textu psychiatr.

