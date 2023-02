„Hákový kříž příště?!” Ukrajinské symboly: Přišlo vysvětlení. Zdrcující

Akce, které na připomenutí roku války zorganizoval např. spolek Milion chvilek pro demokracii, naštvaly předsedu strany PRO, Jindřicha Rajchla. Konkrétně to, že na nich vlály vlajky pluku Azov a dokonce i ukrajinské povstalecké armády (UPA). Advokát připomenul, co má UPA na svědomí. „To si za chvíli tady necháme mávat hákovým křížem nebo co?!“ ptal se a tvrdě se obořil na Ivanu Svobodovou z Respektu, která činy ukrajinských mladíků s vlajkami omlouvala. A také na další, kteří nacistickou symboliku tolerují, protože Ukrajinci ji jako nacistickou nevnímají. Například na cestovatele Přibáně, který UPA přirovnal k husitům, nebo aktivistu Peszynského, který prohlásil, že tyto symboly ztratily „konexe“ k fašismu a druhé světové válce.

„Když vám NÚKIB pošle seznam webů a napíše: Zvažte to, oni šíří propagandu a my máme informace, že jsou to proruské weby, které jsou řízené z Ruska, financované z Ruska, tak většina těch poskytovatelů tomu ustoupí a zablokuje. A ten alibismus státu, který se schovává za to, že to nebylo jeho rozhodnutí, je naprosto směšný, hloupý a naivní. Buď se k tomu měl ten stát postavit, že to zablokoval, nebo nikoliv,“ doplnil.

Dotkl se ještě Fialova tvrzení, že jde o Ruskem řízené a financované weby. „V drtivé většině případů to byla lež. Naprostá lež,“ namítl a dodal, že kvůli tomu podával trestní oznámení pro pomluvu. „To tvrzení bylo zcela lživé, možná to byla metafora, mně už přijde, že už komunikuje jenom v metaforách a signálech,“ dotkl se vyjádření úřadu vlády. Boj s cenzurou pokládá za nezbytný, protože vláda dle něho připravuje další utahování šroubů. „Za chvíli tady budou moci publikovat jenom ty weby, které budou vládu chválit a budou na ni pět ódy. A budou zaplaceny těmi 100 miliony pro fact checkery? To nemůžeme dopustit, proti tomu musíme vystupovat,“ řekl a dodal, že podpora je i návštěva zablokovaných webů.

Dalším Rajchlovým tématem byly vlajky pluku Azov a dokonce i ukrajinské povstalecké armády, které se objevily na akcích spojených s výročím. A to je dle předsedy PRO nemyslitelné, protože se jedná o propagaci nacistické ideologie. „Ukrajinská povstalecká armáda byla autorem volyňského masakru. Najděte si to na té wikipedii,“ apeloval. „Mučila, krutě mučila a zabila přes 100 000 Poláků včetně žen a nemluvňat. Tenhle prapor tady skutečně chceme mít? Opravdu chceme, aby někdo mohl v centru našeho hlavního města mávat tímhle praporem? Oslavovat nacistické zrůdy a jejich zvěrstva, které páchaly?“ ptal se.

Stěžoval si i na to, že nezasáhla policie, ačkoliv dotyční prý jistojistě páchali trestný čin. Na rozdíl od situace, když někdo na sítích ironicky napíše, že pak „ví, kam jít se samopalem“. Pak se policie ráda pochlubí, že už dotyčného předvolala, rýpl si Rajchl.

„To si za chvíli tady necháme mávat hákovým křížem nebo co?!“ rozčiloval se Rajchl, podle kterého je nejhorší, jak to někteří lidé zlehčují. Například Ivana Svobodová z Respektu, která napsala, že lidé mávající vlajkou nejsou žádní nacisté a že na Ukrajině „tyto symboly nechápou takto“. „Azov nejsou fašouni, ale bojovníci, obranáři, hrdinové, kteří tam i cvičí dobrovolníky pro armádu pro boj se skutečným fašistou z Kremlu. Ty vlajky jsou na UA jen vlajky podpory hrdinů a odporu proti vraždění Ukrajinců,“ prohlásila dle Rajchla Svobodová a stěžovala si, že fotografie se pak chytí další média a skončí i v řetězových mailech. A chtěla, aby fotografie byly smazány.

„Novinářka z Respektu vyzývá ke smazání fotografie jasně dokazující propagandu nacistického pluku. Mně je úplně jedno, jak to vnímají na Ukrajině. Úplně jedno. Tady v České republice je to symbol nacismu. Jednoznačně a jasně. A jestli někdo chce, aby tím hadrem tady někdo mával, tak já to bytostně odmítám,“ vzkázal s tím, že v Česku „naštěstí“ stále ještě platí české právo. A vyzval policii, aby začala konat. Pokud nikoliv, hodlá požadovat na plánované demonstraci i odstoupení policejního prezidenta. „V takové chvíli už policie nezaručuje rovnost před zákonem a plní politické zadání. A to je něco, co žádná policie dělat nesmí,“ pohrozil.

Kdo něco takového omlouvá, tak už kvůli ukrajinské propagandě ztratil jakoukoliv objektivitu, míní Rajchl.

Rajchlovo video je reakcí na fotografie, které z akce na Letné pořídil fotograf Petr Vrabec. Je na nich jednak vlajka pluku Azov a pak také černočervená vlajka UPA. Samotný fotograf si rozhodně nemyslí, že jejich použití bylo vhodné. „Vlčí mák a černé slunce ... velmi strategické mávat těmito vlajkama v Praze... Jakože když je válka a ti na světlejší straně barikády používají nacistické symboly, jsou v pohodičce protože proč? Jestli už se AZOV zbavil všech těch neonácků, proč dál používat tyhle symboly na vlajce? Proč někdo na happeningu na pohodičku mává těmahle symbolama? Třeba mi něco uniká, ale fakt mi nepište, ať jedu na Ukrajinu sám bojovat,“ vyjádřil se. Dodal, že s nositeli vlajky hovořil. A dotyční si nebyli vědomi symboliky těchto vlajek.

„Celé mě na tom zaráží ta tolerance najednou. Kdyby měsíc před válkou někdo vyfotil pokladní v Kauflandu, jak má vytetovaný černý slunce a vlčí mák, tak ji lynčujete na sítích. Nejde o ty 3 kluky, ale o to, že je to už v pohodě a nevadí to. I od lidí, co chodívali na blokády nácků tady v ČR. A jestli už AZOV ze svých řad vypudil neonácky, tak můžou vypustit i tu nazi symboliku, ne? Jasně, je to jedna vlajka na několikatisícovém happeningu, s tou akcí to nemá vůbec nic společného. Prostě a jednoduše mě zaráží benevelonce tady i v ulicích těchto symbolů v těchto časech,“ vysvětlil svůj postoj.

Novinářka Ivana Svobodová k fotce řekla toto: „Panebože, pokračování. Našels fotku s lidma s praporem, kteří nejsou žádní nacisti, spousta lidí ti vysvětlila, že na UA ty symboly nechápou vůbec tak, jak ty, AZOV nejsou fašouni, ale bojovníci, obranáři, hrdinové, kteří tam i cvičí pro armádu dobrovolníky k boji se skutečným fašistou z Kremlu, ty vlajky jsou na UA prostě jen vlajky podpory hrdinům a odporu proti vraždění Ukrajinců.

Zapředls řeč s třemi mladíky z Kyjeva a vysvětlil jim, předpokládám, co nevěděli, že tady v Česku je to jiný a že by je za to nějaký agilní policajt bez širšího uvažování mohl volat k vysvětlení, to je fajn, a to by mohl být konec, ne? A ne fotoseriál na fb, který čtou i Ukrajinci, co mají už příbuzné a kamarády v různých hromadných jámách a jsou bolaví a rádoby akademická debata o nevhodné symbolice jejich hrdinů jim asi nepřidá.

Chápu, že si asi myslíš, že jsi rozjel debatu o principu, ale je to strašně plochý a v kontextu Ukrajiny i nepravdivý. A taky na fb umí číst Aeronet a různé jiné propagandistické svině, ti to najdou a budou moci hustit dal do Čechů, že Azov jsou špatní lidé, a tvářit se principiálně. Točíš tu na fb fotku nevyhnutelně mířící do řetězáků, nejspíš mi ji budou na nějaké reportáži ukazovat lidi v mobilu jako důkaz, ze UA jsou fašisti. Tak možná aspoň tu jednu, kde máš ty ukrajinské mládence z ánfasu, prosím smaž.“

Ozval se také cestovatel Dan Přibáň: „Doporučit lidem ze země napadené Ruskem, aby své symboly přizpůsobili ruské propagandě, to je opravdu něco! A celé je to umocněné Českem, které vždycky, když mělo bojovat, nechalo se okupovat. Ať to byl rok 1938, nebo 1968. Vždycky se poděláme, ale umíme poradit těm, co se nepodělali.

To by také mohl někdo přijít a začít rozebírat dávné doby, kdy jsme se nepodělali. Husitské války, kdy se českých teroristů bála celá Evropa. A co my děláme? Úplně nezodpovědně se na tu dobu odvoláváme a stavíme těm náboženským fanatikům sochy!

Jen nikdo nepřišel a nezačal vysvětlovat, jak je to hrozné! Kdybychom místo podělání se bojovali, jako bojovali Ukrajinci, nebo Finové, odpustili bychom si tohle blábolení, protože bychom věděli, že to není jednoduché ani pohádkové, ale my nebojovali, my se nechali obsadit Němci, a pak Rusy. A dnes stále lezou mnozí ruským okupantům do zadku a další, vedeni ruskou propagandou, radí Ukrajincům, čím mají mávat.“

Kromě nich svou trošku do mlýna přidal i proevropský aktivista Peszynski. „Petře, tyhle symboly pro Ukrajince dávno ztratily konexe k druhé světové nebo fašismu. Pro Ukrajince to jsou symboly těch, kteří jako první a nejvíce bránili Ukrajinu před invazí. Prapor Azov prováděl tu nejhrdinštější obranu na mnoha místech.“

A přiznal: „Ano, první obránci Ukranci se rekrutovali z řad fotbalových ultras, ale to je proto, že zatímco levičáci a liberálové posedávají v kyjevských kavárnách a vymýšleli rezoluce, zatímco tihle si prostě vzali pušky a jeli bránit zemi. Od té doby se složení těch jednotek vyměnilo a jsou tam prostě vojáci jako všude jinde. Ale symbolika Azovu odkazující na první obránce Ukrajiny zůstala. Mně se to taky nelíbí, ale Ukrajinci mají úplně jinou zkušenost. Pro ně je důležité, co se děje od roku 2014... na historickou diskusi bude čas, až ubrání svou zemi.“

