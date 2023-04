„Hanba.“ Kauza David Svoboda znovu otevřena

Jeden z iniciátorů výzvy Mír a spravedlnost, Matěj Stropnický, se ve svém podcastu vyjádřil ke kauze olympionika Davida Svobody. „Chci vyjádřit Davidu Svobodovi jménem iniciativy Mír a spravedlnost plnou solidaritu a aspoň tímto komentářem upozornit na to, jak hanebně se česká vláda včetně prezidenta republiky vměšuje do záležitostí olympijského výboru s cílem vnést i do olympismu svou válečnou agendu, ačkoliv je to v přímém rozporu s olympijskou myšlenkou,“ poznamenal Stropnický.

„Ostatně dodal, že jak všichni víme, první obětí každého konfliktu je pravda. To ještě nevěděl, že další obětí konfliktu na Ukrajině bude právě on sám. Ve svých vyjádřeních v průběhu pořadu narážel na to, aniž ovšem byl prostor olympijskou chartu citovat. Narážel na jednotlivá ustanovení vlastně základních principů olympismu, o která se opírají vlastně ta stanoviska, která jsou v něčem protichůdná,“ sdělil Stropnický.

„Těch principů olympismu je několik, ten druhý se týká toho, že základní myšlenkou olympismu je samozřejmě mírové soužití národů. A na základě tohoto principu (cílem olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti) vztaženého k míru se vlastně argumentuje ve prospěch vyřazení ruské a běloruské národní federace z mezinárodních soutěží, případně i účastí těchto federací na olympiádách. Ovšem olympijská charta má ve svých základních principech také článek 4: Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat sport bez jakékoliv diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair play. Tento bod se také netýká národních federací a jejich účasti v mezinárodních sportovních soutěží, ale týká se účastí jednotlivých sportovců, přičemž ten článek zapovídá diskriminaci jednotlivců, kteří by byli vyřazováni, ačkoliv třeba nevyjádřili žádný konkrétní politický názor, který by byl v rozporu s tím článkem 2 o tom mírovém soužití,“ sdělil Stropnický.

„Moderátorka České televize poté, co proběhla tato základní argumentace, zmínila, že ČOV inicioval vznik nezávislé expertní skupiny, která má najít právní podklady, jimiž by se legálně zabránilo účasti sportovců z Ruska a Běloruska na olympiádě. Podotýkám, že paní moderátorka nejmenovala, kdo tuto nezávislou expertní skupinu tvoří. Svoboda na to opáčil, že ČOV ovšem nehlasoval o tom, že odmítá účast Rusů a Bělorusů na olympiádě a že je to jen stanovisko předsedy a místopředsedy. Teď to začíná být opravdu zajímavé. Pojďme se podívat na to, kdo tedy tuto nezávislou expertní skupinu zřízenou teprve letos v březnu z iniciativy ČOV, respektive jeho vedení, tvoří. Má šest členů a jejím předsedou je Michael Žantovský, někdejší předseda ODA, bývalý velvyslanec v USA, v Británii a Izraeli, v letech 2012–2019 předseda správní rady Aspen Institutu Prague, od roku 2019 čestný předseda Aspen Institute Central Europe. Je to tedy rozhodně politik. Dalším členem, a je to jediný sportovec vůbec, který se objevuje v této skupině, Kateřina Emmons, a dalšími členy jsou: Marek Procházka, právník, rovněž člen správní rady Aspen Institutu, Jiří Růžička, senátor za TOP 09, Martin Smolek, vrchní ředitel právní sekce Ministerstva zahraničních věcí, a představte si, Petr Kolář, blízký spolupracovník Petra Pavla,“ podotkl Stropnický, že tolik asi k nezávislosti expertní skupiny.

„Je otázkou, jestli vznik a samotná existence této skupiny v tomto konkrétním složení není v rozporu s článkem 5 základních principů olympismu. Znovu si tedy přece jen ocitujme olympijskou chartu: Vzhledem k tomu, že sport se uskutečňuje v rámci společnosti, sportovní organizace spadající do olympijského hnutí uplatňují politickou neutralitu. Mají autonomní práva a povinnosti, tedy možnost svobodně vytvářet a kontrolovat pravidla sportu, určovat strukturu a správu vlastních organizací. Dále mají právo svobodných voleb bez jakéhokoliv vnějšího vlivu a odpovědnost za uplatňování zásad dobré správy. Konec citace článku 5,“ dodal Stropnický.

„Po odvysílání pořadu, kde David Svoboda byl, se ovšem strhla lavina mediálních útoků na jeho osobu, a dál už příběh znáte. Krátce poté se účastnil jednání na koberečku u ministryně obrany Jany Černochové z ODS a po jeho skončení se předsednictví komise českých sportovců při ČOV David Svoboda vzdal. Následně oznámil, že souhlasí, že absolvuje s ministryní Černochovou cestu, v rámci níž dojde k jeho převýchově na Ukrajině. Chci vyjádřit Davidu Svobodovi jménem iniciativy Mír a spravedlnost plnou solidaritu a aspoň tímto komentářem upozornit na to, jak hanebně se česká vláda včetně prezidenta republiky vměšuje do záležitostí olympijského výboru s cílem vnést i do olympismu svou válečnou agendu, ačkoliv je to v přímém rozporu s olympijskou myšlenkou. Olympionik David Svoboda je další obětí této štvavé válečné kampaně,“ zakončil Stropnický.

