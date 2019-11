„Havloidní kreténi!“ Tak to je prů*er. Milion chvilek včera vydal VIDEO, tohle nečekali. Jdou po nich i jejich vlastní

Včera vydané hudební video od Milionu chvilek, v němž se objevují kromě hudebníka Josefa Galena a Báry Basikové i operní pěvkyně Dagmar Pecková, režisér Ondřej Havelka, zpěvačka Marta Jandová či herec a režisér Ivan Trojan, si toto hnutí zřejmě za rámeček nedá. Mnozí uživatelé videoportálu YouTube, kteří jej zhlédli, jsou zděšeni a dali na odiv, co si o počinu aktivistů myslí. Padala ostrá slova – „havloidní kreténi“, „těžká trapárna,“ píší lidé a narážejí i na „revoluční“ charakter snímku, připomínající spíš totalitní hity. „Mám z Babiše regulérní kopřivku, ale z tohodle po mě lezou slimáci. Jako by někdo vzkřísil Sokolov,“ zaznělo. A pak si jeden z uživatelů vzpomenul i na „Pepíka Laufera“.

Videoklip je postaven na řadě celebrit, které občanům chtějí vyslat jasný vzkaz, mnohdy i s pomocí transparentů. „Blaničtí rytíři na Hrad,“ stojí na papíru, který před sebou drží zpěvačka Marta Jandová. „Prej bude líp, roky to slibujou, politika je show, nejvíc hlasů dostanou, když šokujou,“ začíná písnička.

Co však již není taková show, jsou samotné reakce na video; lidé, kteří jej zhlédli, totiž dali jasně za pomoci palců nahoru na přehrávači videí YouTube najevo, nakolik se jim líbí. A příliš pozitivně to pro aktivisty z Milionu chvilek nevypadá. Uživatelé ve značném počtu totiž dali, pomocí palce dolů, u videa najevo, že se jim nelíbí. Přestože převládají pozitivní reakce, je tomu v nepříliš lichotivém poměru 505 ku 318 hlasům, což je u aktivit Milionu chvilek na internetu dosti nezvyklé, většinou na sociálních sítích totiž převažují jejich příznivci velmi značně.

Celé video můžete zhlédnout zde:

Podle některých uživatelů je totiž video, jež má být kritikou poměrů v Česku pod správou Andreje Babiše, komedie hodná silvestrovské estrády. „Silvestr 2019,“ poukázal uživatel Tomáš Sejkora v příspěvku pod videem.

Klip má dle některých asi takovou hodnotu jako budovatelské písně za minulého režimu hanící Západ a odpůrce tehdejšího režimu. Dle nich tak má „Pepík Laufer zdatné pokračovatele nesoucí budovatelský prapor eurosocialismu“.

Uživatel tomgreymom tak naráží na počin „Dopis Svobodné Evropě“ od tohoto normalizačního zpěváka a herce, v němž Josef Laufer hanil onu rozhlasovou stanici a oslavoval agenta StB Pavla Minaříka, jenž připravoval na sídlo rádia teroristický útok za pomoci náloží.

A na „revoluční“ charakter snímku, připomínající spíš totalitní oslavnou kinematografii, naráží vícero lidi. „Ještě by to chtělo na Vltavě výstřel z nějaké lodi. To by bylo stylové,“ vysmívá se v komentáři FanaticusM. Zcela evidentně tak naráží na křižník Aurora, který v listopadu 1917 na Leninův rozkaz vystřelil salvu slepých nábojů jako signál pro dělostřelecký pluk, který zahájil útok na Zimní palác a odstartovala tak bolševická revoluce.

Počin z dílny Milionu chvilek by prý obstál i dokonce i na nechvalně proslulém Festivalu politické písně v Sokolově. „Tak tohle se chlapci hodně nepovedlo. Mám z Babiše regulérní kopřivku, ale z tohodle po mě lezou slimáci. Jako by někdo vzkřísil Sokolov,“ recenzuje uživatel binarni snímek naplněný mnoha osobnostmi. Pozastavuje se přitom i nad soudností tvůrců: „To fakt žijete v takovém akváriu, že nejste schopný nahlídnout, jak moc je to blbý a trapný? Žádnej kamarád vás nevaroval, ať to zakopete tři metry pod zem a děláte, že se to nikdy nestalo?“

„Havloidní kreténi. Babiše nemám rád, ale toto je těžká trapárna,“ myslí si další z diváků.

Nevěřícně referuje o počinu Milionu chvilek rovněž uživatel Frantisek Kubasek. „To si děláte srandu?“ začíná a bere si na paškál samotné účinkující a aktivisty. „Basiková, která řekla, že čím dál od Prahy je, tím debilnější lidi potkává. Milion chvilek pro demokracii –- My nejsme proti výsledkům voleb – 2019 >>> Chceme, aby odstoupili ti, kterým to přikážeme!“ píše.

Pozastavuje se i nad textem a autorům vyčítá jejich odlišné pohledy: „Text: Prázdná pokladna Relita: Opravdu nízké zadlužení ve srovnání se zbytkem EU. Text: Buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi (poukázání na defenestraci) 2015: Umělé šibenice jsou fašismus.“

Názorové obraty Milionu chvilek reflektuje i na příkladu prohlášení, že aktivisté nechtějí brát spravedlnost do svých rukou a jsou pro nezávislou justici, načež nyní zpívají: „Rychle s nima tam, kde na ně čeká Rath“. „Z ulice se stává samosoudce,“ píše k tomu.

A závěrem dodává, že jestli někdo pomáhá premméru Andreji Babiši a prezidentu Miloši Zemanovi, tak právě tito aktivisté: „To už se fakt jděte vycpat! Pýcha předchází pád – Leda tak ta pýcha Milionu chvilek. Jestli někdo pomáhá Andreji Babiši a Zemanovi, tak tyhle dementní výpady.“

A na to „jak moc je to blbý a trapný“ naráží i Vaclav Bruna. V příspěvku se totiž pobaveně táže, kdo složil tak duchaplný text. „Ten duchaplnej text složil Banga?“ ptá se zdali na tom nemá podíl rapper a hudebník Radoslav Banga vystupující pod pseudonymem Gipsy.

Dle Josefa Brofského „hodně z angažovaných tajtrdlíků“ ve videoklipu chybí. „Vypadá to, že ti chytřejší už pochopili ... a přeřadili...“ přemítá.

Mnoho lidí v příspěvcích navázalo v podobném duchu a udávali jejich kandidáty na osobnosti, které ve snímku postrádají. „Kde máte Hutku? Mně tam chybí,“ napsal například účet s přezdívkou fvak. To, že se písničkář podporující Milion chvilek ve videu nevyskytl, může být dáno i nelibostí ze strany organizátorů. Jaroslav Hutka na ni již narazil, a to letos v červnu, kdy chtěl vystoupit na předchozí demonstraci na Letné. Se zlou se však potázal. Na umělcovu nabídku, že by zahrál skladbu Náměšť, podobně jako na demonstraci na stejném místě v listopadu 1989, mu bylo tehdy ze strany organizátorů odpovězeno, že na demonstraci nechtějí žádné příliš silné odkazy na rok 1989.

