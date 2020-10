„Havrlant. Je to Havrlant?“ Moravec dostal tip a tlačil na Prymulu ve studiu, aby potvrdil, co se údajně řešilo na noční schůzce

reklama

Hostem nedělních Otázek Václava Moravce byl končící ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula.

Prymula připravil premiérovi Babišovi těžké páteční chvíle.

„Černý pátek, tím se stal pátek 23. října pro premiéra Andreje Babiše (ANO), když deník Blesk zachytil ministra zdravotnictví Romana Prymulu a Jaroslava Faltýnka na schůzce v restauraci,“ odstartoval Moravec debatu.

„Já nemohu říci. Já jsem hodnotil celou tu situaci během víkendu a když bych ji měl popsat, tak já jsem se necítil odpovědný za tu část odbornou. Proto jsem říkal, že je třeba dotáhnout ta opatření do konce. Tu politickou odpovědnost tu cítím, protože to opravdu vyvolalo obrovskou vlnu nevole, takže já jsem připraven rezignovat, ale musí tady být nástupce, protože my se v době dvou až tří týdnů řítíme do velkých problémů,“ upozornil Prymula.

Pár slovy okomentoval i samotnou návštěvu v restauraci.

„Byl jsem lehce v šoku. Celá ta schůzka byla pro mě trochu absurdní. To, co se z toho udělalo. My jsme na ministerstvu od 6 do 22 hodin a já jsem dostal pozvání na tuto schůzku. Bylo jasné, že na ministerstvu to nejde, protože zaměstnanci ministerstva také někdy musí jít domů. Ve Sněmovně by to také nešlo, tam by se asi nedostal ředitel (Fakultní nemocnice Ostrava Jiří) Havrlant,“ uvedl Prymula.

„Připadá mi to opravdu absurdní. Zejména ta masmediální hra. To, co se děje masmediálně, tak já opravdu nechápu. Kvůli tomu jsem ochoten rezignovat, protože aby se toho chopili odpírači roušek. To nelze. ... Ale nechápu, jaká masmediální hra se tady hraje. Já nechci, aby to bylo dodržováno s mojí osobou, protože ta opatření se musí dodržovat,“ zdůraznil Prymula.

Ministr má pocit, že je již delší čas pod velkým tlakem a to pod velkým tlakem médií, která např. informují o tom, že dcera ministra Prymuly dostala zakázku od ministerstva zdravotnictví. Prymula zdůraznil, že o tomto bylo rozhodnuto ještě před tím, než se stal ministrem.

Poté prohlásil, že nikdy nechtěl být ministrem příliš dlouho. „Já jsem to bral tak, že moje mise je vyřešení této epidemie. Mým cílem nikdy nebylo být ministrem dlouhodobě,“ uvedl Prymula.

Fotogalerie: - Okýnka plukovníka Prymuly

Moravec pozornost věnoval i obměně Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Prymula navrhl rekonstrukci rady, ale prozatím nebylo nic na pevno dojednáno. Vláda se prý bude touto otázkou bude zabývat později.

Moravec položil na stůl úvahu, že by příštím ředitelem VZP mohl být právě Jiří Havrlant. Prymula však takovouto spekulaci odmítl a zdůrazňoval, že se spolu bavili v restauraci o plošném testování v Moravskoslezském kraji.

„Já si myslím, že jsem využil čas a prostor, když tam ten ředitel byl. To je otázka velmi složitá. Když se podíváme na Slovensko, tak zmenežovat plošné testování není nic jednoduchého. Je to velmi složitá věc. Já neříkám, že jsme s panem Faltýnkem řešili plošné testování, s ním jsme řešili spíš masmediální výstupy, ale plošné testování jsem řešil s panem Havrlantem,“ uvedl ministr.

Poté zkritizoval jak vládu, které je členem, tak opozici.

„Koronavirus se tady stal obrovským politikem a tak jak ho v první vlně využívala vládní koalice, tak ho teď využívá vládní opozice. A bohužel si za rukojmí berou občany této země. Ale teď by všechny strany měly táhnout za jeden provaz. Bohužel tady je rozpolcená i společnost. Je to nastaveno i tím, že někteří tzv. odborníci tady nastolili pocit, že se nic neděje a někteří to tvrdí dosud. Je jen štěstí, že Česká republika má tak robustní zdravotnický systém,“ pravil ministr.

Podle jeho názoru se nevyhneme prodloužení nouzového stavu. Zásadní podle Prymuly bude, zda zaberou již přijatá opatření. Pokud se ukáže, že nezabírají, bude na místě je zpřísnit. „Ale je otázka, jestli má smysl opatření zpřísňovat, když je lidé stejně nedodržují,“ upozorňoval ministr. „Ta opatření, pokud nedojde k poklesu už v úterý, tak si myslím, že je na místě to další zpřísnění opatření,“ dodal varovně.

Vláda prý sleduje narůstající počty těžkých průběhů nemoci, což je především u starších občanů. Pokud narůstají počty pozitivních v tomto segmentu, bohužel dál porostou počty hospitalizovaných a bohužel i zemřelých. Jestli se to má změnit, podle Prymuly musí co nejvíce firem zavést pro své pracovníky home office, práci z domova.

Na jaře řada firem přerušila svůj provoz dobrovolně, to teď nevidíme a proto prý možná nezbude, než vydat nějaký příkaz a ponechat v chodu jen kritickou infrastrukturu. Za této situace by pak většina lidí seděla doma.

Jako ministr prý připravil dlouhodobou strategii, ale musel ji změnit.

„Ta dlouhodobá strategie existuje, ale my jsme tam připravovali mírnější opatření a teď je zjevné, že je třeba přijmout přísnější opatření,“ konstatoval Prymula.

Než se rozloučil s diváky, řekl, že nikdy nechtěl být příčinou nějaké politické krize, proto je připraven odejít hned, jakmile bude znám jeho nástupce.

