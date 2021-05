„Hezky jste se to naučila nazpaměť, tak teď já!“ V ČT se strhla neuvěřitelná rvačka Maláčové s Pekarovou. Moravec musel zasahovat

reklama

Ještě než začala samotná debata, Moravec položil na stůl další průzkum agentury Kantar. Průzkum, podle kterého by teď hnutí ANO ve volbách skončilo až třetí. Volební peloton momentálně vede koalice Pirátů a STAN s 27 procenty. Druhá je pravicová koalice ODS, lidovců a TOP 09 se ziskem 21,5 procenta hlasů, třetí je hnutí ANO se ziskem 21 procent a čtvrté je hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 12 procent.

Jako poslední by do Sněmovny pronikli komunisté se ziskem 5 procent.

Sociální demokracie už by zůstala mimo Sněmovnu se 4 procenty hlasů. 3,5 procenta by získala koalice vedená Trikolórou. Přísaha Roberta Šlachty má 2,5 procenta hlasů.

Po přepočtu hlasů na mandáty by to znamenalo, že Piráti by získali přes 70 křesel a pravicová koalice Spolu přes 40 křesel ve Sněmovně, takže společně by měli většinu poslaneckých křesel.

Poté Moravec otevřel debatu kauzou Jana Hamáčka. A začaly se dít věci.

„Víme už zcela jistě, že lhal, že se jednalo o kamufláž, to potvrdilo hned několik zdrojů, a nevidí to jen ten, kdo to nechce vidět a slyšet. Nevyvrátil to nikdo. Z hlediska toho, co chtěl Hamáček dělat v Moskvě, to nevíme. Možná to nemá trestněprávní rovinu, ale morálně to je neomluvitelné,“ pravila šéfka TOP 09.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To je jak v 50. letech. Tady je národní tribunál,“ smála se Maláčová.

„Já bych to ráda dopověděla,“ ozvala se Pekarová Adamová. „Já jsem pana Hamáčka neoznačila za vlastizrádce, já jsem řekla, že jeho chování bylo vlastizrádného charakteru a na tom nemám co měnit,“ zdůraznila politička.

„Vy jste obvinila prvního místopředsedu vlády z vlastizrady na základě vylhaného článku, a teď couváte. Vy jste Jana Hamáčka obvinila z toho nejhoršího zločinu, jaký může politik spáchat, aniž byste předložila jediný důkaz. Já myslím, že je na čase omluvit se Janu Hamáčkovi,“ vyzvala Maláčová Pekarovou.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté Pekarové vyčetla, že nemá odvahu přiznat chybu a omluvit se za výroky, které jsou podle Maláčové výrazně za hranou.



(Screen: ČT24)

Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 9% Janu Hamáčkovi 84% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 12353 lidí

„Já jsem v týdnu řekla paní Pekarové Adamové, že pravicová koalice nemá program, tak se točí na těchto věcech. Já si myslím, že tato věc je uzavřená. Stojím pevně za Janem Hamáčkem. Ta reakce státu byla důrazná,“ uvedla Maláčová s odkazem na vykázání 18 ruských diplomatů – špionů z Česka.

Pekarovou Adamovou však nepřesvědčila. Šéfka TOP 09 zopakovala, že Jan Hamáček má co vysvětlovat. Podle Pekarové se také znovu ukázalo, že tady hraje jistou roli také Hrad, který spolu s vládou tlačil na to, aby se k dostavbě Dukovan dostal ruský Rosatom.

„Hezky jste se to naučila nazpaměť, tak teď já,“ ozvala se Maláčová.

Vyčetla Pekarové Adamové, že věří článku novináře Janka Kroupy, který podle ní notně zkomplikoval život i dnešní české eurokomisařce Věře Jourové.

„Vy jste znevěrohodnila sama sebe a vaše slova nemají význam,“ šila do Pekarové Maláčová.

„Jak tady sleduju tu přestřelku, tak si myslím, že si musíme přiznat, že váš stranický kolega prostě lhal a nechtěl přiznat, že cestu do Ruska opravdu plánoval,“ upozornila Richterová.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já vám říkám, že neznám férovějšího chlapa, než je Jan Hamáček. V politice mají rozhodovat činy, a ne slova opozice, i když já chápu, že vy jako opozice to máte těžké,“ bránila svého šéfa Maláčová.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Richterová poté konstatovala, že vláda opravdu chtěla do dostavby Dukovan dostat ruský Rosatom a podobně jako Maďarsko nechat téct do Ruska miliardy, aniž by se vůbec začalo se stavbou, což je podle ní absolutně nezodpovědné.

„To je velmi vážné obvinění, paní poslankyně. Máte pro to důkazy?“ ptala se Maláčová.

Richterová kontrovala, že toto by Česku ze strany Ruska opravdu hrozilo. K tomuto názoru dopěla poté, co sbírala k dostavbě Dukovan informace.

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 96% Evropan 2% Čech i Evropan 2% hlasovalo: 14728 lidí

Moravec poté položil na stůl ještě jeden průzkum. Průzkum, který ukázal, že většina voličů byla proti odvolání Jana Blatného z postu ministra zdravotnictví. Odvolání Blatného přivítali voliči Tomia Okamury, ale většina voličů pravicové opozice, a zrovna tak voliči ANO a ČSSD, nepovažovali vyhazov Blatného za dobrý nápad. Totéž platilo o vyhazovu Tomáše Petříčka z vlády.

Maláčová konstatovala, že Petříček měl z postu ministra odejít sám, když na sjezdu ČSSD prohrál. „Politicky jsme se rozešli,“ poznamenala na konto Tomáše Petříčka Maláčová.

Richterová konstatovala, že si měl Hamáček odpustit vyřizování vnitrostranických účtů a v této krizi měl ponechat Petříčka na ministerstvu zahraničí, protože Tomáš Petříček už měl kontakty a zkušenosti. „Tímto krokem poškodil Jan Hamáček zájmy nás všech,“ zhodnotila vyhazov Petříčka z vlády Richterová.

U Blatného ocenila, že se snažil epidemii řídit na základě dat a snažil se poslancům vysvětlovat, proč je třeba udělat to či ono.

Pekarová Adamová připomněla, že na vyhazov Petříčka a Blatného dlouhodobě tlačil prezident Miloš Zeman. A oba pánové nakonec opravdu vyhozeni byli.

Maláčová uznala, že čtvrtý ministr zdravotnictví za posledních 12 měsíců není pro řešení pandemie nejlepší. Jedním dechem však varovala před příliš rychlým rozvolňováním protikoronavirových opatření. Obává se, aby nedošlo k opakování situace loňského léta, kdy lidé houfně odhodili roušky, a pak na podzim přišla koronavirová katastrofa.

Předsedkyně TOP 09 okamžitě Maláčové připomněla, že po přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Česko jeden z nejvyšších počtů covidových úmrtí, a Pekarová Adamová má za to, že to jednoznačně padá na vrub koaliční vlády ANO a ČSSD.

Vláda by podle ní spolu s kvalitním testováním a ponecháním roušky vevnitř měla myslet na návrat žáků a studentů do škol, a to nikoli rotačně. Pod podmínkou toho, že koronavirové testy budou kvalitní. Takové, jaké dokázali sehnat např. starostové pravicové koalice Spolu, jako je starosta na Praze 3 pan Ptáček.

Jenže vedle toho nesmí vláda zapomínat na chudobu, která hrozí části českých občanů kvůli koronavirové krizi.

Tak to vidí Pekarová Adamová.

Richterová konstatovala, že vláda sice mluví o tom, že je pro ni návrat dětí do škol prioritou, ale praxe je často jiná.

„Rodiny s dětmi byly hozeny přes palubu. Nedošlo ani k aktualizaci pandemického plánu,“ zlobila se Richterová.

Maláčová se bránila, že vláda připravuje nejen letní školní doučování pro ty, kteří to budou potřebovat, ale připravuje také programy pomoci pro seniory, jejichž psychické zdraví bylo v pandemii poškozeno.

Richterová a Pekarová se shodly v tom, že na seniory je třeba myslet, jenže jen v kontextu toho, v jak katastrofálním stavu je státní rozpočet.

Psali jsme: „Cílem vykonstruované Kroupovy kauzy bylo shození vlády!“ Expremiér Paroubek ohromil. V pozadí vystupuje jméno známého advokáta Pirát v Partii rozpálil Schillerovou do běla: Já jsem krvácela na barikádách ve Sněmovně! Prezidenti EU: Unie by měla být lídrem v přechodu na udržitelný rozvoj „Je to pravda.“ V Hamáčkově kauze promluvil další zdroj a potvrdil část informací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.