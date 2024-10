„Hlavy demokratů explodují.“ Trump je blízko velké věci, přiznala CNN

„Trump může získat svou ‚vysněnou bílou velrybu‘,“ oznámila CNN v narážce na sérii posledních předvolebních průzkumů. Onou mystickou bílou velrybou moderátoři CNN mínili, že by Trump v blížících se prezidentských volbách mohl vyhrát nejen na počet volitelů, ale také na počet ohlasů odevzdaný všemi Američany, což se republikánským kandidátům povedlo jen velmi zřídka.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 1% hlasovalo: 26597 lidí

V roce 2016 proti sobě stáli Donald Trump za republikány a Hillary Clintonová za demokraty. Volby vyhrál Trump, pro kterého hlasovalo 306 volitelů. Pro Clintonovou hlasovalo 232 volitelů. Přitom na počet hlasů všech voličů v celých USA Clintonová obdržela více hlasů, konkrétně o 2 miliony a 686 tisíc hlasů.

Bylo to dáno napři Kalifornií, jež má 39 milionů obyvatel a 55 volitelů, což je zdaleka nejvíc ze všech států USA. Z hlediska počtu volitelů je druhým nejdůležitějším státem Texas s 38 voliteli a 30 miliony obyvatel. A co do počtu volitelů je třetí Florida s 29 voliteli a 21,5 miliony voličů. 29 volitelů má také stát New York, v němž žije asi 19,7 milionů lidí. Kalifornie i New York jsou mohutnými základnami Demokratické strany. O Texas se mohou opřít republikáni.

A teď by podle CNN mohl Donald Trump vyhrát na počet volitelů, ale i na počet voličů.

There's a real shot Trump may get his great white whale: winning the popular vote. Polls show the race nationally is basically even as Trump runs far ahead of where he polled in 2016 or 2020.

He'd be the 1st Republican to win the popular vote in 20 years & only 2nd in 36 years. pic.twitter.com/Pp4LJPwUZe