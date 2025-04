„Hloupé a zbabělé.“ Rakušan se pustil do Turka

„Používat násilí místo argumentů je hloupé. Delegovat to na jiné je kromě toho ještě zbabělé,“ napsal Vít Rakušan, první místopředseda vlády a šéf STAN, na síti X v narážce na kauzu europoslance Filipa Turka (Motoristé sobě), kterou už se zabývá také policie.

Používat násilí místo argumentů je hloupé. Delegovat to na jiné je kromě toho ještě zbabělé. pic.twitter.com/k8po90RNhA — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 11, 2025

Policie zjišťuje, zda šlo o trestný čin nebo přestupek

Člen Evropského parlamentu a čestný předseda strany Motoristé sobě Filip Turek se totiž před časem na sociálních sítích pustil do novináře Vojtěcha Dobeše. Označil ho za konspirátora a dřívějšího kamaráda, a ptal se, jestli mu někdo „může dát pěstí“. Novinář se obrátil na policii a Turek problematické příspěvky smazal.

To, že se pražská policie začala sporem zabývat, potvrdila mluvčí Eva Kropáčová. „Budeme zjišťovat, zda nebyla naplněna skutková podstata nějakého trestného činu nebo přestupku,“ uvedla mluvčí pražských policistů Kropáčová.

Vyznělo to prý jinak, než zamýšlel

Europoslanec Turek tvrdí, že má za to, že jeho reakce byla přiměřená tomu, jaké „svinstvo“ Dobeš, jehož považoval za kamaráda, za jeho zády provedl. „To mě rozhořčilo a podle toho jsem jednal. Rozhodně to nebylo veřejné vybízení k něčemu. Reagoval jsem na svém soukromém facebooku, ne na oficiálním. Bylo to určeno našim společným kamarádům, nebylo to určeno veřejnosti a tak, jak to bohužel asi vyznělo,“ řekl k incidentu Turek.

S Dobešem se prý zná dvacet let a reagoval na „pomluvy a dezinformace“. K slovnímu útoku došlo poté, co Dobeš komentoval na sociální síti Turkovu loňskou schůzku se zástupci íránského režimu.

Nerudová: Největším nepřítelem Turka je Turek

Spor stále rezonuje na sociálních sítích. „Politická kultura po fašounsku: Dejte mu pěstí, vyzýval Turek k útoku na novináře. Ten teď radši nosí pepřový sprej,“ napsal na síti X Daniel Dočekal.

?? Politická kultura po fašounssku: Dejte mu pěstí, vyzýval Turek k útoku na novináře. Ten teď radši nosí pepřový sprej (iDnes)https://t.co/SdYLbnN6rk pic.twitter.com/nE7MYFdeA7 — Daniel Dočekal (@Medvidekpu) April 12, 2025

Turkovo extempore neušlo ani jeho dlouhodobé politické odpůrkyni a kolegyni v řadách europoslanců Danuši Nerudové (STAN). „Už v kampani jsem říkala, že největším nepřítelem pana Turka je jeho vlastní povaha. Když reaguje na kritiku výzvou k násilí, tak odhaluje naprostou absenci charakteru i sebekontroly. Toto není přešlap, ale pravá tvář člověka, který nemá v politice co dělat,“ napsala Nerudová.

Už v kampani jsem říkala, že největším nepřítelem pana Turka je jeho vlastní povaha. Když reaguje na kritiku výzvou k násilí, tak odhaluje naprostou absenci charakteru i sebekontroly. Toto není přešlap, ale pravá tvář člověka, který nemá v politice co dělat. pic.twitter.com/YlOBsjaPAk — Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 11, 2025

Další přispěvatel na síti X se do Turka pustil bez servítků: „Pan europoslanec Turek vyzývá k útoku na názorového oponenta. Píše: ‚můžete dát tomuhle uplacenému konspirátorovi pěstí někdo za mou maličkost?‘ Víte proč? Je to jednoduše tím, že má strach. Myslím, že velký strach. Protože se jednoduše ví, že jednal s teroristickým režimem. A že se ví, o čem jednal. A že se bude vědět, odkud mu tečou prachy. Nácek v hnědý košili jak se patří. A už se nevykecá, že mu něco dal otec.“

Pan europoslanec Turek vyzývá k útoku na názorového oponenta. Píše: “můžete dát tomuhle uplacenému konspirátorovi pěstí někdo za mou maličkost?”

Víte proč? Je to jednoduše tím, že má strach. Myslím, že velký strach. Protože se jednoduše ví, že jednal s teroristickým režimem. A že… pic.twitter.com/EbRjV2kt2p — Dingo???????? (@dngcze) April 10, 2025

Jiný má pocit, že politik by se měl vzdát svého mandátu: „Europoslanec Filip Turek vyzývá své fanoušky k zmlácení někoho, kdo ho naštval (už to smazal). Demokracie je slabá. Za tohle by měla být normálně ztráta poslaneckého mandátu. Bez milosti. Seš buran, který se neumí kontrolovat? Tak nemůžeš být politik.“

Europoslanec Filip Turek vyzývá své fanoušky k zmlácení někoho, kdo ho naštval (už to smazal). Demokracie je slabá. Za tohle by měla být normálně ztráta poslaneckého mandátu. Bez milosti. Seš buran, který se neumí kontrolovat? Tak nemůžeš být politik. pic.twitter.com/fVPwsL2LLR — Vojta (@VojtaMT) April 10, 2025

Vyskytly se ale i hlasy, které se Turka zastávají: „Tak, nikdo alespoň trochu příčetný si nemůže myslet, že to pan Turek myslel vážně a někoho k něčemu naváděl. Pokud ho za tuto nadsázku někdo bude popotahovat, tak to svědčí, ne o úrovni demokracie, ale o úrovni debilizace. Každopádně pan Turek to má win-win.“

Tak, nikdo alespoň trochu příčetný si nemůže myslet, že to pan Turek myslel vážně a někoho k něčemu naváděl. Pokud ho za tuto nadsázku někdo bude popotahovat, tak to svědčí, ne o úrovni demokracie, ale o úrovni debilizace.

Každopádně pan Turek to má Win-win. — Jaroslav Zich (@to_dojde_casem) April 13, 2025

