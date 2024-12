„Holubice míru“. Eva Holubová vzpomíná, jak jí říkal Havel. A kam ji zval

Eva Holubová před vánocemi vzpomíná na Václava Havla, kterého považovala za svého blízkého přítele. Vyjádřila mimo jiné vděk za vše, co udělal pro českou demokracii. „Pozdravy letí nahoru, vzpomínky dozadu. Tolik děkuju za to, co udělal pro demokracii, u nás, i ve světě. Svými postoji, názory, činy,“ píše herečka ve svém instagramovém příspěvku.

Ocenila také, že mohla být v Havlově přízni. „Díky za to, že jsem ti několikrát mohla stát po boku jako ‚univerzální poradkyně‘, tak jsi mi říkal, nebo ‚holubice míru‘,“ zmínila, jak ji Havel s oblibou přezdíval.

Holubová zdůrazňuje, že významnou roli v jejím vztahu s Havlem sehrály jeho manželky Olga a Dagmar. „K našemu sblížení došlo i díky tvým dvěma ženám, které sis vzal za manželky. Olga mě zvávala na Hrádeček, Dagmar dokonce na týden vašeho pobytu v USA, v New Yorku, přepisoval jsi zrovna Odcházení, které jsi nám předčítal,“ vzpomíná herečka na zásadní momenty ve svém přátelství s Havlem.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15213 lidí

„Je to velké bohatství, když se člověku v životě objeví takové osobnosti. Já měla opravdu štěstí. Jsi můj prezident, můj dramatik, můj režisér, můj kamarád,“ vzkázala.

Dagmar Havlové na závěr vyjádřila respekt a obdiv. „Se vzpomínkou na Václava Havla myslím na tebe, Dudynku. Nepřijde mi vhodné tu odkrývat, cos všechno pro svého muže udělala, ale máš můj velký respekt a obdiv,“ uzavřela Eva Holubová.

Pod jejím příspěvkem se za nedlouho objevilo poděkování od Dagmar Havlové: „Dudinko, děkuji. Krásně napsané. A psaní Odcházení mám taky hluboko v paměti, i naše povídání,“ napsala herečce Holubové.

Holubová se při těchto příležitostech k Havlovi pravidelně v rozhovorech ráda vrací. Vzpomínala na něj například v souvislosti s jeho nedožitými narozeninami a na to, jak zmiňovala, ji přezdíval „Holubice míru“. Ve veřejných vystoupeních často vzpomíná na Václava Havla jako na osobnost, která výrazně ovlivnila nejen politiku, ale i její osobní život. V několika příležitostech zdůraznila, jaký měl Havel pro ni lidský přínos, když jí pomohl najít cestu v těžkých chvílích. Jeho intelektuální hloubka a morální integrita ji inspirovaly a staly se pro ni vodítkem.

V roce 2022, při výročí Havlovy smrti, Holubová vyjádřila své uznání jeho odvážnému postavení v těžkých obdobích české historie. Zároveň poděkovala za jeho lidskost a za to, jak silně stál za hodnotami demokracie, které jsou stále relevantní i dnes.

Eva Holubová je známá nejen svou hereckou kariérou, ale i angažovaností v politice a veřejném životě. V poslední době se i její syn Adam rozhodl vstoupit do politiky, kandidoval za stranu STAN ve volbách do Evropského parlamentu. Dlouhodobě se angažuje v oblasti ochrany životního prostředí, a to jak ve své osobní praxi, tak i ve veřejných vystoupeních. Například se aktivně vyjadřovala k otázkám týkajícím se ekologie a životního prostředí a byla jednou z hlavních podporovatelek Petra Pavla v prezidentských volbách, kde hájila jeho politické postoje. Také kritizovala populismus a podporovala hodnoty, které se shodují s jejím světonázorem

Psali jsme: Eva Holubová je „strašně ráda“. Kvůli Danuši Nerudové Eva Holubová „jde do politiky“ přes syna. Za STAN „Už nehořím, ani nesvítím.” Zvláštní Eva Holubová na Štědrý večer Vize umělkyně Holubové: Havel vstal z mrtvých, už se na to nemohl dívat