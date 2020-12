„Hospody neotvírat. A znárodnit!“ Až to uvidí Pohlreich, hrůzou neotevře

reklama

„Hospodská maloburžoazie přichází za těmito pracujícími zhruba s touto nabídkou: ‚Podívejte se! Vláda zavřela naše hospody a nechala Vás, stejně jako nás, na holičkách s 60 procenty mzdy! Je třeba se této vládě postavit a restauraci otevřít, aby jste získali zpět svůj příjem!' Pracující jsou tak postaveni před situaci - Buď mohou dále živořit, zadlužovat se a nemít z čeho uživit rodinu, nebo se postaví na stranu této maloburžoazie proti vládě a budou v době pandemie nebezpečného viru pro její profit riskovat své zdraví a životy. Jakou jinou možnost zde pracující mají, když se tradiční dělnické strany zcela prodaly Babišovi a nebojují za jejich práva, a stejně tak Středulovské odbory, proti jejichž zaprodanosti, byrokratismu a oportunismu neexistuje žádná vnitřní organizovaná alternativa?" uvádí alternativa ve svém textu.

Podle ní se tak zcela potvrzuje Marxův slavný výrok, že bez vlastní organizace bojující za jejich práva je pracující třída pouhou surovinou k vykořisťováni. "Otevírání restaurací však v současné době nemá žádné ospravedlnění. Virus není poražen, a samotné restaurace nejsou nezbytným sektorem, který by bylo v této situaci vhodné otevírat. Soukromé vlastnictví učinilo i oproti minulému režimu z restaurací nikoliv místo sloužící společnosti k odpočinku, ale místo které slouží jen úzké společenské vrstvě k tvorbě profitu, a místo které může zásadním způsobem ohrozit veřejné zdraví," dodává alternativa.

"Naše stanovisko k této situaci je založeno na striktním odporu vůči znovuotevírání restaurací, a to i od čtvrtka 3.12. Naopak požadujeme, aby pracujícím v pohostinství byla proplacena plná výše mzdy ze strany zaměstnavatele po dobu uzavření. Hospodští neváhají zaměstnávat svoje zaměstnance na vyčerpávající celodenní směny za minimální mzdy spoléhajíce, že si zbytek vydělají prostřednictvím tipů, a mnohdy tak na jejich práci vydělávají miliony. Nejsou to spojenci pracujících v pohostinství. Zde jako příklad poslouží reportáž naší soudružky ohledně jejích zkušeností s prací v kavárně, která vyšla v Konfrontaci 3, případně můžeme zmínit i případ nechvalně proslulého Vladimíra Krulce z restaurace Řízkárna, který své zaměstnance v práci šikanoval, podváděl a okrádal, proti čemuž byly pořádány i protesty samotných zaměstnanců," píše alternativa.

"Pokud hospodský odmítne proplatit plnou výši mzdy, musí být jeho podnik vyvlastněn bez náhrady, včetně jeho podnikatelského účtu, a svěřen pod kontrolu samotných pracujících. Hospody tu musí být pro nás, a ne my pro hospody!" uzavřela alternativa.

Majitel pražské restaurace Šeberák se minulý týden vzepřel vládě a nařízeným protiepidemickým opatřením, když ve čtvrtek i v pátek otevřel kompletně svůj provoz. I přes prvotní odvážné vystupování se nakonec rozhodl, že třetí den porušení pravidel riskovat nebude, důvodem byly obavy ze zatykače. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) takové chování majitelů restaurací i všech hostů, kteří hospody navštívili, odsoudil a za porušení vládních nařízení požaduje vyvodit důsledky, informovalo Echo24.cz.

Slova Marxistické alternativy se jistě jen těžko líbí známému restauratérovi Zdeňku Pohlreichovi. Ten se dlouhodobě k situaci v pohostinství v době koronavirové pandemie vyjadřuje. „Chybí objektivně miliardy korun každý měsíc, které sem přivezli cizinci. Česká republika sama o sobě Prahu, jako restaurační, uživit nedokáže. Vím, že lidé v regionech měli nejlepší sezonu za poslední roky, ale specificky vysloveně Praha 1, kde jsou shodou okolností všechny tři naše podniky, tak prostě ty turistické peníze tam nejsou a nevím, kdy budou. Doufám, že budou, ale v tuhletu chvíli je to velice náročné,“ uváděl již před drastickýcmi opatřeními zavedenými vládou.

Pohlreich podle svých slov také využil pomoci od státu. „Je to taková náplast, ale rozhodně to není tak, že by ta věc představovala stoprocentní řešení situace. To v žádném případě. My potřebujeme tržby, my žádnou jinou pomoc nepotřebujeme. My prostě potřebujeme, aby sem přijeli lidé, kteří tady utratí peníze. Jinak nám nikdo jiný nepomůže. A nedává vlastně ani smysl držet restaurační místa, když do nich nikdo nechodí. To je prostě blbost,“ dodal. On sám také vždy razil heslo, že je důležité zůstat bezdlužný vůči zaměstnancům.

