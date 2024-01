„Hromadná znásilnění v Německu. A Istanbulská úmluva jim nepomohla.“ Pře v ČR pokračují

reklama

Čeští senátoři neschválili Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí – pro souhlas s ratifikací bylo 34 ze 71 přítomných senátorů, k přijetí chyběly dva hlasy. Debatu o ní vedli až do nočních hodin.

Senátor Zdeněk Hraba, jenž hlasoval proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, varoval, že s jejím přijetím v sousedních zemích počet případů sexuálního násilí vzrostl: „Tvrzení, že ‚Istanbulská úmluva pomáhá ženám‘, je lež, kterou lze jednoduše vyvrátit. Ve Francii, kde Úmluvu ratifikovali mezi prvními, se za posledních 10 let ztrojnásobil počet případů sexuálního násilí, v Německu se počet znásilnění a sexuálních útoků zvýšil od roku 2011 o 60 %, v Dánsku zaznamenali téměř čtyřnásobný nárůst,“ upozornil člen horní parlamentní komory.

Senátor její tezi obratem vyvrátil: „Ale houby. Hromadná znásilněni v Německu prostě nebyla, a najednou jsou. Žádný zázrak jménem Istanbulská úmluva nepomohl. Na tématu Istanbulské úmluvy se neshodneme, v pořádku, ale prosím – nehrajte tady tu trapnou hru na to, že v ní jde o nějaké ‚dobro‘. Jde jen o peníze (Čl. 8 IÚ). Proč by asi jinak byl na její schválení takový ohromný (kontraproduktivní) nátlak? Proč by jinak nestačilo přijmout naši zákonnou úpravu?“ reagoval Hraba.

Urbanová se domnívá, že mnohdy nejde o zákony, ale o systém. Metodiky, peníze nasměrované tam, kam mají. „Však víte, že říkám, že by tomu systému dala pozitivní push. Bylo by ale fajn netvářit se, že někdo tvrdí, že má zabránit růstu té kriminality – to ovlivňuje až moc externalit. Má pomáhat obětem.“

Hraba zopakoval, že si nemyslí, že je pro to Istanbulská úmluva dobrý prostředek. Pomoci by podle něj mohlo avizované školení soudců nebo i to, že by se prostě o tématu více mluvilo. Zmínil například redefinici znásilnění v návrhu zákona o domácím násilí.

Podobně kriticky vystoupila poslankyně Urbanová vůči senátorce Daniele Kovářová, která stejně jako její senátorský kolega Hraba hlasoval proti ratifikaci předmětné Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. I Daniela Kovářová argumentuje, že Istanbulská úmluva není jen o domácím násilí. „Oni to asi myslí dobře, jenom se nechali nalákat na tu vějičku názvu, že jde o úmluvu proti domácímu násilí. Nechali se přesvědčit tím, že je to úmluva jenom o domácím násilí,“ uvedla Kovářová v Událostech, komentářích na adresu senátorů, kteří pro ratifikaci úmluvy zvedli ruku.

Urbanová nedávno v pořadu 360° na CNN Prima News tlačila na přijetí istanbulské úmluvy, mj. v reakci na nedávný případ opakovaného znásilnění dívky, za které pachatel dostal od soudu podmíněný trest. „Snažíme se vynalézt kolo, které už dávno někdo pojmenoval,“ poznamenala, a že Istanbulská úmluva „by v tomto směru mnoho práce ulehčila a urychlila“.

Ačkoli do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přišel návrh zákona o „redefinici znásilnění“, podle Urbanové je celý proces příliš pomalý.

Poslankyně Karla Maříková (SPD) v pořadu uvedla, že Istanbulská úmluva je zbytečná a upozornila, že případ znásilněné dívky a rozsudek soudu by neměl být zneužit pro přijetí Istanbulské úmluvy. „Ta je spíše pro jiné země, my si můžeme legislativu upravit tak, aby byla dostatečná,“ navrhla.

Podle kritiků jde v Istanbulské úmluvě o gender ideologii a jejím cílem je zničit tradiční rodinu. Aktuálně podle většiny senátorů je ratifikace Istanbulské úmluvy zbytečná, neboť dostačující je česká legislativa, kterou lze případně poupravit.

Senát Parlamentu ČR může o Istanbulské úmluvě hlasovat kdykoliv znovu, pokud si takový bod zařadí na program schůze. Zároveň může po podzimních volbách dojít ke změně poměru sil mezi odpůrci a příznivci předmětné úmluvy.

