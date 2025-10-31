„I ty?“ Topolánek okřikl Zdechovského za vlajku na muzeu

Podle organizátorů protestu vlajka symbolizovala morální podporu napadené zemi a její odstranění z muzea vnímali jako ústup od hodnot, které Česká republika po začátku ruské invaze v roce 2022 zastávala.
„Vlajka na Muzeu. Ukrajinská, a přesto naše! Visela tam přes tři roky, stal se z ní fungující symbol podpory napadené Ukrajiny, o tom svědčí i to, jak některým vadila. Při demonstracích proruských sil se pod ní scházeli lidé vyjadřující podporu Ukrajině, aby ji bránili. Během násilností při pokusech o její stržení ji museli chránit těžkooděnci, jejich organizátor je za to dodnes ve vězení. Tak moc jim tahle vlajka vadila… Nehodláme se s tím smířit, a proto se ve čtvrtek večer u Muzea sejdeme a budeme rozhodně požadovat její navrácení. Přijďte také, ať je náš hlas silnější!“ vyzývala skupina.
Na akci se nakonec sešlo jen přibližně sto lidí a po několika projevech organizátoři mimo jiné symbolicky vztyčili ukrajinskou vlajku na dva mobilní stožáry před vstupem do budovy.
Vedení muzea sundání ukrajinské vlajky vysvětlilo tím, že potřebovalo využít průčelí pro propagaci aktuální výstavy s názve Lucy a Selam, která pojednává o původu člověka. Muzeum také oznámilo, že neplánuje vlajku vrátit, protože všechny tři plochy na budově využije k propagaci dalších nových expozic.
K navrácení vlajky se vyjádřil i Tomáš Zdechovský, podle kterého je to gesto solidarity. „Podporuju návrat ukrajinské vlajky na Národní muzeum. Zastat se oběti je lidské. A vyvěsit vlajku je minimum, co můžeme - jako výraz solidarity - udělat,“ myslí si Zdechovský.
Tyto žabomyší války o vlajku ale rozhodně nepodporuje bývalý premiér Mirek Topolánek, který přidal jasný vzkaz. „Tomáši, i Ty? Proč si vždycky vyberete nějakou zástupnou kulturně-symbolickou píčovinu, abyste se kvůli ní museli fackovat?“ nechápe Topolánek a připomíná, že by se raději měla vztyčovat občas česká vlajka.
„A všimnul sis, že už lidé 28. října nevyvěšují české vlajky? Ne každý chce svou absolutní podporu ukrajinskému boji vyjadřovat tak uměle a okázale,“ vzkázal Topolánek.
autor: Jakub Makarovič