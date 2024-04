„Idi*ti.“ Na Brusel z Česka zapršelo kvůli Slovensku

reklama

Evropský parlament se 11. dubna už poněkolikáté sešel k diskusi nad údajným ohrožením právního státu a svobody médií na Slovensku. Komisař pro spravedlnost Didier Reynders vyjádřil obavy ohledně reformy justice, státních zásahů do veřejnoprávní televize a svobody novinářů. Europoslanci se shodli, že situace na Slovensku je vážná, uvádí server Europeaninterest.eu.

Navzdory dřívějším varováním Evropské komise totiž Ficova vláda zrušila Úřad pro speciální prokuraturu, která má na starosti vyšetřování závažných trestných činů souvisejících s organizovaným zločinem a korupcí na vysoké úrovni. Reforma justice podle Bruselu rovněž oslabila roli soudnictví a hrozí oslabení právního státu. Komisař Reynders varoval, že Komise přijme opatření na ochranu práva EU.

Evropská komise už v minulosti několikrát pohrozila Slovensku zastavením peněz z plánu obnovy. Koncem března EK adresovala dopis místopředsedovi vlády odpovědnému za plán obnovy Petru Kmecovi (Hlas). V dopise EK žádá vysvětlení, kam byli prokurátoři po zrušení Úřadu speciální prokuratury přesunuti a proč byli vyřazeni z probíhajících vyšetřování.

EK v dopise také připomíná Slovensku, že se zavázalo zachovat Úřad speciálního prokurátora jako záruku, že zajistí, aby peníze z ozdravného plánu nebyly promrhány. Evropská komise podle serveru Aktuality.sk přímo pohrozila zastavením dotací z národního plánu obnovy v souhrnu za více než šest miliard eur (150 miliard korun).

Peter Kmec uvedl, že na dopis zatím neodpověděli. Původně mu byla dána lhůta do 10. dubna, ale na jejich žádost byla prodloužena do 19. dubna.

Vydavatel Martin Schmarcz ale takové jednání Evropské komise bere jako vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu. „Tak Evropská komise toho nenechá. Bratislava prý dostatečně nevysvětlila zrušení speciální prokuratury... Takže Slovákům zmrazí fondy. CO JE SAKRA BRUSELU DO TOHO?! Organizace orgánů činných v trestním řízení je výlučná národní pravomoc a EK je do toho šumák,“ má jasno Schmarcz.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček si dokonce myslí, že takové vydírání povede k ještě většímu euroskepticismu na Slovensku. „Hlavně tímto způsobem prozápadnímu směrování Slovenska hrozně moc pomohou…,“ uvažuje Skopeček.

„Úplní idioti,“ přidal se komentátor Martin Kovář.

