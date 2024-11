„Inkvizitor Řezníček.“ Babiš rozpoutal ve Sněmovně bouři. Koncesionáři pohoršeni výstupem ČT

V Poslanecké sněmovně došlo k ostré slovní přestřelce mezi poslanci vládní čtyřkoalice na straně jedné, a šéfem nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem na straně druhé. Kvůli tomu, jak se Babiš vyjadřoval o předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS).

„My bysme měli mít jediný bod, a to je duševní stav pana premiéra Fialy. A já to ve svém dlouhém a velice dlouhém vystoupení dneska zdůvodním,“ nastoupil Babiš k řečnickému pultíku, ke kterému si přinesl stoh papírů. „Naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje,“ nechal se např. slyšet Babiš. Pokud jde o programové prohlášení Fialovy vlády, podle Babiše ho kabinet vlastně vůbec nemá. „Vy ho nemáte. Vy jste totiž podvedli všechny. Vy jste lhali o všem!“ hřímal od řečnického pultíku Babiš.

Naštvaní členové vlády se v tu chvíli začali zvedat ze svých mít a odešli ze sálu, což podle Jednacího řádu Sněmovny mimo jiné znamenalo, že se schůze musí přerušit.

V Událostech zaznělo také vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), že „nikdy nic takového nezažil“. „Já chápu, že Poslanecká sněmovna je kolbištěm, kde se mimo věcné debaty vede i debata politická. Někdy i vyhrocená. Někdy jsou u toho i emoce. Ale vždycky u toho má být nějaká míra elementární základní slušnosti,“ žádal důrazně Jurečka.

„Nemůžeme sedět v sále v okamžiku, kdy místo politické diskuse zaznívá takový proud urážek a ponižování ostatních politiků,“ vysvětloval před kamerami ČT ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na sociální síti X se ohradil i předseda vlády Petr Fiala a naznačil, že pokud je tu někdo dohnán k šílenství, je to především majitel Agrofertu Andrej Babiš, kterého z premiérova pohledu dohání k šílenství myšlenka, že by někdy svým zaměstnancům musel razantně zvednout platy. Třeba až na úroveň platů německých.

„Andrej Babiš na mne zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství,“ vyjevil Petr Fiala. A na sociální síti X přidal smajlíka.

Andrej Babiš na mne zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství. ?? — Petr Fiala (@P_Fiala) November 22, 2024

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová svého šéfa hájila. „Mluvil slušně. Možná se tam některé výroky mohly někoho dotknout, ale berme to tak, že jsme holt v Poslanecké sněmovně. Tady prostě někdy ty emoce zajiskří víc, a někdy méně,“ prohlásila Schillerová.

Na Babišovu stranu se postavil i první místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Radim Fiala, který prohlásil, že „se nestalo nic až tak výjimečného ve srovnání s minulými obdobími“.

Řezníček však vynechal, jak ostře se v minulosti vyjadřovala např. ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která během zářijových povodní sáhla i k termínu „blbečci“. „Prosím, vyřiďte blbečkům, kteří se stále nevyrovnali s naší pomocí Ukrajině, že vrtulníků máme dost,“ vzkázala všem, kteří naznačovali, že česká armáda má raději pomáhat českým lidem při povodních než ukrajinským vojákům čelícím ruské invazi.

Prosím, vyřidte blbečkům, kteří se stále nevyrovnali s naší pomocí Ukrajině, že vrtulníků máme dost. ??? Děkuju. https://t.co/i3WnPqkqoY — Jana Černochová (@jana_cernochova) September 15, 2024

Armádní vrtulníky skutečně byly připraveny zasáhnout běhen zářijových povodní.

Poslanec Michal Kučera (TOP 09) se rozhodl Babišovi připomenout jeho vlastní minulost. Konkrétně rozmluvu s kohoutem. Na sociálních sítích. O kvalitě obilí. „Andrejovi už definitivně jeblo,“ napsal Kučera.

Mlčet nehodlala i předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Andrej Babiš dnes útočil a lhal s ještě větší kadencí než obvykle. Několika soudy uznaný lhář hledal své nové dno… Asi si potřeboval vynahradit svou absenci při projednávání důchodové reformy, kdy místo práce nakupoval v Miláně,“ napsala na sociální síti X.

Andrej Babiš dnes útočil a lhal s ještě větší kadencí než obvykle. Několika soudy uznaný lhář hledal své nové dno…

Asi si potřeboval vynahradit svou absenci při projednávání důchodové reformy, kdy místo práce nakupoval v Miláně. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 22, 2024

Na sociálních sítích se kritiky dočkal i moderátor Řezníček. „Jaký má Řezníček přísný výraz inkvizitora,“ napsala jedna z diskutujících. „A to slovo ‚urážel‘ teď jede mainstreamem jak namydlený blesk. A tím teď argumentují všichni obdivovatelé Fialy a spol.,“ přidala se další. „Nikoho neurážel, ty blbe Řezníčku, říkal pravdu o tom, co si myslí většina národa,“ přidal se třetí občan.

„Tak má vypadat veřejnoprávní televize? Kde zaměstnanci prezentují svoje názory? Říkají nám, co je správné, a co chtějí, aby si lidé mysleli? Nechtělo by to zvýšit poplatky?“ padla také série otázek.

