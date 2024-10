„Já být premiérem, docela bych se obával.“ Klausův muž varuje Fialu před nedůstojným koncem

Weigl v rozhovoru pro XTV hodnotil nedávné krajské volby, které dopadly pro vládní strany neúspěšně, což si ale premiér Petr Fiala očividně nepřiznává. „Určitě prohrál premiér Fiala, to je neoddiskutovatelné. Jeho koncepce SPOLU, koalice, nedopadla dobře, stejně jako ODS obecně, až na výjimky, například hejtmana Kubu. I ten ale řekl, že to není zásluha centrály, ale jeho osobní,“ uvedl Weigl.

„Tragicky dopadli Piráti. Takže vládní koalice pohořela,“ zhodnotil ekonom. „Možná je trochu uklidňuje, že v krajských volbách u nás vládní sestava většinou v mezičase dostává na frak. Ale tady jde o druhou velmi výraznou porážku v jednom roce a myslím si, že tento trend se prohlubuje,“ řekl s ohledem na relativní neúspěch vládních stran v červnových volbách do Evropského parlamentu.

Weigl se také zamýšlel nad pozicí hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby v ODS. „Nejsem velký znalec pana hejtmana, abych mohl detailně analyzovat jeho názory, ale dělá na mne dojem, že je velmi zdatný pragmatik a velmi zkušený regionální politik. Má politický cit a vidí, kam se ODS pod vedením premiéra Fialy posouvá a že je na cestě někam, kde v budoucnu pravděpodobně příliš úspěchů nezíská. Proto se vědomě snaží distancovat od Fialovy značky a jet na své jihočeské triko, což se mu daří,“ prohlásil Weigl a varoval Fialu, že by mohl být z vedení ODS odstaven.

„Premiér Fiala by měl vědět, že v ODS existují docela vyvinuté instinkty, jak se zbavovat neúspěšných lídrů, kteří by nemuseli v příštích volbách uspět. Předchůdci Petra Fialy by mohli vyprávět, jak byli před volbami odstraněni a nahrazeni někým jiným,“ varoval Weigl.

Jako příklad může sloužit dění v Demokratické straně v USA. „Dnes tady máme před sebou úspěšný mezinárodní příklad, jak se dá před volbami rychle přepřáhnout ten vůz a snažit se ten nepříznivý výsledek před voliči zamaskovat. Tím myslím Spojené státy, kde byl prezident Biden nahrazen docela potichu Kamalou Harrisovou a najednou se celý establishment tváří, že přišel někdo nový, zachránce, a někdo, kdo nemá nic společného s Bidenovou vládou,“ srovnával Weigl.

„Takové matení veřejnosti by se mohlo udát i u nás a obávám se, aby Petra Fialu nečekal podobný osud a v ODS asi mnozí přemýšlejí, jak to udělat a vyhnout se tomu zdánlivě nevyhnutelnému nárazu do zdi v příštích volbách. ODS se ideově nepochybně posunula někam jinam, než kde byly její kořeny, ale takové ty vnitrostranické mechanismy tam asi zůstávají podobné, takže já být premiérem, docela bych se obával,“ dodal ekonom.

Weigl zhodnotil také poslední měsíce v Pirátské straně, která výrazně neuspěla ve dvou volbách a odešla z vlády. „Piráti mají nejlepší roky za sebou a nevidím příliš šanci nato, aby ten negativní trend zvrátili. Oni se velmi zdiskreditovali jako odborně neschopná skupina lidí, kteří předstírali, že jsou odborníci na digitální prostředí. Všechny své konkurenty a předchůdce kritizovali a to, co předvedli s DSŘ, je tak hrozná rána pro jejich reputaci, že se z toho nemohou v očích veřejnosti vylhat,“ má jasno Weigl.

Navíc prý už ani nejsou atraktivní pro mladé, protože dnešní mladá generace se obrací od progresivismu směrem ke konzervatismu. „A druhá věc, Piráti sice původně vznikli s jinými cíli, ale stali se takovým reprezentantem západního progresivismu a wokismu a já se domnívám, že tahle ideologie začíná ztrácet atraktivitu pro mladou generaci a ti Piráti, kteří ještě před deseti lety byli nějací revolucionáři, tak najednou jsou z nich rodiče ve středním věku a mladší lidé vnímají celou tu ideologii progresivismu s těmi jejími bizarnostmi jako něco, proti čemu je třeba se vymezit. Třeba v Německu volí mladí AfD a ta mladá generace se přiklání spíše ke konzervatismu. Takže já u Pirátů nevidím šanci na návrat na výslunní,“ dodal Weigl k Pirátské straně.

Aktuální společenská a ekonomická situace je podle Weigla téměř kritická a nečekají nás dobré časy. „Myslím, že jsme ve velmi špatných až kritických časech a veřejnost si to myslím neuvědomuje. A tím nemyslím nějaký možný útok z Východu, jak straší premiér Fiala, ta válka je stále někde na Donbase, daleko od nás. Ty problémy jsou v Evropské unii, v krizové situaci je Německo a my s ním, naše hospodářství roste jen minimálně, zažíváme nejistoty ohledně budoucnosti našeho průmyslu, problémy jsou v zemědělství, nedostupnost bydlení, Evropa je zadlužená a nemá strategii jak z těch problémů ven. Drží se místo toho naprosto šílených projektů, jako boj proti klimatické změně, ty genderové nesmysly...“ vypočítával Weigl.

„Doba určitě není dobrá a my jsme její obětí, protože se rozhoduje bez nás, naši politici nemají ani ambici toto směřování v Evropě ovlivnit a všechno schvalují bez rozmyslu, jaké dopady to má na naše životy. Takže doba je kritická a nečekají nás dobré časy,“ varoval ředitel Institutu Václava Klause.

