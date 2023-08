„Já do práce nemusím, mně ta vaše sociálka dává dost.“ Jurečkův „bič na flákače“ ale budí i rozpaky

„Já do práce nemusím, sociálka mi dává dost,“. Na podobné chytráky, co to prohlašují, si chce prý stát nyní posvítit. Ministr Jurečka připravuje nový systém poskytování dávek v hmotné nouzi. Opoziční politikové jsou ale pří hodnocení tohoto záměru zatím opatrní, čekají až na výsledek.

Pod palbou kritiky ze strany části veřejnosti a v poslední době i médií se znovu ocitl systém poskytování různých sociálních dávek. Na jednu stranu je, dle kritiků, pro ty poctivé, kteří se díky svému hendikepu či pokročilému věku ocitli v nesnázích dost komplikovaný a někdy i tvrdý, na straně druhé pro ty vychytralé a bez skrupulí, jež ho i často snadno obcházejí, bývá pak velmi štědrý. Na webu Seznam-média například vyšel před pár dny článek o tom, že někteří vykutálení příjemci dávek si často přijdou i na 40 tisíc měsíčně, když vykážou přehnaný příspěvek na bydlení i s doplatkem, dále rodičovský příspěvek na děti a příspěvek na živobytí. Autorka zmíněného kritického komentáře také poukazuje na časté podvody při vykazování příspěvku na pěstounskou péči, kdy prý vychytralí rodiče dávají své děti do pěstounské péče prarodičům, což ve skutečnosti funguje jen na papíře, a o peníze se pak rozdělí. Tyto případy se údajně mají vyskytovat ve větší míře zejména na Ostravsku. Výjimkou také nejsou případy „milujících rodičů“ většinou z asociálních poměrů, kteří své nedávno narozené děti, byť nejsou nijak fatálně postižení, umístí do různých ústavů či neziskovek, aby se o ně odborně postarali sociální pracovníci a zdravotníci a ve 3 letech, kdy už s nimi není tolik práce, si je pak vezmou zpět. Většinu nákladů pak hradí stát.

Opravdu velký poprask ve veřejnosti pak způsobilo i nedávné mediální vyjádření romského zápasníka z Olomouckého kraje, které publikoval sportovní web Top-Fight. Zmíněný borec měl totiž uvést: „Já do práce nemusím. Mně ta vaše sociálka dává dost. Na co si cikán vzpomene, to má. Ale u vás gádžů to není.“

Na toto poněkud provokativní prohlášení pak velmi rozhořčeně zareagovaly stovky respondentů v diskuzi na tomto webu. Například diskutující Zdeněk Mračno napsal: „Ví ten člověk vůbec o tom, že ty peníze na sociální dávky musel někdo odpracovat?“

Návrhy změn v poskytování dávek se zveřejní už na podzim

Na výše uvedených případech bude zřejmě dost pravdy, protože i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se vyjádřil na sociálních sítích v tom smyslu, že dojde ke změně systému u vyplácení sociálních dávek, aby už tolik nedocházelo k jejich zneužívání, ale aby se také celý systém zmodernizoval a zjednodušil. Za foto osoby tmavší pleti s textem „konec zneužívání dávek“, které Marian Jurečka publikoval na Twiteru, pak dostal od svých koaličních partnerů řadu výtek. Nicméně ministrův nový záměr ohledně poskytování finančních příspěvků v hmotné nouzi potvrdil nyní i mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„V tuto chvíli můžeme říci, že MPSV pracuje na návrhu úprav příjmově testovaných sociálních dávek. Cílem je systém zjednodušit, zpřehlednit, zajistit větší efektivitu a dostupnost i díky vysoké míře digitalizace – a zároveň do systému vnést jasný řád týkající se zkoumání příjmové situace domácnosti, a to jak v rámci majetkové situace, tak v oblasti aktivity na trhu práce. V současné době je nicméně na konkrétní detaily brzy. Návrhy na úpravy jsou nyní diskutovány v rámci pracovní skupiny, kde jsou zastoupeni mimo jiné i představitelé zainteresovaných neziskových organizací a jiných subjektů. První výstupy ohledně chystaných změn bychom rádi zveřejnili na podzim,“ informoval mluvčí MPSV Jakub Augusta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zřejmě vycházelo i z výsledků kontrol Úřadu práce (ÚP), kterých tato instituce, podle vyjádření tiskové mluvčí Kateřiny Beránkové, provedla v minulém roce až 122 tisíc, a to ohledně oprávněnosti využívání sociálních dávek. V Moravskoslezském kraji pak odňal Úřad práce dávky či zjistil různá pochybení u 1371 případů. Krajské ředitelství policie ČR v Ostravě pak eviduje v oblasti sociálního zabezpečení od počátku letošního roku kolem 40 případů různých podvodů.

Nový systém dávek se bude líbit, pokud bude spravedlivý a postihne nepoctivce

Ministr Marian Jurečka se svým návrhem, pokud bude skutečně zaměřený na zjednodušení systému dávek a na zamezení jejich zneužívání, zřejmě uspěje alespoň u veřejnosti. Jak se na něj bude tvářit politická opozice, ale zatím není zcela jasné. Místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku v Parlamentu ČR Jana Pastuchová z hnutí ANO totiž uvedla:

„Obecně proti takovému záměru nic nemám, všichni víme, že současný systém žádostí je zejména v této době velmi zatěžující jak pro žadatele, tak i pro úředníky. Žadatelé musí stále dokola prokazovat své příjmy a výdaje, úředníci je stále dokola posuzují. Nejsem si nicméně úplně jistá, že pomůže záměr popisovaný v médiích, to znamená zkoumání majetkových poměrů ze strany státu tak, jak je popisováno. To může být totiž poměrně složité. Nijak se navíc neřeší případy, kdy se žadatel do tísnivé situace dostane jen na přechodnou dobu. A o tom, že někteří lidé systém dávek zneužívají, víme přece všichni. Bohužel je evidentní, že pokud někdo chce zákon obejít, nějakou cestičku si vždy najde. Proto bych s hodnocením nového systému raději počkala až na konkrétní návrh.“

