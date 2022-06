„Já jsem špatný příklad.“ Německý ministr řekl to, co od českých neuslyšíte

reklama

redaktor časopisu Spiegel citátem bývalého německého kancléře Willy Brandta: „Schopnost přizpůsobit se a ochota utáhnout opasek – tyto vlastnosti jsou mezi lidmi naší země přítomné."

Na to ministr reaguje konstatováním, že okamžité zastavení dodávek plynu by zasáhlo německou ekonomiku tvrději a šířeji než tehdejší nedostatek ropy (míněna situace za vlády W. Brandta, pozn. redakce). Ruský útok na Ukrajinu, je podle Habecka, tak epochálním zásahem do evropského mírového řádu, že v důsledku toho čelíme úplně jinému světovému řádu.

Diskuse se pak stočila na schopnost a ochotu Němců přijmout úsporná opatření i za cenu nepohodlí.

„Myslím, že většina lidí chápe, co je aktuálně v sázce. Válka na Ukrajině je blízko,“ uvedl Habeck. „Život ve svobodě a bezpečí – to už není samozřejmé. Jako takové vidím velké odhodlání nedovolit Putinovi, aby se z této války dostal, i když to bude něco stát. Významně přispíváme k tomu, aby mír a právní stát byly možné i v budoucnu.“

Jak se budou úsporná opatření dotýkat konkrétních lidí?

Podle Habecka je to různé. „Kdo hodně vydělává, umí se s rostoucími cenami vypořádat. Ale znám mnoho lidí, kteří s penězi nevyjdou a kteří ani minulou zimu nedokázali vytopit všechny místnosti v bytě. A musíme být upřímní: Ještě není konec. Bude postiženo více lidí. Vysoké ceny energií se na spotřebitele přenesou postupně. Proto je obdivuhodné, že je Německo stále tak jednotné. Většina lidí si je vědoma skutečnosti, že prostě musíme zvládnout tuto historickou situaci.

Následovala část, která jistě zaujme i občany České republiky. Ministr hovořil o úsporných opatřeních v našem každodenním životě. Habeck popsal, jak zodpovědně a úsporně se chová on sám.

„Drasticky jsem snížil množství času, který trávím ve sprše, ale jsem špatný příklad. Jako ministr si vydělávám plat, o kterém si ostatní mohou nechat jen zdát. Navíc se vracím domů pozdě, vstávám v 6 hodin a v 7 jsem zase z domu. S takovým rozvrhem není nutné ani v zimě topit. Pro lidi pracující z domova, důchodce s malým důchodem a rodiny je to jiný příběh,“ uvedl Habeck.

Na dotaz, jak dlouho se opravdu sprchuje, nabídl srovnání se svým holandským kolegou. „Můj protějšek z Nizozemska mi nedávno hrdě řekl, že spustili kampaň, jejímž cílem je zkrátit průměrnou dobu sprchování z 10 minut na pět. Musel jsem se smát. Nikdy v životě jsem se nesprchoval pět minut. Osprchuji se rychleji.“

Ministr Habeck si je, podle všeho, dobře vědom i toho, že jím prosazovaná úsporná opatření sklízejí i kritiku. Projevil i pochopení pro ty, kteří nechtějí či nemohou šetřit. „Nemusíte být vždycky perfektní. Někdy děti potřebují pěknou dlouhou sprchu nebo brouzdaliště plné teplé vody. Můj vzkaz zní: Dopřejte jim to a nechte své děti bavit se. Nemusíme se omezovat až do takové míry. Ale také se nemůžeme chovat, jako by bylo všechno v pořádku,“ uvedl ministr věci, které by někdo mohl dát do kontrastu s tím, co říkají a k čemu nabádají naši členové vlády.

„Platí základní pravidlo: Spotřebu energie je vždy možné snížit o 10 procent. Ale neplatí to pro každého. Jsou lidé, kteří mají tak málo peněz, že už šetří tolik, kolik se ušetřit dá. Říkat jim, aby šetřili ještě více, je cynické,“ dodal ještě.

Rozhovor se poté stočil k nadcházející zimě a vlivu případného nedostatku plynu na občany Německa.

„Víte, co může znamenat těžká zima plná strádání? Že firmy budou muset ukončit výrobu a propustit své zaměstnance. Že se zhroutí dodavatelské řetězce a lidé si budou muset vzít půjčky, aby zaplatili účet za topení. Že lidé zchudnou a frustrace se rozšíří po celé zemi. To mě teď trápí. Čekají nás těžké časy. Pokud tím projdeme ve vzájemné solidaritě, o které jsme diskutovali, budu na tuto zemi hrdý.“

