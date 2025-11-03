Zelení: Vláda chce umlčet kritiku

Pravidla, transparentnost, odpovědnost a spravedlnost. Hodnoty, které vláda oznamuje jako priority, ale ve skutečnosti se jich nehodlá držet. Zatímco nová populistická vláda tvrdí, že jedná pro dobro lidí, v zákulisí připravuje kroky, které zvýší účty za energie, ohrozí přírodu, omezí nezávislá média i občanskou společnost. A to všechno ve prospěch těch nejbohatších.
Plán podporovat plyn a uhlí znamená jediné: Lidé zaplatí víc, aby oligarchové vydělali ještě víc. Uhelné elektrárny, které ztrácí miliardy, budou dál dostávat podporu, tentokrát ze zákona, z našich kapes.
Vláda chce umlčet neziskové organizace, které „blokují rozvoj“. Jinými slovy chce umlčet kritiku. Takové kroky už známe z Ruska, Maďarska nebo Slovenska. A jsou v rozporu s evropským právem i demokratickými hodnotami.
Zelení ukazují, že to jde jinak. Naše financování je zcela transparentní, otevřené veřejnosti, přehledné a postavené na podpoře lidí, ne oligarchů. Bráníme přírodu, čistý vzduch, levné a dostupné energie i hlas občanů.
Uhlí patří pod zem. Budoucnost patří obnovitelným zdrojům, spolupráci a udržitelnosti.
autor: PV