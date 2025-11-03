Primátor Svoboda: Na pražském magistrátu vznikne nový odbor energetiky

Zjednoduší se tím například koordinace a řízení obnovitelných zdrojů energie v majetku hlavního města, dále zavádění systému energetického managementu, naplňování územní energetické koncepce nebo zajištění plnění strategií v oblasti ochrany klimatu (například udržitelná energetika či bezpečnost v energetice). Dosud se těmito činnostmi zabýval odbor ochrany prostředí, nicméně kvůli obsáhlosti agendy je nutné zřídit nový odbor, který se bude energetikou zabývat komplexně.
Nový odbor energetiky bude mít celkem tři oddělení, a to konkrétně sekretariátu, energetické bezpečnosti a energetického manažera, jenž nyní spadá pod odbor ochrany prostředí. Tato nová organizační struktura má za cíl reflektovat nové potřeby organizačního uspořádání úřadu a zároveň optimalizovat systémové a procesní fungování energetické agendy s ohledem na vývoj v posledních letech, kdy je stále více řešena klimatická změna a snaha o rozšiřování obnovitelných zdrojů a dalších alternativních forem získávání energie.
„Energetika velkého města nemůže být jen doplňkovou agendou – patří mezi klíčové strategické oblasti pro fungování metropole. Praha musí mít jasný plán, jak zvyšovat svou energetickou soběstačnost, posilovat odolnost vůči krizím a zároveň snižovat ekologickou stopu. Zřízení samostatného odboru je proto logickým krokem, který nám umožní lépe modernizovat energetické systémy města,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Zřízení odboru energetiky je výsledkem dlouhodobé snahy města postavit řízení energetiky na jasný systémový základ. Praha potřebuje centrální koordinaci, která propojí odborné zázemí, zkušenosti městských firem i ambice v oblasti udržitelnosti a klimatické odpovědnosti, ale také zajištění úspor ve spotřebě energií. Nový odbor umožní městu efektivněji plánovat a realizovat projekty v době, kdy energetika jako odvětví prochází největší změnou za poslední desetiletí. Bez adekvátního a profesionálního zázemí bychom stěží čelili výzvám, která nám nová doba přináší,“ dodává Jan Chabr, předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Odbor energetiky se bude věnovat koordinaci a řízení obnovitelných zdrojů energie v majetku hlavního města, zavádění systému energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 (vč. certifikace a interních auditů) nebo například problematikou komunitní energetiky. Úkolem odboru bude také koordinace naplňování územní energetické koncepce, naplňování strategií hlavního města v oblasti ochrany klimatu, zajištění odborné a věcné podpory při krizovém řízení energetiky a koncepční zajišťování energetické bezpečnosti. Odbor bude také důležitým subjektem při přípravě a realizaci vybraných energetických projektů pro budovy ve správě odborů pražského magistrátu a součástí přípravy, testování a škálování inovativních pilotních projektů v oblasti energetiky.
Vytvoření nového odboru nebude vyžadovat zvýšení počtu systemizovaných míst zaměstnanců/úředníků Magistrátu hl. m. Prahy.
autor: PV