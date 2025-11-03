Macinka „vydoloval“ z Babiše mnohem víc, než se čekalo

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

03.11.2025 20:05 | Zprávy

Je program nové vlády ušit na míru přáním Andreje Babiše, jak tvrdí zlé jazyky? Nebo jde o kompromis, se kterým mohou být spokojeni i voliči nejmenšího koaličního partnera, Motoristů? ParlamentníListy.cz zanalyzovaly programové prohlášení vlády. Zjistili jsme, že Macinkova strana měla velké slovo například v otázkách financí a zahraniční politiky. „Je tam vidět spousta průniků,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš. Strach má především o rozpočet kvůli zadlužení, které zůstalo po minulých vládách.

Macinka „vydoloval“ z Babiše mnohem víc, než se čekalo
Foto: Archiv
Popisek: Tisková konference po podpisu koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů sobě

Redakce ParlamentníchListů.cz porovnala programové prohlášení vlády s programem, který Motoristé zveřejnili na svém webu. V otázce veřejných financí se vznikající Babišova vláda v programovém prohlášení zavazuje k udržování „blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tří procent deficitu, požadované Paktem stability a růstu“. Myšlenka masivních investic do dlouhodobého ekonomického růstu a úspor v provozu státu odpovídá programu Motoristů, stejně jako plán dosáhnout v delším horizontu vyrovnaného, nebo dokonce přebytkového hospodaření státu. Programové prohlášení zmiňuje provedení vnitřních auditů provozních výdajů orgánů státní zprávy a omezení nadbytečné agendy. 

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 11146 lidí

Motoristé mají ve stranickém programu jasný postoj k EET: Jeho znovuzavedení nepodporují. Pokud by k němu přesto mělo dojít, budou trvat na výjimkách pro drobné podnikatele a živnostníky s ročním obratem do pěti milionů korun. Programové prohlášení vlády slibuje znovuzavedení EET v roce 2027, ale také ústupek, formulovaný větou „při zohlednění drobných živností a příležitostných přivýdělků, na které se systém vztahovat nebude“. Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami, jako je daňová sleva pro evidující OSVČ nebo mediálně velmi sledované zastavení zvyšování odvodů. To jsou body, které jsou v souladu s programem Motoristů. Živnostníky, zaměstnance, studenty i rodiny potěší slib vlády nezvyšovat žádné daně. Z programu Motoristů je také zrušení DPH na léky na předpis a zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH výrazně nad dva miliony korun (Motoristé navrhují pět). Změna hranice pro vstup do DPH se ale musí projednat i na úrovni EU. Snazší bude prosadit vznik jednotného inkasního místa, které sloučí výběr daní a pojištění, čímž bude snížena administrativní zátěž pro podnikatele. I ten přeskočil z programu Motoristů do vládního programového prohlášení. V minulosti o jednotné inkasní místo stály i jiné strany a hnutí, ale nebyly schopny ho zavést do praxe.

V říjnu neprošel Senátem návrh na zanesení práva používat hotovost do ústavy. Motoristé mají tento bod v programu a objevil se i ve společném vládním programovém prohlášení: „Navrhneme Parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.“

V otázce neziskovek vykazovali ANO, Motoristé i SPD shodu už před volbami a tomu odpovídá i programové prohlášení vznikající vlády: „Zřídíme veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. Neziskové organizace pobírající veřejné peníze budou mít povinnost transparentně zveřejňovat své konkrétní výdaje. U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.“  

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
6%
2%
hlasovalo: 13377 lidí

Česko bude podle programového prohlášení nové vlády zemí s nulovou tolerancí vůči nelegální migraci. „Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu,“ píše se v dokumentu. Migrační politika má reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy země. To jsou body, které mají ve svém programu i Motoristé. Velké změny mají dorazit na Ministerstvo vnitra, až z něj odejde Vít Rakušan. Babišova vláda se proti němu vymezuje slovy: „Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani ‚velkým bratrem‘. Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.“

Oddíl číslo 5, zahraniční politika, ve valné většině odráží postoje resortního garanta za Motoristy, kterým je kandidát na ministra zahraničí Filip Turek. Obnovení vztahů v rámci V4, přátelství s Izraelem, strategické vztahy s USA a návrat k „politice všech azimutů“, jak lze chápat následující formulaci z programového prohlášení: „Česká republika bude rovněž udržovat dobré nebo alespoň standardní vztahy s ostatními klíčovými globálními mocnostmi.“ Koalice chce podporovat diplomatické kroky k ukončení války na Ukrajině a eliminovat rizika rozhoření války v Evropě. Usilovat bude o ekonomickou diplomacii, české firmy mohou očekávat cílenou podporu při exportu a v přístupu k obchodním partnerstvím. V rámci Evropské unie chce ČR klást důraz na respekt k národní suverenitě členských států: „V zájmu České republiky je nepřesunovat další pravomoci z národní úrovně na úroveň EU, nepřipustit energetickou závislost ČR, nepodílet se na aktivitách směřujících k rozšiřování ekologických a dalších regulací  ohrožujících konkurenceschopnost národního hospodářství, chránit hranice vůči masové migraci a udržet svobodný informační prostor. Nepřipustíme oslabování principu jednomyslnosti.“ 

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 18340 lidí
Programové prohlášení nové koalice pro ParlamentníListy.cz zhodnotil politolog Lukáš Valeš. „Je vidět, že ty strany spolu nejsou jen pro to, aby si rozdělily moc a křesla, je tam vidět spousta průniků od Evropské unie po ulehčení života živnostníkům,“ říká. Možné třecí plochy našel v otázkách, kde Motoristé mohou prosazovat více tržní řešení a SPD bude volat po větších zásazích státu. K tomu by mohlo dojít třeba v otázce dostupného bydlení. Vzájemné výhrady jsou podle Valeše spíše marginální a rychlost, s jakou se ANO, Motoristé a SPD domluvili na společném programu, to jen dokazuje. Jako příklad může posloužit znovuzavedení EET a současně snaha o posunutí hranice pro vstup do DPH na pět milionů korun. Tento kompromis odráží přání všech vládních stran.

„Jediné riziko vidím v tom, že předchozí vláda měla také dobrý program, ale jeho realizace byla katastrofou. Dokonce šli proti vlastnímu programu při zvyšování daní a zvyšování věku odchodu do důchodu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš. Babišovu vládu podle něj čeká složitý úkol sladit nezvyšování daní a snižování zadlužení státu. „I kdyby se podařilo škrtat ve státních výdajích, a že je co škrtat, tak to nebude stačit k tomu, jak říkají Motoristé, abychom změnili ten trend ve smyslu od zadlužování k vyrovnanému rozpočtu,“ řekl politolog. Práci nové vládě komplikuje velikost existujícího státního dluhu. „Zatím si moc nedokážu představit při výši schodku na příští rok přes 300 miliard, jak se z toho dokážeme dostat třeba na 100 miliard nebo nějaké přijatelné číslo,“ dodal Lukáš Valeš.

 

Zdroje:

https://fs2-ct24.ceskatelevize.cz/file/ZmYxMGRjNjk3YTE1MzlhMLIIMGGSWxhY_5Xhey3AZnGLW4pzEEyjrU28C4wpan9EYBs-QcRv7YYA-LBOgWACT4bfzwj1g6IzPXD_cgMlKvc.pdf

https://motoristesobe.cz/program2025#na-strane-podnikatelu

https://motoristesobe.cz/program2025#top

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

programové prohlášení , Valeš , ANO , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Jste spokojeni s podobou nové vlády?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Novotný

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Kauzy

Tvrdíte, že jako strana nemáte na triku žádné kauzy, a co ty peníze, co chodili vašemu předsedovi Hřibovi na účet, a o kterých prý nevěděl a zjistil to, až když to vyšlo veřejně najevo? A k tomu vašemu protikorupčnímu tažení. Ve sněmovně nejste už žádní nováčci a změnilo se snad něco zásadního za po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka „vydoloval“ z Babiše mnohem víc, než se čekalo

20:05 Macinka „vydoloval“ z Babiše mnohem víc, než se čekalo

Je program nové vlády ušit na míru přáním Andreje Babiše, jak tvrdí zlé jazyky? Nebo jde o kompromis…