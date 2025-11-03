Macinka „vydoloval“ z Babiše mnohem víc, než se čekalo

Redakce ParlamentníchListů.cz porovnala programové prohlášení vlády s programem, který Motoristé zveřejnili na svém webu. V otázce veřejných financí se vznikající Babišova vláda v programovém prohlášení zavazuje k udržování „blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tří procent deficitu, požadované Paktem stability a růstu“. Myšlenka masivních investic do dlouhodobého ekonomického růstu a úspor v provozu státu odpovídá programu Motoristů, stejně jako plán dosáhnout v delším horizontu vyrovnaného, nebo dokonce přebytkového hospodaření státu. Programové prohlášení zmiňuje provedení vnitřních auditů provozních výdajů orgánů státní zprávy a omezení nadbytečné agendy.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Motoristé mají ve stranickém programu jasný postoj k EET: Jeho znovuzavedení nepodporují. Pokud by k němu přesto mělo dojít, budou trvat na výjimkách pro drobné podnikatele a živnostníky s ročním obratem do pěti milionů korun. Programové prohlášení vlády slibuje znovuzavedení EET v roce 2027, ale také ústupek, formulovaný větou „při zohlednění drobných živností a příležitostných přivýdělků, na které se systém vztahovat nebude“. Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami, jako je daňová sleva pro evidující OSVČ nebo mediálně velmi sledované zastavení zvyšování odvodů. To jsou body, které jsou v souladu s programem Motoristů. Živnostníky, zaměstnance, studenty i rodiny potěší slib vlády nezvyšovat žádné daně. Z programu Motoristů je také zrušení DPH na léky na předpis a zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH výrazně nad dva miliony korun (Motoristé navrhují pět). Změna hranice pro vstup do DPH se ale musí projednat i na úrovni EU. Snazší bude prosadit vznik jednotného inkasního místa, které sloučí výběr daní a pojištění, čímž bude snížena administrativní zátěž pro podnikatele. I ten přeskočil z programu Motoristů do vládního programového prohlášení. V minulosti o jednotné inkasní místo stály i jiné strany a hnutí, ale nebyly schopny ho zavést do praxe.
V říjnu neprošel Senátem návrh na zanesení práva používat hotovost do ústavy. Motoristé mají tento bod v programu a objevil se i ve společném vládním programovém prohlášení: „Navrhneme Parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.“
V otázce neziskovek vykazovali ANO, Motoristé i SPD shodu už před volbami a tomu odpovídá i programové prohlášení vznikající vlády: „Zřídíme veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. Neziskové organizace pobírající veřejné peníze budou mít povinnost transparentně zveřejňovat své konkrétní výdaje. U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.“
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Česko bude podle programového prohlášení nové vlády zemí s nulovou tolerancí vůči nelegální migraci. „Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu,“ píše se v dokumentu. Migrační politika má reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy země. To jsou body, které mají ve svém programu i Motoristé. Velké změny mají dorazit na Ministerstvo vnitra, až z něj odejde Vít Rakušan. Babišova vláda se proti němu vymezuje slovy: „Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani ‚velkým bratrem‘. Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.“
Oddíl číslo 5, zahraniční politika, ve valné většině odráží postoje resortního garanta za Motoristy, kterým je kandidát na ministra zahraničí Filip Turek. Obnovení vztahů v rámci V4, přátelství s Izraelem, strategické vztahy s USA a návrat k „politice všech azimutů“, jak lze chápat následující formulaci z programového prohlášení: „Česká republika bude rovněž udržovat dobré nebo alespoň standardní vztahy s ostatními klíčovými globálními mocnostmi.“ Koalice chce podporovat diplomatické kroky k ukončení války na Ukrajině a eliminovat rizika rozhoření války v Evropě. Usilovat bude o ekonomickou diplomacii, české firmy mohou očekávat cílenou podporu při exportu a v přístupu k obchodním partnerstvím. V rámci Evropské unie chce ČR klást důraz na respekt k národní suverenitě členských států: „V zájmu České republiky je nepřesunovat další pravomoci z národní úrovně na úroveň EU, nepřipustit energetickou závislost ČR, nepodílet se na aktivitách směřujících k rozšiřování ekologických a dalších regulací ohrožujících konkurenceschopnost národního hospodářství, chránit hranice vůči masové migraci a udržet svobodný informační prostor. Nepřipustíme oslabování principu jednomyslnosti.“
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Jediné riziko vidím v tom, že předchozí vláda měla také dobrý program, ale jeho realizace byla katastrofou. Dokonce šli proti vlastnímu programu při zvyšování daní a zvyšování věku odchodu do důchodu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš. Babišovu vládu podle něj čeká složitý úkol sladit nezvyšování daní a snižování zadlužení státu. „I kdyby se podařilo škrtat ve státních výdajích, a že je co škrtat, tak to nebude stačit k tomu, jak říkají Motoristé, abychom změnili ten trend ve smyslu od zadlužování k vyrovnanému rozpočtu,“ řekl politolog. Práci nové vládě komplikuje velikost existujícího státního dluhu. „Zatím si moc nedokážu představit při výši schodku na příští rok přes 300 miliard, jak se z toho dokážeme dostat třeba na 100 miliard nebo nějaké přijatelné číslo,“ dodal Lukáš Valeš.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.