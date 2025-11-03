Vy máte stále nějaký nesoulad... ČT se ptala, Babiš se smál

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů dnes v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu, která potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. Dokument byl podepsán zhruba hodinu před začátkem ustavující schůze nové Sněmovny.
Podle textu dohody bude premiérem nominant hnutí ANO, který ponese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu všech tří koaličních partnerů. Vznikající koalice bude mít ve dvousetčlenné Sněmovně většinu 108 hlasů – stejnou, jakou měla i bývalá koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), STAN a Pirátů v minulém volebním období.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že nová vláda chce schválit státní rozpočet na příští rok ve třetím čtení 17. prosince, aby se vyhnula rozpočtovému provizoriu. Babiš doufá, že současný kabinet Petra Fialy pošle návrh rozpočtu do Sněmovny ještě před jejím ustavením.
„Podle našeho plánu by mohlo dojít 17. prosince ke třetímu čtení. Musíme akceptovat návrh schodku, i když ten rozpočet nemá krytí,“ řekl Babiš s tím, že vznikající vláda se s tím musí vyrovnat a rozpočet schválit.
Tisková konference se následně nesla v uvolněné atmosféře, kdy zejména Andrej Babiš a Tomio Okamura nešetřili kritikou na přítomné novináře. Jeden z prvních dotazů padl na Babiše, kdy chce zveřejnit jména jednotlivých ministrů.
„Koncem listopadu bychom mohli dát nominaci na Hrad, ale nechci tady dávat nějaká pevná data, abyste mě zase grilovali, že jsem ten termín nedodržel,“ vzkázal Babiš.
V dalším dotazu novináři reflektovali, že opozice už nyní kritizuje vznikající vládu. Babiš ale zažertoval, že neví, o jaké opozici je vlastně řeč. „A jaká opozice?“ Zeptal se Babiš. „Možná vám to uniklo, ale stále ještě vládne Fialova vláda,“ pravil Babiš.
Následně přišla otázka reportéra České televize na údajný nesoulad s prezidentem Pavlem ohledně vyřešení střetu zájmů a zahraniční politiky. „Vy máte s námi stále nějaký nesoulad, s panem prezidentem žádný nesoulad nemám. My bojujeme za zájmy České republiky, ale jsme jednoznačně zakotveni v NATO a Evropské unii,“ reagoval Babiš.
„A ten střet zájmů, to vás samozřejmě nejvíc zajímá, já doufám, že až se to bude projednávat, tak Česká televize to bude přenášet v živém přenosu,“ dodal sarkasticky.
Slovo si pak vzal Radek Bartoníček z Aktuálně.cz, který uvedl, že je Babiš poprvé ve vládě s někým, kdo je proti NATO, a jak to chce řešit.
„Já vás rád vidím, ale prohrál jste volby. Nevyhrál jste je. Ale naše západní orientace je jasná, to opakuji, tak buďte v pohodě,“ uvedl Babiš. „My se budeme chovat jako státníci, budeme spojovat, to vy, novináři rozdělujete, tak to už nedělejte,“ vyzval novináře.
Tomio Okamura k Bartoníčkovu dotazu na snahy o vystoupení z NATO a zda jako předseda Sněmovny změní svoje chování, reagoval ještě příkřeji.
Tomio Okamura
„Já bych rád vyvrátil tady tu lež, která se opakuje, i když už je po volbách. Vy se snažíte neustále lhát, SPD nikdy neměla v programu vystoupení z NATO, všichni to ví, tak už nelžete a chovejte se normálně, protože už je opravdu po volbách. Prohrál jste to, a to je fakt,“ vzkázal Bartoníčkovi.
„My jsme měli v programu podporu širokého referenda, ale je nás tady jen patnáct, takže jsme samozřejmě nemohli prosadit úplně široké referendum i ohledně výstupu z NATO a EU. Jinak já vás znám patnáct let a vy jste se rozhodně změnil, ale spíše k horšímu,“ dodal Okamura.
Padl i dotaz, jak si Babiš představuje politické neziskovky, které chce podle programu omezovat od státních dotací.
„To je třeba paní Holcová, která nám prohrála volby v roce 2021, když si vymyslela, že jsem někde zpronevěřil peníze ve Francii na nějaký zámeček. To jsou neziskovky, které ovlivňují politické dění, a Trump naštěstí zrušil USAID, která to všude po světě podporovala,“ uvedl na adresu Pavly Holcové, která řešila kauzu Panama Papers v Česku.
Na závěr poněkolikáté zazněl opětovný dotaz na střet zájmů a zda by to Babiš neměl vysvětlit i veřejnosti a médiím, než půjde za prezidentem.
„Já vás nepotřebuju, abyste za mě mluvila s prezidentem. Já se s ním domluvím, já to vyřeším, jak jsem to opakovaně řekl. A kdy? To je moje věc a prezidenta,“ dodal rázně Babiš.
autor: Jakub Makarovič