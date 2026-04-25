„Já se chovám slušně, to za vámi je osm mrtvých“. Turek a stanař si vystačili bez moderátorky

Poslanec Filip Turek (Motoristé) se bránil nařčení z nacistické propagandy. Ve vysílání TN Nova označil výroky o „deratizování parazitů“ za lež a zdůraznil, že nemluvil o státních úřednících, ale o aktivistech na ministerstvech.
Opravdu dusná atmosféra zavládla ve studiu pořadu TN Nova Za pět minut dvanáct, jehož hosty byli čestný předseda Motoristů a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek a bývalý ministr průmyslu a obchodu za STAN Lukáš Vlček. Turek zdůraznil, že je třeba mít pragmatické vztahy s Čínskou lidovou republikou, což znamená uznávat politiku jedné Číny.
„Ať tam na návštěvu samozřejmě jede, ale letí linkou. Nebo ať jede vlakem,“ vyjádřil se k plánované cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Režim v zemi ho prý nezajímá. „To bychom pak nemohli obchodovat s nikým. Pro mě je zajímavé, jak velkou obchodní výměnu s tou zemí máme,“ řekl Turek a dodal, že „aktivistické výlety pana Vystrčila jsou něčím, co nikdo jiný v Evropě nedělá“.
„Když se podíváme na počet pracovních míst, která generují tchajwanské investice v České republice, tak je to zhruba 30 000 pracovních míst, oproti zhruba čtyřem z Číny,“ oponoval Vlček.
Turek: Nikdy jsem neřekl, že úředníci jsou paraziti
Ve studiu se pak strhl spor týkající se dotací zemědělcům a diskuse se stočila k výroku Filipa Turka týkajícího se ministerských úředníků.
Moderátorka Bára Divišová vládnímu zmocněnci řekla: „Máte jít na kobereček k panu Babišovi i s panem Macinkou.“
„Neumím si to představit,“ reagoval Turek. „Tak bude Koaliční rada. Já jsem na koberečku ještě nebyl, v dospělosti. Přiznám, že nejsem na to úplně stavěn, ale jde o to, že Blesk si vymyslel dezinterpretaci toho, o čem já jsem hovořil, když jsem hovořil o parazitech. Já jsem hovořil o někom, kdo pracuje proti zájmu ministerstva, konkrétně o pánovi, který za peníze ministerstva pracoval v rozporu se zadáním. My jsme chtěli zmenšovat akcelerační zóny a on tomu chtěl zabraňovat,“ vysvětlil Turek.
Spor se týkal větrných elektráren. „My tvrdíme, že tu nemají být v masovém měřítku. On tvrdil, že mají být v masovém měřítku,“ sdělil vládní zmocněnec.
Na ministerstvu bylo propuštěno 39 lidí, v některých případech ho to podle jeho slov mrzelo. „Bohužel je to systematizace v rámci šetření. A potom je propouštění aktivistů. Na ministerstvu životního prostředí je absolutní většina lidí super. Jsou slušní lidé, které mám rád. Mám s nimi skvělý vztah. A o nich jsem nemluvil. Já jsem nikdy neřekl, že jsou paraziti úředníci. Já jsem řekl, že je tam stále nalezlých mnoho parazitů,“ zdůraznil Turek.
Zmínil neziskové organizace, které čerpají peníze. „Ve všech podřízených organizacích přes agentury se tam tahaly peníze za pana Hladíka. Tam opravdu zmizely desítky milionů. Sedm set milionů se dalo za tři roky na environmentální vzdělávání. Neumíte si představit, jaké to je odhalovat to. Teď zjistíte, s jakými aktivisty se paktují. Zjistíte, že je tam člověk, který je bratrem člověka, který kuličkovkou střílel na prezidenta Klause. Pracoval tam, pustil do budovy lidi, kteří potom slaňovali z budovy. Jsou to lidé, kteří demonstrují proti vládě, zamezují výstavbě, jako to bylo Hnutí Duha nebo Arnika. Blokovali výstavbu přehrady a potom tam zemřeli lidé při povodních. Jsou placeni z peněz ministerstva, z peněz daňových poplatníků a z evropských peněz. Tomu budeme dál zamezovat a věřím, že s tím souhlasí všichni moji kolegové,“ uvedl vládní zmocněnec.
Zdůraznil, že premiér na něj má telefon a připustil, že se o tématu mohou bavit na příštím jednání koaliční rady. Všechna média podle něj převzala lež.
„Je to vytržené z kontextu. Tak jako když jsem si před dvěma a půl lety dělal legraci z pana předsedy Rakušana, že půjčil telefon dětem, tak já jsem říkal, že ho nechám kolovat v hospodě. A rok média pouštěla dezinterpretaci – dva roky staré video – a dělali, že je to reakce na novou kauzu,“ vysvětlil Turek.
Teď je to podle něj stejné. „Já řeknu, že jsou tam nalezlí někteří parazité a oni řeknou, že jsem to řekl o všech státních úřednících nebo o úřednících na ministerstvu, že jsou to parazité. Takhle jsem to neřekl. Je to lež, všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo a pokud věří tomu, že jsem to tak řekl. Přísahám, že jsem to takto neřekl. Nemluvil jsem o úřednících, mluvil jsem o těch aktivistech, kteří jsou tam nalezlí těmi postranními cestičkami, a je tam hodně. Máme na to dokonce detektiva. Kreslíme na to pavouky, mapy, hledáme je a odřezáváme je od peněz a myslím, že to je správné, budeme to dělat dál,“ vysvětlil Turek.
Vlček: Slova nacistické propagandy
Jeho vysvětlení však opozičního poslance neuklidnilo. „Nevím, kdy se mám smát a kdy brečet,“ reagoval Vlček a zeptal se: „Vy jste neřekl, že ‚deratizování parazitů nám jde poměrně dobře‘? To nejsou vaše slova?“
Turek připustil, že jde o jeho slova. „To nám jde skvěle, jasně,“ řekl vládní zmocněnec.
„To jsou vaše slova?“ ujišťoval se exministr.
„To nám jde skvěle. To jsou moje slova,“ zopakoval Turek.
„To znamená, slova nacistické propagandy jsou vaše slova,“ mínil Vlček.
„To si děláte legraci, ne?“ ohradil se vládní zmocněnec.
„To jsou přesně slova, která používal Adolf Hitler ve 30. letech,“ sdělil exministr.
„Všichni používají nějaká slova, to s tím nemá nic společného,“ namítl Turek.
Vlček se ho zeptal, jestli používání slov nacistické propagandy je v pořádku. „Vy už nejste provozovatel nějaké moštárny, vy jste reprezentant státu,“ zdůraznil Vlček.
„Další dezinformace. Nikdy v životě jsem nebyl provozovatelem moštárny,“ namítl Turek.
Oba poslanci pak začali hovořit jeden přes druhého a moderátorka se je snažila mírnit.
„Děláte ostudu v zahraničí,“ útočil exministr a opět hovořil o údajném použití slov nacistické propagandy.
„Nebuďte drzý,“ ozval se Turek.
Opoziční poslanec jeho slova zopakoval se změněnou intonací.
„Dávejte si pozor,“ řekl mu vládní zmocněnec.
„Pánové, pánové!“ snažila se Divišová marně.
„Dávejte si pozor a nebuďte drzý? Fakt? Vyhrožujte si lidem, kteří pro vás pracují, nevyhrožujte tady mně,“ rozčílil se Vlček.
„Já se chovám slušně,“ namítl Turek. A pak opozičnímu politikovi vmetl do tváře: „Chováte se jako paní Nerudová, je za vámi osm mrtvých v kauze Dozimetr.“
„Pánové, snad se mi tady nepoperete,“ děsila se moderátorka.
„Já se chovám slušně,“ hlásili oba politici jeden přes druhého.
„Ššš,“ zkoušela to Divišová a konstatovala, že diváci v tuto chvíli z debaty nemají vůbec nic. Nakonec se jí přece jen podařilo vzájemné překřikování utnout a posunout diskusi k dalšímu tématu.
