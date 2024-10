„Jak může někdo vyžít s důchodem?“ Daniel Vávra hledal Granko, užasl nad cenovkou, a ne jednou

Vávra v příspěvku, který za necelý den nasbíral tisíce „lajků“, popisuje hledání Granka v pražských večerkách a překvapení nad aktuální cenou této sladké pochoutky. „Byl jsem dnes ve večerce (jedné z osmi večerek v našem bloku, jsme ulice s největší hustotou asijských večerek na světě) a hledal jsem Granko. Samozřejmě pro sebe, ne pro děti. Měli ho jen v jedné provozovně, ale když jsem ho s velkým nadšením našel, málem mě vomyli. U 400g balení byla cenovka 175 korun. WHAT THE FUCK?“ píše Vávra, že ho cenovka nemile překvapila.

„Chvíli jsem uvažoval, že ho ukradnu. Copak kradu! Nakonec jsem koupil menší balení ‚jenom‘ za 110 a místo deseti lžiček si budu do mlíka dávat jenom sedum,“ popsal své pocity herní vývojář s tím, že cenu Granka poté ověřil na internetu.

„Nicméně došel jsem domů a podíval se na internet, kolik to stojí, v domění, že pan večerkář to zdražil o 200 % a včera si za peníze vydělané na Granku koupil nový mercedes. A k mému velkému překvapení tam na mě vyskočila suma 150. Chcete mi jako říct, že si posledních pár let kupuju kakavo jako Ročíld, a kdybych místo toho ždímal kočku, mohl jsem si koupit eště jeden dvanáctiválec a zlatej řetěz k tomu?“ nestačil se divit Vávra. Přitom ještě v roce 2022 stálo stejné balení Granka v obchodech 50 korun.

Nejbolestnější je samozřejmě pro Čechy zdražení piva. „Koneckonců cena piva je naprosto šílená taky. V hlavě mám dodnes zafixováno, že dvanáctka stojí 35. Samozřejmě že už to pár let neplatí, ale když i na vesnici chtějí za točený 60, tak začínám mít strach o osud českých hospod. Kdo bude chodit do hospody, když si může koupit v krámě lahváče za dvacku?“ ptá se Vávra a rovnou se omlouvá, že si téhle děsivé inflace všiml až teď. „Přiznávám, že jsem se na účtenky v obchodě moc nedíval, protože (zatím) nemusím. Ale to Granko mě fakt nasralo,“ nebral si servítky.

Pro rodinu s průměrnými příjmy jsou dnešní ceny jídla likvidační a to stejné platí i v případě bydlení, energií a dalších životních nutností. „Přiznám se, že naprosto nezávidím těm, kteří mají i průměrně placenou práci, natož matkám samoživitelkám nebo důchodcům. Jak může někdo vyžít s průměrným důchodem 20 000? A jak můžou nějací chytráci o tomhle vykládat, jak se máme dobře? Když si vezmu, že si dám k snídani jogurt, rohlík a sklenici mlíka, jsem na 30 korunách. Oběd v pajzlu 250, somrácká večeře 50. Jsem na 10 tisíci korunách měsíčně jen za jídlo. Když k tomu přihodím, že mám na krku dítě, nájem, oblečení, školu, auto, poplatky... Asi pudu střílet nutrie k Vltavě a živit se prodejem kožek,“ pokračuje Vávra se svým břitkým komentářem.

Slova vlády Petra Fialy o tom, že je inflace minimální a že se máme dobře, tak Vávra rozhodně nesdílí. „Nemám pocit, že se máme dobře. A rozhodně nemám pocit, že meziroční inflace je 3,5 % jak se uvádí. Kurva, Granko zdražilo za dva roky o 200 %, takže meziroční granková inflace byla 73 %! Kdybych si chtěl v roce 2022 koupit Granko za mega, měl bych ho doma osum tun! A dneska? Ani ne tři tuny! No kde to jsme? Stanjuro octup! Granková chudoba!“ dodává ironicky.

V dalším komentáři ještě Vávra reaguje na názory některých „chytráků“, že na světových trzích zdražilo kakao, a proto musí být Granko takto drahé. „Z Grankové epopeje se stal přes noc nečekaně virál a vyskytli se tam lidé, kteří mě upozorňují, že cena kakaa na mezinárodních trzích stoupla asi třikrát. Což je pravda,“ souhlasí Vávra, ale poté se pouští do rozboru složení českého Granka.

„V Granku je 20 % kakaového prášku. Zbytek je cukr, protože ve 100 g je 79 g sacharidů a nějaká éčka a sůl. 100 g 100% kakaového prášku se dá koupit za 30 korun v maloobchodě. 400 g cukru se dá koupit za 10 korun. Tyto dvě ingredience v zásadě stačí zamíchat. Výroba sladkého kakaa mě tak vyjde DOMA na 40 korun a minutu práce v maloobchodních cenách,“ vypočítává slavný herní vývojář.

Přitom výrobní náklady pro výrobce za velkoobchodní ceny musejí být pochopitelně mnohem nižší. „Takže představa, že vyrobit půl kila Granka stojí kvůli vysoké ceně kakaa 80 korun a zbytek je marže a daně, které to zvednou na 150, je podle mě úplně mimo realitu,“ má jasno Vávra.