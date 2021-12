„Jaké schůzky, byl jste tam sám?! Co běží?“ Lipavského dnes dvakrát totálně ugrilovali. Nejdřív Zeman, pak Takáč

reklama

Úvodem se Takáč zeptal, zda je Lipavský ještě kandidátem na ministra, nebo je již bývalý kandidátem. „Ve svém úvodním příspěvku jste odcitoval vyjádření Petra Fialy i vyjádření mého předsedy Ivana Bartoše, kteří se jednoznačně vyjádřili. Slovo bývalý určitě není namístě,“ poznamenal Lipavský. Šéf Pirátů Bartoš za Lipavským stojí.

A doporučil mu skutečně prezident, aby se vzdal kandidatury? „To je zajímavá otázka. Ta odpověď není vůbec jednoduchá. V tuto chvíli probíhá celá řada schůzek pana prezidenta s jednotlivými kandidáty na ministry. Je to součást procesu mezi jmenovaným premiérem a prezidentem a nemá smysl – a existuje dohoda, že nebudeme ty personální věci komentovat, nějakým způsobem vířit. Je to dohoda na úrovni koalice a vnímám, že takovou dohodu má i pan prezident s panem premiérem,“ poznamenal Lipavský.

Informace Frekvence 1 odmítal i přes opakované otázky Daniela Takáče Lipavský komentovat. „Pan premiér Petr Fiala má domluvenou podobu vlády tak, jak je to domluveno na tom koaličním půdorysu, s jasnou 108 v Poslanecké sněmovně, na základě voleb do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Lipavský, jenž opakovaně odmítal interpretovat slova prezidenta.

Moderátor Daniel Takáč připomněl Lipavskému heslo Pirátů o transparentnosti, kterou jako strana hlasitě prosazují, proto mu přijde zvláštní, že když mají nyní veřejnosti jasně sdělit, co se odehrálo mezi ním a prezidentem, tak informaci tutlají. Lipavský se snažil bránit tím, že nastupující vláda Petra Fialy nebude ještě během jednání vypouštět „tweety“ jako vláda Andreje Babiše, což Takáče neuspokojilo. „No vidíte, tady nemusíte vypouštět žádné tweety, stačí, když řeknete, jestli vám prezident doporučil nebo nedoporučil, abyste se vzdal kandidatury,“ ptal se znovu moderátor. Host ve studiu ale znovu odbíhal do neurčita se slovy, že probíhá proces jmenování vlády, probíhají schůzky... Takáč mu ale znovu skočil do řeči: „S vámi neprobíhalo sedmnáct schůzek najednou, byl jste tam sám s prezidentem republiky, možná i nějací spolupracovníci, to ale není důležité. Důležité je, jestli to prezident řekl, nebo neřekl.“ Odpovědi se ale znovu nedočkal. Lipavský ho odkázal na „proces, který běží“... V tu chvíli se ale Takáč znovu napřímil: „Nechápu, co běží. Co běží?“

On sám se vzdát nominace nehodlá. „Mám sebevědomí vést resort zahraničních věcí,“ poznamenal Lipavský. „A pokud i naši koaliční partneři toto uznávají, protože jinak by s mojí nominací nesouhlasili, takto o tom přemýšlím, tak nemám důvod to vzdávat,“ dodal.

Řeč byla i o větě z koaliční smlouvy, kdy koalice slibuje obnovení havlovské zahraniční politiky. Co to znamená? „Je to odkaz k ideálům ze začátku 90. let a v tom programu se to projevuje ve zcela konkrétních místech, je to otázka pojetí lidskoprávní politiky, vrácení tohoto étosu do české zahraniční politiky. A není to černobílé, že bychom zahazovali snahu o rozvíjení ekonomické diplomacie, ale my víme, že obojí fungovat souběžně, je to o tom, že jednoznačně vláda deklaruje svůj zájem na tom, abychom byli dobrými a kvalitními členy EU a NATO,“ podotkl Lipavský, že jde o odkaz k prezidentu Havlovi, nikoliv že by vláda dodržovala nějaký kánon. „Jednoznačně nás to vrací do určitého myšlenkového schématu,“ dodal. Jednoznačnou prioritou je pak předsednictví EU.

Závěrem pak Lipavský pohovořil i o tom, jak revidovat vztahy s Ruskem. „Současný stav vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací je víceméně na bodu mrazu. Komunikace mezi našimi státy probíhá velice stroze a formou předvolávání velvyslanců či zasílání diplomatických nót. V Ruské federaci jsme na tom nechvalně proslulém seznamu nespřátelených států, společně se Spojenými státy americkými, a je to dlouhodobě nevýhodná situace pro Česko. To, co já vítám, je vlastně aktivita současného ministra zahraničních věcí Kulhánka, který vypracoval jakýsi audit vztahů České republiky a Ruské federace, proběhlo k tomu na politické úrovni několik jednání. Co s tím, jak z toho ven? Ta odpověď nyní není známá. To, co my víme, je, že Česká republika bude muset nějakým způsobem iniciovat vnitřní debatu, my si musíme zde na politické scéně ujasnit to, jakým způsobem chceme k Rusku přistupovat, nebo ty vztahy se nepohnou dál, dokud Česká republika bude na tomto seznamu. Jak toho dosáhnout, je netriviální otázka. Moje hlavní teze ve vztahu k Ruské federaci je, že musíme umět ostatním státům v EU a NATO vysvětlovat naše zájmy a postupovat ve spolupráci s nimi,“ podotkl Lipavský.

Postoj Německa a Francie vůči Rusku není podle jeho slov totožný s Českou republikou. „Tam je dialog i po té praktické stránce bohatší. Český ministr zahraničních věcí nebo premiér nejednali se svými ruskými protějšky přes deset let. Angela Merkelová nebo francouzský prezident Macron jednají velice často,“ sdělil.

