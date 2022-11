„Jako Jaromír Jágr.“ O Babišově kandidatuře padla překvapivá slova

Podle politického marketéra Jakuba Hussara nemá Andrej Babiš účastí na volbách co ztratit, a proto kandiduje. Naopak se může snadno a levně zviditelnit. Přirovnal to k situaci, když si Jaromír Jágr „odskočil“ do KHL. Babiš pro začátek zvolil mírnou rétoriku, ale ta mu prý dlouho nevydrží. Skutečný souboj začne, až přijdou výroky typu Stop imigrantům a Drahošovi. Pokud jde o Petra Pavla, může se stát, že ho Danuše Nerudová předběhne, mínil Hussar v Prostoru X.

Babiš podle něho nemá co ztratit. „Je to něco, jako když Jaromír Jágr si odskočil do ruské ligy KHL a pak se s velkou slávou vrátil do NHL a jeho ruské období bylo zapomenuto. Tohle je to samé, on třeba neuspěje, ale jeho voliče mu to neubere, on skrz tu prezidentskou volbu získá velmi levný mediální prostor, protože ta volba je velmi exponovaná, jsou tam garantované vysílací časy, dá se rozjet mohutná kampaň, je to levný způsob, jak na sebe upozornit a vybudovat si pozici pro další parlamentní volby,“ analyzoval Hussar motivy Andreje Babiše.

Podle čísel zatím v druhém kole Babiš prohrává i s „cvičeným jezevčíkem“, uvedl. Ovšem to je ještě před kampaní a Hussar doplnil, že Andrej Babiš diktuje témata. Proto považuje za chybu, že se všichni snaží porazit Babiše, protože to z něho dělá pána hry. Připomenul, že dva ze tří předchozích prezidentů byli bývalí premiéři, tedy Babišova pozice je z tohoto hlediska silná, ale bývalý premiér má řadu hendikepů. Například že je Slovák, má vadu řeči, vyjadřuje se příliš lidově, vykazuje jisté psychopatické rysy a je velmi výbušný a nevypočitatelný, vypočítával marketér a shrnul, že Babiš není „prototypální prezident“, ale manažer.

Doplnil, že o Babišovi bylo už vše řečeno včetně nadávek, a tábory jsou pevně zakopány na svých pozicích. Získávání nových voličů tedy bude obtížné. „Je to už skoro popkulturní ikona, která byla stokrát parodovaná, stokrát přepíraná. My už ho nemáme za co chytit. On je vlečen tou formální cestou, je tady nějaký soud, on už byl pranýřován médii, na to je zvyklý, ale to jeho voliče nerozmělní. Myslím si, že tady před námi stojí starý dobrý Babiš, ve své pravděpodobně vrcholné formě a to slovo anti-Babiš teď dostane svůj finální rozměr v téhle epické bitvě o Hrad, která nastupuje,“ popsal Babiše a jeho roli v české politice.

Doplnil, že doteď byla volba nezajímavá, ale nyní se bude jednat o velký souboj. Podobně uvažuje například bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Do této chvíle to vypadalo spíše jako konkurz na sitcom “Na hradě”. Vstupem @AndrejBabis se z volby prezidenta stává reálná politická soutěž. — Radek Vondráček (@vondraczech) October 31, 2022

Témata se dle Hussara velmi zúží a zúží se také mediální pozornost, která bude věnována v podstatě jen favoritům, což jsou asi tři nebo čtyři kandidáti. Pokud jde o to, jak moc bude kampaň ošklivá, marketér si není jist. Poukázal na to, jak klidná byla tisková konference, na které Babiš kandidaturu ohlásil: „On vlastně přichází s velmi umírněnou rétorikou, byl asi velmi dobře nabrífován, aby ta první tisková konference proběhla bez toho pověstného štěkotu a nadávání kdo za co může. Otázka je, jak dlouho mu tato nezvyklá poloha vydrží.“ Doplnil, že pro Babiše se rozhodně nejedná o přirozenou polohu, takže je otázka, zda „hodný strýček Babiš – rozverný důchodce v obytňáku“ přežije začátek politických debat. A předpokládá, že nikoliv.

Ovšem proti Babišovi, politickému kandidátovi, nastupují apolitičtí kandidáti. Že koalice nejmenovaly kandidáta, pak hodnotí pozitivně, protože Babiš se bude vůči vládě vymezovat. Babiš se prý bude stylizovat do Jánošíka, obránce obyčejných lidí. A Pavla a Nerudovou bude označovat za kandidáty vlády, na což by tito kandidáti neměli přistoupit.

Půjde o mobilizaci. Hussar nepochybuje, že Babišovi se to podaří. K mobilizaci pak přispívají hlavně negativní emoce. „Jakmile se dočkáme výroků typu Stop imigrantům a Drahošovi, což bylo minule na bilboardech a tyto slogany pravděpodobně Zemanovi vyhrály volby, tak jakmile se dočkáme tohohle kalibru, tak se můžeme těšit na velmi vyrovnaný souboj,“ soudí politický marketér. Takové výroky pak čeká od Babiše, hesla o lepší budoucnosti dle něho zdaleka tak nenadchnou.

Petr Pavel pak může buď dopadnout jako Jiří Drahoš, tedy postoupí s přehledem do druhého kola, nebo naopak jako Jan Fišer a někdo ho předběhne. „To se může stát Danuši Nerudové, že nakonec přes Petra Pavla přešplhá. Danuše Nerudová má dost možná větší šanci než Karel Schwarzenberg,“ odhadl. Petr Pavel prý může padnout, pokud někdo „vystřelí z hnojometu“. Hussar prezidentské klání označil za „střet Václaváků“, tedy že se v něm střetnou lidé z páteční a nedělní demonstrace. Pro Babiše možná budou hlasovat příznivci SPD, Trikolory, KSČM a i ČSSD, ale marketér si neumí představit, že ti, kdo volili současnou vládu, by volili Babiše.

Zopakoval, že kandidáti by měli přijít s vlastními tématy, ne jen reagovat na ta, která nastolí Andrej Babiš. A naopak by měli umenšovat význam Andreje Babiše. Podobně jako Miloš Zeman, který první kolo posledních prezidentských voleb promlčel. Ovšem do ledna se dle něho může ledacos změnit a může se i stát, že Andrej Babiš už nebude mít čím strašit.

