„Jau!“ Kateřina Bursíková chce do zálohy? Výsměch přišel hned

Bývalá poslankyně za Stranu zelených Kateřina Bursíková Jacques chce do armády. Politička, která během své kariéry mimo jiné proslula potyčkou s policisty či kauzou „biomasa“, podle médií absolvuje šestitýdenní výcvik pro vstup do aktivních záloh. Zelenou uniformu již před lety navlékl také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který své rozhodnutí vstoupit do ozbrojených sil považuje za nejlepší ve svém životě. „Co by tato dáma neudělala pro své zviditelnění,“ glosuje vojenské ambice Kateřiny „Jau Jau“ bývalý instruktor Policie ČR a odborník na zbraňovou legislativu Pavel Černý ze spolku Liga Libe, který mimo jiné připomíná záporný vztah Zelených ke střelným zbraním.

Někdejší místopředsedkyně Strany zelených Kateřina Bursíkova Jacques podle informací serveru Expres.cz podstupuje šestitýdenní výcvik pro vstup do aktivních záloh Armády ČR. V rámci výcviku se musí naučit takovým dovednostem, jako je střelba, hod granátem či „ohnivá dráha“. Pokud bývalá poslankyně ve všech zkouškách obstojí, stane se plnohodnotným vojákem aktivních záloh.

Bursíková přitom není první političkou, která se rozhodla navléct uniformu. Do aktivních záloh před pár lety vstoupil také například poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Po několik týdnů jste zavření ve výcvikovém středisku, jste izolovaní od rodiny a přátel. Omezený přístup máte také k počítači nebo telefonu. Trénink byl skutečně náročný, bylo to hodně o vlastním odhodlání, výdrži i pokoře. Je to skvělá cesta k sebepoznání, ke zlepšení fyzické kondice i získání nadhledu k mnoha věcem. Prostě na vojně řadu věcí neřešíte,“ podělil se před časem o své armádní zkušenosti lidovecký europoslanec Zdechovský, který čas od času na sociálních sítích pózuje ve vojenské výstroji.

„Vždy se usmívám a myslím na ty, kdo se rozhodli jít sloužit do aktivních záloh. Když jsem prošel v květnu 2020 Vyškovem, řekl nám na konci jeden instruktor: A teď si lidé řeknou, když to prošel tady Zdechovský, tak to k*rva zvládnu také. Není to jednoduché ustát, ale jít do Armády ČR bylo nejlepší mé rozhodnutí v mém životě,“ okomentoval Zdechovský zprávu o údajných plánech Kateřiny Bursíkové Jacques na sociální platformě X.

Dalším, kdo na sítích glosoval vojenské ambice někdejší političky Bursíkové Jacques, byl Pavel Černý, bývalý instruktor Policie ČR a předseda spolku Liga Libe, který se věnuje ochraně práv českých vlastníků legálně držených zbraní, jakož i obecnému tématu bezpečnosti. „Tak tohle mi až vehnalo slzy do očí... Takže tahle paní, která měla jako sport pouliční se rvaní s policajty, následně místopředsedkyně strany, pro kterou byly zbraně jaksi ideologicky odjakživa jedno velké fuj, se nyní chystá k takovému kroku. Pane jo...,“ podivuje se Černý na svém facebookovém profilu. „Co by tato dáma asi všechno neudělala pro své (doufejme tedy, že už ne politické) zviditelnění – když tedy selhal ten minulý pokus, kdy pár let zpět (po příslušném upozornění médií...) koupala své nahé, již notně uvadající tělo (pozn.: nic proti vkusu kohokoliv...) ve Stromovce, ufff,“ komentuje dále zelenou expolitičku ve svém statusu tento odborník na zbraně, střelivo a zbraňovou legislativu.

Kateřina Bursíková, která je manželkou někdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka, se jako politička zapsala do veřejného folklóru řadou přezdívek, které si vysloužila svým vystupováním, jako když například nedokázala vysvětlit pojem „biomasa“, byť se jím oháněla ve svých argumentech. Bursíkové se rovněž začalo přezdívat Kateřina „Jau Jau“ po její nechvalně proslulé potyčce s policisty, při níž politička křičela: „Jau! Von mi láme ruce!“

