„Je mi to žinantní, ale vy jste tu popletla jablka s hruškama“. Pekarová se smála, jaký je to Okamura vlastenec, a přišla pádná odpověď

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31676 lidí

Hned první věty vyslovené v pořadu se týkaly prezidenta Miloše Zemana.

„Já doufám, že se pan prezident bude těšit lepšímu zdravotnímu stavu, jak to zatím vypadá a přeji mu to,“ začala Pekarová Adamová. Poté uvítala, že pan prezident chce mít novou vládu co nejrychleji, stejně jako koalice budoucích pěti stran.

Počítá však s tím, že prezident se bude k vládě vyjadřovat i kriticky. „Já si myslím, že pokud bude mít tu ambici zasahovat do vlády, tak k tomu využije toto místo, protože už řekl, že si bude chtít promluvit s některými těmi kandidáty,“ podotkla Pekarová Adamová.

Okamura vyjádřil naději, že prezident do složení vlády opravdu zasahovat bude. „Já bych byl rád, aby se vyjadřoval, protože tady je řada rozporů. Viděli jsme, že tady ta koalice mluvila o úsporách, ale přitom tady chce založit tři nová ministerstva,“ zlobil se Okamura.

„Ale to nebudou nová ministerstva, tam se jen převedou lidé, kteří jsou dnes na Úřadu vlády, takže toto je lichý argument,“ bránila se Pekarová Adamová.

Slíbila, že budoucí vláda chce českou legislativu prosekat a ano, k tomu bude třeba efektivně jednat.„Tím cílem je rušit zbytečné agendy, tím cílem je uvolnit ty úředníky a oni si v tom soukromém sektoru tu práci najdou,“ vysvětlovala.

Okamura jen kroutil hlavou.

„Já nevím, jak to komentovat, protože tomu nemůže věřit vůbec nikdo. Každé nové ministerstvo, to je nové auto s majáčkem a už to stojí miliony. Dále chcete navýšit výdaje na obranu na 2 % HDP, to jsou stovky miliard. Pak tam máte podporu Green Dealu, to bude stát další miliardy, takže od toho je třeba odstoupit, A navíc, vy si v krizi přidáváte k platům a teď tady mluvíte o úsporách,“ zasazoval Okmura Pekarové ránu za ranou v nrážce nas to, že bývalý poslanci navrhovali zmrazení platů, ale Senát, kde už má stávající vláda většinu, toto zmrazení platů smetl.

„My jsme to podali v tzv. devadesátce, aby to šlo zrychleně, tak já doufám, že vy to ve Sněmovně předřadíte. Takže já jsem zvědavej, kde vy teda chcete šetřit. Vy chcete šetřit na seniorech? Nebo na policistech? Nebo na hasičích? To jsou voliči, které my zastupujeme a doufáme, že jim platy snižovat nebudete. Vy mluvíte o propouštění úředníků, ale to byste taky měli říct, jakou jinou jim nabídnete práci,“ dštil Okamura oheň a síru.

Pekarová Adamová okamžitě přešla do protiútoku. „Určitě není namístě strašit lidi tím, že bychom jim chtěli sahat na jejich peněženky. A jedna věc, která mě překvapuje, že je tady člověk, který se označuje jako vlastenec, nechce, aby tady byla armáda schopná plnit naše závazky v rámci NATO,“ vrátila Pekarová Adamová ránu Okamurovi.

Ale Okamura vyrazil k dalšímu útoku. „Co se týče toho zbrojení – mně to je žinantní vůči dámě – ale vy jste tady popletla jablka s hruškama. Já tady jen připomenu, že Rakousko není členem NATO. Ono NATO není žádná mantra. Ta nová výzbroj, která je expanzivní, je určená na mise, ale my chceme, aby se celkově změnila koncepce a soustředila se na obranu našeho území,“ tepal Okamura Pekarovou Adamovou.

Ta okamžitě kontrovala, že takováto změna uvažování znamenala fakticky obnovení povinné vojny, což nová vláda nechce.

A to nebyla jediná věc, která Okamuru rozzlobila. „Je pozoruhodné, že Piráti, kteří mají 4 poslance, tak mají mít post místopředsedy Sněmovny, což vyjde na nějakých 20 milionů, zatímco SPD, která má 20 poslanců, tak zastoupení ve vedení Sněmovny mít nemá,“ rozčiloval se.

A to stále nebylo všechno. „Vám z toho úplně vypadly covid a zdražování, přitom to jsou témata, která lidi zajímají úplně nejvíc,“ tepal Okamura rodící se programové prohlášení vlády.

Pekarová Adamová ujišťovala, že nová vláda se bude věnovat i covidu a zdražování, ale jedním dechem dodala, že vládní odpovědnost zatím stále nese hnutí ANO a vláda Andreje Babiše. „Oni teď závodí mezi sebou, kdo strčí hlavu do písku hlouběji, aby nebylo vidět, že je ministrem, ale tu vládní odpovědnost stále nesou oni,“ řekla.

Okamura však vyrazil k dalšímu útoku a připomněl, že kandidát na ministra zdravotnictví v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že čekání 6 hodin není tak neobvyklé. „To je tak elitářský a arogantní postoj. Lidi se toho opravdu děsí. Ta dostupnost zdravotní péče musí být kvalitní i pro poslední babičku i posledního dělníka,“ křičel.

„Pan Okamura je mistr vytrhávání některých vět z kontextu. Pan profesor Válek v celém tom rozhovoru zdůraznil, že zdravotní péče musí být přístupná každému a následně srovnával se zeměmi, kde jsou na tom hůře než my,“ kontrovala Pekarová Adamová.

Psali jsme: „Hned utíkáte do špitálu.“ Výkal na botě TOP 09 se rozmázl. Je zle

Jenže netrvalo dlouho a došlo na další Okamurův atak. Okamura se rozhodl vyložit svůj pohled na to, proč se Pekarová Adamová nestane členkou vlády.

„Já jsem slyšel v kuloárech, že paní Pekarová Adamová nekandidovala na post ministryně, protože by jí pan prezident možná odmítl jmenovat, protože by tu funkci nezvládala. Takže se zachovala pragmaticky a projevila politický cit, protože jinak by byla bez funkce. Toto oceňuju jako pragmatický přístup, já jsem vás tady vlastně pochválil,“ obrátil se na Pekarovou Adamovou.

Poté se vrátil k obsazování postů ve Sněmovně a konstatoval, že hnutí SPD je lživě označováno za xenofobní a extremistické. Budoucí vláda argumentuje tím, že extremisté do vedení Sněmovny nepatří, ale za radikální označovalo SPD ministerstvo vnitra, které dosud vede sociální demokrat Jan Hamáček, který z Okamurova pohledu zneužíval ministerstvo vnitra k politickému boji.

„A já už jsem přišel na to, proč vy nás označuje za extremisty. My totiž chceme zrušit Senát a chceme vystoupit z EU, a to vy považujete za extremistické. A to je naprosto neuvěřitelné, to je pohrdání demokracií. To je přece legitimní politický názor,“ zuřil Okamura.

„Ano, já vám zopakuji při pohledu na západní Evropu, že my tady nechceme arabské a africké migranty. A vy sama jste vyzývala k přijetí dětí a pak i dospělých migrantů, to je prostě děsivý,“ pokračoval předseda SPD v palbě.

Pekarová Adamová se okamžitě bránila, že Okamura tady účelově vytrhává věty z kontextu a necituje jí přesně. Zdůraznila, že pokud někdo o azyl požádá legální cestou, tak je třeba postupovat podle zákonů a pokud splňuje podmínky na udělení azylu, tak ho udělit. Ale to v žádném případě neznamená, že by Pekarová Adamová podporovala ilegální migraci. Tu podle vlastních slov nepodporuje.

Nakonec znovu došlo na prezidenta Miloše Zemana. Pekarová Adamová dala najevo, že by ráda měla další informace o zdravotním stavu prezidenta, aby věděla, jestli je schopen vykonávat práci, pro kterou byl zvolen.

Okamura konstatoval, že každý nezaujatý člověk musí vidět, že prezident je schopen dělat svou práci a debaty o jeho případném dočasném zbavení pravomocí jsou jen účelové.

