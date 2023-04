„Je to další Kennedy. Úžasný člověk.“ Hašková Coolidge našla kandidáta

Nastavenou trajektorii, po níž se ubírá společnost ve Spojených státech, dlouholetá asistentka pěti amerických prezidentů Eliška Hašková Coolidge vnímá coby zklamání. Do Ameriky se dle ní plíživě vkrádá komunismus, a to po stejně malých krocích, jako tomu bylo v Československu. Přestože míní, že by mohli aktuální dění v USA zvrátit prezidentské volby, v nichž by vyhráli republikáni v čele s Donaldem Trumpem coby prezidentem a floridským guvernérem Ronem DeSantisem v roli viceprezidenta, neočekává, že se to stane. Překážkou má totiž dle ní být ego obou mužů. Stejné je to prý i u nás se sněmovní opozicí.

Upozornila též na to, že se Trump v poslední době pustil i do floridského guvernéra Rona DeSantise, o němž se spekuluje, že by mohl být republikánským kandidátem na novou americkou hlavu státu, což však naráží právě na Trumpovu nelibost, jelikož chce tuto nominaci získat i on sám. Dle Haškové Coolidge jde přitom o „nejlepšího guvernéra, který v Americe byl za doby covidu“. „Byl to jediný státník vůbec, který je chválen za to, jak vedl stát Florida,“ podotkla.



„Je to úžasný člověk. Je to další Kennedy, ale Kennedy s větším jádrem, většími hodnotami, a tak dále,“ mínila dokonce někdejší sekretářka pěti amerických prezidentů v Bílém domě.

To, že se Trump obrátil proti DeSantisovi, vnímá jako nebezpečí pro Republikánskou stranu. Ta dle ní nyní bude rozdělená, což těší zejména konkurenční partaj demokratů. „Je to to samé, jako tady. Já jsem se snažila, aby se SPD a Babiš – ANO, daly dohromady, protože mají ty samé hodnoty, jsou na té samé stránce každé otázky. Tak proč se nespojit? Ale někdy to kohouti prostě nechtějí. Nechce to ego. To je to, co říkal Solženicyn – je to egoistické. Individualismus,“ přenesla danou situaci do českých reálií.



Národ „na první místo, a pak sebe“ dle ní při různých příležitostech, které tady byly, dokázali dát předchozí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. „Mají oba poměrně značná ega, ale když přišlo k tvrdému rozhodnutí, tak dali národ nad sama sebe,“ oceňuje.



V americkém prostředí by dle svých slov uvítala, kdyby mohla v prezidentském úřadu uzřít spojení Trumpa s DeSantisem coby prezidenta a viceprezidenta, ví však prý, že takové spojení příliš očekávat nelze. „Kdo je viceprezident má obrovskou šanci se stát dalším prezidentem. A to by se (DeSantis) s pomocí Trumpa absolutně stal, protože on je obrovsky schopný. Má krásnou rodinu, krásnou ženu, krásné malé děti, je mladý, takže má možnost být prezidentem nejenom jednou, ale dvakrát. A má hodnoty, které, myslím, z toho vyplývají,“ povzdychla si.

Současné dění v Americe považuje dlouholetá asistentka amerických prezidentů za úpadek, který dle ní začal už s nástupem Clintona. „Je to o lidech, aby toto změnili, ale ne nějakým násilím, ale v tisících maličkostech, jak to řekl náš pan prezident Klaus, v tisících maličkostech, které děláme každý den. To je jediný způsob, jak to změnit, když se každý bude chovat bezúhonně, čistě a otevřeně. A přiznat se k chybě, a mít sílu se vyjádřit k něčemu, co se nám nelíbí, a mít zájem se o tom vyjádřit. Protože když tady zájem lidí není, tak se všechno rozpadne,“ komentovala.



Do Ameriky se dle Haškové Coolidge dostal plíživou cestou komunismus, krok po kroku, stejně jako před množstvím desetiletí k nám. Tento trend je prý možné zvrátit leda tak, že lidé začnou sledovat, co děje kolem nich a budou mít „zájem o vlast a o zachování hodnot“ a tomu budou učit i své děti. „To je jediný způsob, jak to změnit. Jediný způsob,“ míní.



Varovala, že strach a emoce „jsou naši největší nepřátelé“. Začít bychom ve zlepšování aktuální situace podle bývalé ředitelky Kanceláře prezidentských zpráv a sekretářky pěti amerických prezidentů měli zejména u sebe. „Každý musíme vzít zodpovědnost sami za sebe, a konkurovat jenom sami se sebou, a každý večer si říci, že jsem to mohl v e-mailu lépe napsat, že jsem mohl lépe reagovat na otázku, výzvu, kterou jsem dostal. Prostě sami sebe adresovat k tomu, abychom byli lepší, ale nekonkurovat s jinými. I ve škole,“ uzavřela.

