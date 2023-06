„Je to problém. Ani armády NATO by to nezvládly.“ Z Ukrajiny přišlo přiznání

VÁLEČNÝ MONITORING Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před pár dny prohlásil, že ukrajinskou protiofenzivu brzdí mimo jiné i obrovské množství min, které okupanti nakladli. Teď se k tématu vyjádřil i jeden z ukrajinských důstojníků v záloze. Upozornil, že kdyby se do podobné situace dostaly země NATO, bylo by i pro ně velmi složité situaci řešit.

Ukrajinský důstojník, který na twitteru vystupuje pod označením Tatarigami, se rozepsal o ruských snahách zaminovat ukrajinskou půdu.

„Ve světle pokračujících diskusí kolem protiofenzivy se musíme k tématu min vrátit kvůli jeho nejvyšší důležitosti. Jak jsem již dříve zdůraznil, rozsáhlé rozmístění min ruskými silami zůstává významnou hrozbou pro naše jednotky. Problém s minami, na který se v této protiofenzivě narazilo, by při stejných zdrojích představoval impozantní výzvu i pro NATO nebo západní armády. S tisíci silně zaminovanými kilometry čtverečními jde o složitý a vleklý problém, který nelze snadno vyřešit,“ poznamenal ukrajinský důstojník.

Konstatoval, že pokud by spojenci Ukrajině dodali více odminovávacích prostředků, vojákům bránícím svou vlast by to jistě pomohlo, ale celkově by to situaci nevyřešilo, protože Rusové jsou při pokládání min hodně vynalézaví a používají např. miny odpalované na dálku. Stává se také, že na území, které už mělo být vyčištěno, zůstávají nějaké zapomenuté miny, což má psychologický vliv na morálku vojáků, kteří při postupu vpřed nespěchají.

Teoreticky existuje možnost letecky vyčistit průchody v minových pásech, ale to není podle ukrajinského důstojníka bez problémů. „vyžadovalo by to rozsáhlé množství munice a zdrojů, které Ukrajina v současné době postrádá a reálně nemůže získat, aby tímto způsobem vyčistila desítky kilometrů,“ upozornil voják.

Bylo by také možné využít odminovávací vozidla, ale ani to by nebylo všespásné, protože vozidla mohou v minových polích uvíznout a vojáci mohou následně zemřít při snaze vozidlo vyprostit. Situace je o to složitější, že nad bojištěm křižují drony a není nijak snadné ukrýt své vojáky před zraky nepřítele.

„To vyžaduje mimořádnou úroveň koordinace mezi jednotkami protivzdušné obrany, elektronického boje (EW), ženisty, ženijními jednotkami, dělostřelectvem a průzkumnými složkami v rozsahu, s jakým se mnoho moderních armád v nedávných rozsáhlých operacích nesetkalo,“ upozornil důstojník.

Ukrajinci se ale budou muset naučit, jak těmto hrozbám čelit. Včetně toho, že vylepší spolupráci nemalé množství specializovaných jednotek.

„Je možné, že drony způsobily, že operace narušení na moderním bojišti nejsou životaschopné, dokud nebudou vyvinuta účinnější protiopatření,“ napsal k tomu Haywood.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

