„Jedna věc vám uniká.“ Úder na Izrael a odplata, co se už chystá

Server Times of Israel uvedl, že izraelské armádě pomohli Američané, ale také Jordánsko.

Americký prezident Joe Biden nařídil americké armádě, aby pomohla izraelské obraně proti íránským útokům a sestřelila rakety, které míří na Izrael, uvedl Bílý dům.

K útoku se vyjádřil i republikánský kandidát na viceprezidenta J. D. Vance. A vzal to od podlahy.

„Zdá se, že vám oběma uniká skutečnost, že pod vedením Donalda Trumpa nedošlo k žádnému novému globálnímu konfliktu. Všechno, co Írán udělal, bylo pod vedením Kamaly!“ pronesl směrem k demokratickému kandidátovi na viceprezidenta Timu Walzovi a k moderátorce CBS News, na jejíž půdě vedli kandidáti na viceprezidenta debatu.

JD Vance just absolutely torched Tim Walz and CBS News.



“You both seem to missing the fact that under Donald Trump’s leadership, no new global conflict happened. Everything Iran has done has been under Kamala’s leadership!” pic.twitter.com/PcHdSKbMhu