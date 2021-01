„Jednou jim to prošlo, udělají to zas! Horská služba by měla mít pistole!“ Lyžovačka v Bedřichově se změnila v peklo. Už zase

REPORTÁŽ Naštvaní byli řidiči, kteří vyrazili o víkendu do jizerskohorského Bedřichova. Tedy ti, co tam přijeli v době, kdy byl vjezd pro osobní auta uzavřen. Což bylo v sobotu šest hodin, v neděli o něco kratší čas. Na vině tohoto dopravního kolapsu byla hlavně neukázněnost a pohodlnost řidičů, kteří zablokovali vjezd ke vzdálenějšímu parkovišti, které úplně zaplněné nebylo. Důvodem, proč řidiči neradi zajíždějí na toto vzdálenější parkoviště, je fakt, že by pak museli jít kousek pěšky, než by se dostali na běžkařské trasy. Nadávky by tedy měly směřovat k nim. Víkendový stav však zde není nijak výjimečný, opakuje se pravidelně každý rok.

Bedřichov je vstupní branou do Jizerských hor, v zimě je českou Mekkou běžeckého lyžování, ostatně je zde start i cíl slavného závodu Jizerská padesátka. Leží nad Jabloncem nad Nisou i Libercem. Z obou měst je sem i výborné spojení městskou hromadnou dopravu. Není tedy divu, že za příznivých sněhových podmínek se zde sportumilovní lidé kupí a hromadí ve větším množství. Autor těchto řádků navštívil tuto obec předposlední den minulého roku a druhý den roku letošního. To ještě zde bylo sněhu málo. Přesto už tehdy byl Bedřichov dost zaplněný. Lidé s malými dětmi zde hojně bobovali a sáňkovali, i proto, že v nižších polohách sníh ještě nebyl.

Když však později sníh připadl, začaly na Bedřichov jako každý rok najíždět houfy běžkařů. A situace vyvrcholila o tomto víkendu. „Byla jsem tu v sobotu od sedmi ráno, to jsem ještě zaparkovala. Pak už to bylo horší,“ konstatovala Jana Pšeničková z Liberce. I díky brzkému příjezdu se s naštvanými reakcemi nesetkávala a spíše si pochvalovala výborné sněhové podmínky.

Sobotní uzavírka trvala šest hodin

Hlavní vinu za dopravní kolaps dává neukázněným řidičům i starosta Bedřichova Petr Holub. Co však může obec udělat s těmito nezodpovědnými jedinci, kteří svá auta špatně zaparkují a zatarasí průjezd ostatním? „Máme jedinou možnost, a to přizvat Policii ČR. Také jsme se to už od pátku se starostou Janova snažili urgovat, aby policie byla už od časných ranních hodin. Policie přijela na devátou, desátou hodinu a řešila postihy. Uzavřela příjezdy a předpokládám, že to řešila i postihem neukázněných řidičů, kteří v hojném měřítku odstavovali auta tam, kde neměli,“ řekl v sobotním rozhovoru pro Český rozhlas.

Lenost. Všichni jsou zvyklí si autem dojet téměř až do stopy

Také upozornil na fakt, že parkoviště P4 bylo celý den téměř volné. „Je to leností. Dneska jsou všichni zvyklí si autem dojet téměř až do stopy nebo na místo, které chtějí. Nerozumím tomu. Každý znalý člověk prostě ví, že v exponovaných víkendech, kdy je ideální stav sněhu, krásná stopa, tak je opravdu potřeba přijet na sedmou, osmou hodinu. A pakliže jedu na devátou, nepojedu přes Liberec, ale přes Jablonec, odkud je příjezd samozřejmě lepší. Zaparkuji si na P4, dojdu si na stadion a užiju si běžecké lyžování,“ vysvětlil. Podobný nápor návštěvníků je o víkendech dle něj tak třikrát až pětkrát za sezonu.

„V Bedřichově je parkování náročné každou zimu. Teď kvůli covidu lidi nikam jinam moc nemůžou, tak z toho média dělají takové haló. Ale tady to nic nového není,“ domnívá se pravidelný návštěvník Jizerských hor Richard. Ten však do Bedřichova nejezdí autem, ale v rámci zvyšování své fyzické kondice sem šlape z Liberce pěšky. „Potíže způsobují ti, kteří sice jedou do hor sportovat, ale přitom nejsou schopní ujít pár metrů pěšky. Asi by se takové chování nemělo tolerovat a zakročovat proti nim razantněji. Pak to kvůli nim odnášejí jiní, kteří se na místo ani nedostanou,“ myslel si. „Já jsem narvaný Bedřichov očekávala, a tak jsme o víkendu zamířili na jiná, méně známá místa. Běžkovat se přece dá i jinde. Do Bedřichova si zajedu někdy ve všední den, to tam bude volněji,“ konstatovala Blanka.

Toto je Chráněná oblast Jizerské hory, nebo Matějská pouť?

Na facebookových stránkách si lidé stěžovali buď na policii, nebo na obec, či na málo parkovacích míst v obci. „Je smutný, že rok co rok je situace naprosto stejná a možná i horší a jediný, jak se situace řeší, je zdražení parkovného,“ napsal Aleš. „Měli je (špatně zaparkovaná auta) rovnou odtahovat a policie měla zajistit průjezdnost. Prošlo jim to jednou, tak se tam příště postaví zas. Tady bych byl nekompromisní,“ domníval se Radim. „Toto je Chráněná oblast Jizerské hory, nebo Matějská pouť? Auta by tam měla mít velice omezený přístup, vjezd by měl být povolen jen trvale bydlícím osobám a autobusům. Vleky a sjezdové lyžování by mělo být omezeno na minimum a povoleny hlavně běžky. Strážci chráněné krajinné oblasti a horská služba by měli mít pravomoci policie a mít u sebe pistole a náboje do nich,“ měl jasno Petr.

V pondělí už byla situace v Bedřichově dle očekávání volnější. „Ale parkoviště na Centrálu už je docela zaplněné. Sněhu trochu připadlo, je upravených sto kilometrů běžkařských stop. Je tu trochu zamračeno, ale ve vyšších polohách bude asi svítit sluníčko," hlásila autorovi tohoto textu v pondělí dopoledne patrně asi už stálá zpravodajka z Bedřichova Jana Pšeničková.

Bedřichov. Foto: Oldřich Szaban

